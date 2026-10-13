Kim Kardashian, apariție spectaculoasă la Grand Prix-ul de la Singapore. Cum arată ținuta purtată de vedetă și cum l-a susținut pe iubitul ei, Lewis Hamilton

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Kim Kardashian a ales o ținută roz pentru a-și susține iubitul, Lewis Hamilton, la Marele Premiu de Formula 1 din Singapore. Vedeta de reality-show a atras toate privirile sâmbătă, la evenimentul sportiv, purtând o rochie Alaïa într-o nuanță delicată de roz pal, cu guler înalt, croială halter și fustă transparentă. Modelul ar putea părea familiar, deoarece sora sa, Khloé Kardashian, a purtat aceeași rochie anul trecut, la petrecerea organizată pe plajă cu ocazia împlinirii a 30 de ani de către Kendall Jenner.

Kim Kardashian a accesorizat rochia, al cărei preț este de câteva mii de dolari, cu o geantă Hermès Mini Kelly într-o nuanță asortată de roz pudrat. Aceasta a fost decorată cu coliere Chrome Hearts, care aveau pandantive în formă de cruci argintii, reprezentative pentru brand.

Ținuta a fost completată de un inel Chrome Hearts cu același simbol, pantofi cu toc Paris Texas și o coafură elegantă, cu părul prins într-un coc perfect netezit.

Fondatoarea SKIMS, în vârstă de 45 de ani, și pilotul britanic de Formula 1, de 41 de ani, au început să fie asociați sentimental în februarie, când au fost surprinși petrecând un weekend romantic la Estelle Manor, un hotel de lux și club privat situat în regiunea Cotswolds din Anglia.

Luna trecută, cei doi au avut una dintre rarele lor apariții publice împreună, participând la evenimentul de inaugurare a Muzeului de Artă Narativă George Lucas din Los Angeles.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton nu se feresc nici să apară unul pe conturile de socializare ale celuilalt. În august, pilotul a publicat pe Instagram fotografii inedite alături de vedetă, surprinse în timpul întâlnirilor lor.

Cu o lună înainte, Hamilton distribuise și imagini dintr-o vacanță de familie, în care apărea petrecând timp cu cei patru copii pe care Kim Kardashian îi are cu fostul ei soț, Kanye West: North, de 13 ani, Saint, de 10 ani, Chicago, de 8 ani, și Psalm, de 7 ani.

„Țineți-i aproape pe cei dragi”, a scris pilotul în descrierea postării.

La începutul acestei luni, Kim Kardashian a vorbit despre viața sa sentimentală, dezvăluind că a fost singură timp de cinci ani după despărțirea de Kanye West, în 2021, cu excepția scurtei relații pe care a avut-o cu Pete Davidson.

„Nu eram pregătită să mă deschid în fața cuiva”, a explicat ea într-un interviu pentru The Times Style Magazine. „Nici măcar nu mă gândeam la asta. Universul lucrează în favoarea ta atunci când îi permiți să o facă.”

Kim Kardashian a mărturisit că nu regretă perioada îndelungată în care a ales să nu se implice într-o relație, descriind acei ani drept „minunați”.

Ea a explicat că astfel a putut să se concentreze asupra copiilor și asupra proiectelor profesionale în care își dorea cu adevărat să se implice.

„Chiar nu simțeam că trebuie să mă grăbesc”, a declarat aceasta. „Adică, nu simțeam deloc un gol în viața mea. Simțeam că aveam nevoie de timp pentru mine.”

foto: Getty Images

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