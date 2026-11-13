Alexandru Ciucu, nemulțumit de timpul petrecut cu fiicele sale după divorțul de Alina Sorescu. Ce spune despre programul stabilit de instanță

Alexandru Ciucu a vorbit despre relația cu fiicele sale, Carolina și Raisa, după divorțul de Alina Sorescu.

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  de  ELLE.ro
Alexandru Ciucu și fetițele sale
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Alexandru Ciucu a vorbit despre relația cu cele două fiice ale sale, Carolina și Raisa, și despre felul în care s-a schimbat viața sa de când a divorțat de Alina Sorescu. Designerul a recunoscut că și-ar dori să petreacă mai mult timp alături de fete, considerând că programul stabilit de instanță nu este cel pe care l-ar fi preferat.

Alexandru Ciucu, despre timpul petrecut cu Carolina și Raisa

Divorțul dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu s-a încheiat la începutul anului 2025, după un proces îndelungat. Potrivit deciziei judecătorești, cele două fiice ale fostului cuplu locuiesc cu mama lor, în timp ce autoritatea părintească este exercitată în comun.

În ceea ce privește programul de vizitare, designerul de modă poate petrece cu fetele o săptămână pe lună în timpul anului școlar și două weekenduri în fiecare lună. Vacanțele și zilele de naștere sunt împărțite în mod egal între părinți.

Prezent la un eveniment monden, Alexandru Ciucu a oferit câteva detalii despre activitățile pe care le desfășoară alături de fiicele sale atunci când acestea se află în grija lui. Deși beneficiază de ajutor în gospodărie, acesta preferă să se implice direct în rutina lor zilnică, inclusiv în pregătirea temelor pentru școală.

„Da, este cineva. Dar eu prefer să stau foarte mult cu ele când sunt la mine. Las totul la o parte. Uite, în week-end, am fost invitat la un club din București și mi-ar fi plăcut să vin și eu, dar eu aveam de lucru cu fetele, avem teme de făcut împreună cu ele, geometrie, algebră, am lucrat și la română. Au niște teme foarte grele, trebuie ca și părinte la vremea ta să fi învățat bine pentru ca acum să te descurci cu ele. În felul acesta acum doar îți amintești, dar, dacă tu n-ai învățat nici atunci, acum chiar ai o problemă cu temele lor”, a declarat Alexandru Ciucu pentru Click!

Alexandru Ciucu și-ar fi dorit un alt program după divorț

Unul dintre subiectele sensibile abordate de designer a fost timpul pe care îl poate petrece în prezent cu fiicele sale, în baza hotărârii judecătorești. Întrebat dacă este mulțumit de acest aranjament, Alexandru Ciucu a recunoscut că și-ar fi dorit o împărțire egală a timpului între cei doi părinți.

„Atingi un subiect sensibil. Este minimul din ce cred eu că ar fi fost cel mai bine. Eu cred că cel mai bine ar fi fost jumătate-jumătate, nu mai mult. Dar, nu vreau să intru în polemici. În sfârșit, suntem cumva pe acolo, pe la minimul care este suportabil, digerabil și de bun simț”, a încheiat Alexandru Ciucu.

Alina Sorescu, despre relația actuală cu fostul soț, Alexandru Ciucu

După încheierea acestor procese, Alina Sorescu a vorbit cu foarte multă deschidere despre comportamentul nepotrivit al fostului ei soț, despre abuzul emoțional suferit în căsnicie din partea acestuia, dar și despre trauma prin care au trecut fiicele lor, Carolina și Raisa, ca urmare a acestei despărțiri. 

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictele dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, par departe de a se fi încheiat. Cei doi îți aduc diverse acuzații în interviurile pe care le acordă și scot la iveală aspecte neplăcute din timpul căsniciei.

Într-un interviu acordat recent, Alina Sorescu a recunoscut că relația tensionată dintre ea și fostul ei soț nu s-a schimbat deloc în ultima perioadă.

„Nu știu dacă e cazul să vorbesc despre asta la o lansare de film, având în vedere că nu s-a schimbat absolut nimic și nu e subiectul cel mai fericit din lume despre care să vorbesc, dar asta este. Sperăm să ajungă și la noi liniștea care ar trebui să fie”, a declarat artista pentru Libertatea.

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Foto: Arhiva ELLE

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