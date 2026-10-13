Kim Kardashian, apariție spectaculoasă la Grand Prix-ul de la Singapore. Cum arată ținuta purtată de vedetă și cum l-a susținut pe iubitul ei, Lewis Hamilton

Kim Kardashian a atras toate privirile la Marele Premiu de Formula 1 din Singapore, unde a venit să îl susțină pe Lewis Hamilton.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Kim Kardashian, apariție spectaculoasă la Grand Prix-ul de la Singapore. Cum arată ținuta purtată de vedetă și cum l-a susținut pe iubitul ei, Lewis Hamilton

Kim Kardashian a ales o ținută roz pentru a-și susține iubitul, Lewis Hamilton, la Marele Premiu de Formula 1 din Singapore. Vedeta de reality-show a atras toate privirile sâmbătă, la evenimentul sportiv, purtând o rochie Alaïa într-o nuanță delicată de roz pal, cu guler înalt, croială halter și fustă transparentă. Modelul ar putea părea familiar, deoarece sora sa, Khloé Kardashian, a purtat aceeași rochie anul trecut, la petrecerea organizată pe plajă cu ocazia împlinirii a 30 de ani de către Kendall Jenner.

Kim Kardashian a accesorizat rochia, al cărei preț este de câteva mii de dolari, cu o geantă Hermès Mini Kelly într-o nuanță asortată de roz pudrat. Aceasta a fost decorată cu coliere Chrome Hearts, care aveau pandantive în formă de cruci argintii, reprezentative pentru brand.

Ținuta a fost completată de un inel Chrome Hearts cu același simbol, pantofi cu toc Paris Texas și o coafură elegantă, cu părul prins într-un coc perfect netezit.

Fondatoarea SKIMS, în vârstă de 45 de ani, și pilotul britanic de Formula 1, de 41 de ani, au început să fie asociați sentimental în februarie, când au fost surprinși petrecând un weekend romantic la Estelle Manor, un hotel de lux și club privat situat în regiunea Cotswolds din Anglia.

Luna trecută, cei doi au avut una dintre rarele lor apariții publice împreună, participând la evenimentul de inaugurare a Muzeului de Artă Narativă George Lucas din Los Angeles.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton nu se feresc nici să apară unul pe conturile de socializare ale celuilalt. În august, pilotul a publicat pe Instagram fotografii inedite alături de vedetă, surprinse în timpul întâlnirilor lor.

Cu o lună înainte, Hamilton distribuise și imagini dintr-o vacanță de familie, în care apărea petrecând timp cu cei patru copii pe care Kim Kardashian îi are cu fostul ei soț, Kanye West: North, de 13 ani, Saint, de 10 ani, Chicago, de 8 ani, și Psalm, de 7 ani.

„Țineți-i aproape pe cei dragi”, a scris pilotul în descrierea postării.

La începutul acestei luni, Kim Kardashian a vorbit despre viața sa sentimentală, dezvăluind că a fost singură timp de cinci ani după despărțirea de Kanye West, în 2021, cu excepția scurtei relații pe care a avut-o cu Pete Davidson.

„Nu eram pregătită să mă deschid în fața cuiva”, a explicat ea într-un interviu pentru The Times Style Magazine. „Nici măcar nu mă gândeam la asta. Universul lucrează în favoarea ta atunci când îi permiți să o facă.”

Kim Kardashian a mărturisit că nu regretă perioada îndelungată în care a ales să nu se implice într-o relație, descriind acei ani drept „minunați”.

Ea a explicat că astfel a putut să se concentreze asupra copiilor și asupra proiectelor profesionale în care își dorea cu adevărat să se implice.

„Chiar nu simțeam că trebuie să mă grăbesc”, a declarat aceasta. „Adică, nu simțeam deloc un gol în viața mea. Simțeam că aveam nevoie de timp pentru mine.”

