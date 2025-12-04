Alina Sorescu, despre complicațiile și conflictele care au apărut în relația cu fostul ei soț, după divorț: „Fiind o situație atât de complexă, care încă nu s-a terminat…”

După trei ani de procese, divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a finalizat în luna ianuarie a anului 2025. După încheierea acestor procese, artista a vorbit cu foarte multă deschidere despre comportamentul nepotrivit al fostului ei soț, despre abuzul emoțional suferit în căsnicie din partea acestuia, dar și despre trauma prin care au trecut fiicele lor, Carolina și Raisa, ca urmare a acestei despărțiri.

Alina Sorescu, despre conflictele cu fostul soț, după finalizarea divorțului

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictele dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, par departe de a se fi încheiat. Cei doi îți aduc diverse acuzații în interviurile pe care le acordă și scot la iveală aspecte neplăcute din timpul căsniciei.

Într-un interviu acordat recent, Alina Sorescu a declarat că, acum, se simte o femeie mult mai puternică, chiar dacă nu se aștepta ca procesul de divorț să fie atât de complicat.

„M-am redescoperit mult mai puternică, răbdătoare, fermă decât credeam că pot fi. Nu mă aşteptam să fie totul atât de complicat, nu mă aşteptam ca totul să dureze atât de mult… Complicaţiile care au apărut ulterior, presiunile care continuă şi acum, la asta mă refer. Dar, una peste alta, încerc în fiecare zi, știi, o luptă de zi cu zi. Nu e ceva ce s-a încheiat. Sunt împăcată că, din păcate, am luat cea mai bună decizie care se putea lua la acel moment pentru binele fetelor”, a povestit Alina Sorescu la Fresh by Unica.

În ceea ce privește o posibilă nouă relație amoroasă, artista mărturisește că nu ia momentan în considerare acest aspect.

„Când treci printr-o situație atât de complicată și o suferință atât de mare, nu te gândești la momentul ăla. Eu una, cel puțin, nu îl proiectez. Am atâtea lucruri de făcut acum. Legat de fetițe, legat de munca mea, m-am lăsat cufundată în tot ce ține de activitatea mea profesională, cu bucurie, cu un chef nebun. Am o viață foarte plină, în care încerc să mă concentrez pe fetițe și pe profesia mea. Pentru mine, fiind o situație atât de complexă, care încă nu s-a terminat, nu mă gândesc la altceva decât la prezent și la cum să gestionez cât mai bine situația”, a mai mărturisit artista pentru sursa citată.

Alexandru Ciucu, despre infidelitate

În cadrul unei apariții la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Alexandru Ciucu a fost întrebat despre zvonurile potrivit cărora ar fi înșelat-o pe Alina în timpul căsătoriei și despre motivele care ar fi putut sta în spatele unui astfel de comportament. Cei doi au împreună două fiice, Raisa și Carolina, iar Alina a descris în trecut căsnicia lor ca fiind extrem de dificilă în ultimii ani.

Întrebat direct: „De ce înșală Alexandru Ciucu?”, designerul a răspuns clar:

„Alexandru Ciucu nu înșală… și ca să răspund și la ce mi-a lipsit în căsnicie… comunicarea și intimitatea. (…) Comunicarea înseamnă să spui ce probleme sunt, ce probleme vezi tu în cuplu și să găsești împreună cu partenerul de cuplu o soluție, oricare ar fi ea și intimitatea, pentru că, na, mai erau și alte persoane constant, e greu să ai intimitate cu… (…) Intimitatea de cuplu, adică nu știu… să stai și tu de vorbă cu soția ta fără să trebuiască să, nu știu, să fie socrii de față sau să își dea cu părerea sau să influențeze într-un fel sau altul. (…) Ideea nu este să te impui într-un cuplu, eu nu încerc să mă impun, eu încerc să găsesc o soluție. A te impune nu cred că este o soluție niciodată, nici în cuplu și nici cu copiii, de exemplu, cred că e mai important să găsești soluții de conviețuire, chiar dacă la un moment dat lucrurile pe care le simt cei doi parteneri pot fi divergențe, pot fi contrare. Se pot găsi soluții și în situația asta, dar trebuie să se vrea de ambele părți”.

Pe parcursul timpului, aparițiile publice ale lui Ciucu alături de femei necunoscute au stârnit speculații despre fidelitatea sa. Designerul a clarificat însă că acestea sunt prietene apropiate și că întotdeauna a fost înconjurat de femei în viața socială.

„Sunt prietene de-ale mele, am avut tot timpul prietene, femei, tot timpul, toată viața. (…) Nu pot eu să spun lucrurile astea (n. red. dacă fosta lui soție a avut sau are și ea prieteni, bărbați)”, a adăugat Alexandru Ciucu, explicând astfel motivele aparențelor care au alimentat zvonurile în presă.