Citește și:
Ilinca Vandici, primele imagini cu burtica de gravidă. Ce a observat diferit în a doua sarcină

foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Adelina Pestrițu, dezvăluiri despre educația fiicei sale, Zenaida. Ce reguli respectă în familie: "Asta nu ne face neapărat niște părinți perfecți"
People
Adelina Pestrițu, dezvăluiri despre educația fiicei sale, Zenaida. Ce reguli respectă în familie: "Asta nu ne face neapărat niște părinți perfecți"
Carmen Grebenișan, petrecere tematică pentru fiul ei, la împlinirea vârstei de un an. Ce a ales Kadri de pe tăviță
People
Carmen Grebenișan, petrecere tematică pentru fiul ei, la împlinirea vârstei de un an. Ce a ales Kadri de pe tăviță
Joe Manganiello, reacție dură după ce Sofía Vergara ar fi insinuat că este narcisic. Ce spune actorul despre gestul fostei sale soții
People
Joe Manganiello, reacție dură după ce Sofía Vergara ar fi insinuat că este narcisic. Ce spune actorul despre gestul fostei sale soții
Gina Pistol, confesiuni despre debutul în televiziune. Care a fost prima emisiune la care a participat: "În urmă cu 26 de ani am fost..."
People
Gina Pistol, confesiuni despre debutul în televiziune. Care a fost prima emisiune la care a participat: "În urmă cu 26 de ani am fost..."
Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti, escapadă în Hawaii alături de prieteni celebri. Cum au fost surprinși pe plajă
People
Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti, escapadă în Hawaii alături de prieteni celebri. Cum au fost surprinși pe plajă
Adrian Nartea și soția lui, Alina, declarații rare despre relație. Cum a început povestea lor de dragoste: "S-a înfiripat ceva"
People
Adrian Nartea și soția lui, Alina, declarații rare despre relație. Cum a început povestea lor de dragoste: "S-a înfiripat ceva"
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Ce gest a făcut Mirela Vaida față de Valerie Lungu la Asia Express, în fața Irinei Fodor: „Eu așa ceva nu am mai trăit”
Ce gest a făcut Mirela Vaida față de Valerie Lungu la Asia Express, în fața Irinei Fodor: „Eu așa ceva nu am mai trăit”
Ce a dezvăluit despre Cheloo reporterul care l-a însoțit la Asia Express. Detalii neștiute despre artist, nedifuzate la TV
Ce a dezvăluit despre Cheloo reporterul care l-a însoțit la Asia Express. Detalii neștiute despre artist, nedifuzate la TV
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China! Mona Segall dezvăluie momentele dramatice: „Nu făcea față”
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China! Mona Segall dezvăluie momentele dramatice: „Nu făcea față”
Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express. Maurice Munteanu a rămas surprins când a aflat: „Poate îi oferă un contract”
Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express. Maurice Munteanu a rămas surprins când a aflat: „Poate îi oferă un contract”
Unica.ro
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician
A vrut să anuleze nunta după Asia Express!! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la filmările emisiunii: „Eram șocată și devastată”
A vrut să anuleze nunta după Asia Express!! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la filmările emisiunii: „Eram șocată și devastată”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Lili Sandu, mesaj emoționant despre fiul ei, Thomas. Ce a dezvăluit prezentatoarea: "Nimeni nu m-a pregătit pentru asta"
Lili Sandu, mesaj emoționant despre fiul ei, Thomas. Ce a dezvăluit prezentatoarea: "Nimeni nu m-a pregătit pentru asta"
People

Lili Sandu a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram o serie de fotografii alături de fiul ei, Thomas, însoțite de un mesaj sincer despre maternitate.

+ Mai multe
Kate Middleton și Prințesa Charlotte, apariție neașteptată la metroul din Londra. Cum au fost surprinse: "Vorbeau între ele și zâmbeau"
Kate Middleton și Prințesa Charlotte, apariție neașteptată la metroul din Londra. Cum au fost surprinse: "Vorbeau între ele și zâmbeau"
People

Kate Middleton și Prințesa Charlotte au atras atenția călătorilor din metroul londonez, după ce au fost surprinse folosind transportul public.

+ Mai multe
Raluka, experiență neplăcută în aeroportul din Frankfurt. Ce a pățit artista: "Am stat două ore în avion..."
Raluka, experiență neplăcută în aeroportul din Frankfurt. Ce a pățit artista: "Am stat două ore în avion..."
People

Raluka a povestit pe rețelele de socializare că a avut parte de o experiență cu totul neașteptată în timp ce se afla în aeroportul din Frankurt și trebuia să se pregătească către un alt zbor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC