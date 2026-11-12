Hugh Jackman și Sutton Foster, pas important în relație. Ce legătură are cu relația actorului cu fosta sa soție?

Hugh Jackman și Sutton Foster marchează un pas important în relație, odată cu prima lor vizită în Australia. Despre ce e vorba și cum o implică pe fosta parteneră a actorului?

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  de  ELLE.ro
Hugh Jackman și Sutton Foster, pas important în relație. Ce legătură are cu relația actorului cu fosta sa soție?

Hugh Jackman și Sutton Foster par să devină din ce în ce mai apropiați, iar semnul că lucrurile sunt deosebit de serioase în relația lor este și călătoria celor doi în Australia, țara natală a actorului. Acesta a revenit în cele din urmă pe meleagurile de origine, alături de actrița americană.

Și dacă o simplă vizită nu era suficientă pentru a ne convinge că lucrurile evoluează la modul cel mai serios în relația dintre Hugh Jackman și Sutton Foster, gestul deliberat făcut în cadrul ei de actor este o dovadă mai mult decât suficientă. Acesta a decis să meargă cu partenera sa de viață la casa de pe Bondi Beach pe care a împărțit-o cu fosta sa soție, Deborra-Lee Furness.

Proprietatea în valoare de 15 milioane de dolari de la malul mării, pe care acesta a ținut să o păstreze pentru sine în urma partajului, a fost una dintre primele opriri ale noului cuplu în călătoria lor la Sydney. Asta după ce paparazzi i-au fotografiat pe cei doi, în ipostaze foarte afectuoase, la sosirea pe aeroport. Acum, publicația Daily Mail raportează că actorul a ținut să îi arate lui Foster casa, ale cărei balcoane se deschid către Marea Tasmaniei, una dintre mările marginale ale Oceanului Pacific de Sud.

Este foarte probabil ca noul pas din relația dintre Hugh Jackman și Sutton Foster să o afecteze pe Furness, fosta soție a actorului, mai ales că, de la anunțul separării și divorț, relația lor a continuat să se degradeze, cu multiple surse raportând asupra problemelor care s-au adâncit între cei doi foști parteneri. Jackman și Furness au locuit împreună în casa de pe Bondi Beach, în timpul mariajului, atunci când se aflau în Australia.

În urma debutului public al noii relații a lui Jackman, surse din aproprierea lui Furness au arătat că aceasta s-a simțit extrem de inconfortabil. În luna mai anul acesta, presa dedicată celebrităților a raportat că Furness a decis în cele din urmă să trimită un mesaj de reconciliere, arătându-se inclusiv dispusă să o întâlnească pe actuala parteneră a fostului său soț, astfel încât tensiunile dintre ei să se disipeze o dată pentru totdeauna.

Surse apropiate actriței australiene Deborra-Lee Furness, care a fost căsătorită cu Jackman vreme de 21 de ani, au declarat că aceasta a ezitat vreme îndelungată să se afle în același loc cu partenera de astăzi a fostului soț. În cele din urmă, ea a fost totuși cea care a propus întâlnirea: „Vreme îndelungată, Deb nici nu a vrut să audă de ideea de a fi în aceeași încăpere cu Sutton. Dar la acest moment pare ceva ce vrea să taie de pe listă, ca să nu mai aibă parte de situații stânjenitoare… și pentru a putea să le spună ce crede.” Aceeași sursă declara și că Furness s-a simțit inconfortabil văzând afecțiunea afișată pretutindeni de Hugh Jackman și Sutton Foster.

„Văzând parada lui Hugh și a lui Sutton prin oraș, afișându-și ostentativ relația și socializând cu toți oamenii cu care ei fuseseră prieteni ca cuplu, a fost incredibil de dureros și de umilitor pentru ea”, a mai declarat sursa.

De la pronunțarea divorțului dintre cei doi foști parteneri care au împreună doi copii adoptați, zvonurile despre deteriorarea relației dintre cei doi nu au încetat să apară. Separarea dintre cei doi a survenit în 2023, iar divorțul a fost pronunțat în 2025, tot atunci având loc debutul public al relației dintre Hugh Jackman și Sutton Foster. Actualul cuplu pare să fi luat în considerare relocarea în Australia, însă Foster nu a fost de acord cu asta, invocând cariera sa în ascensiune, care presupune ca ea să rămână în America. Între timp, Jackman și Furness au intrat în conflict pe tema vânzării unei case în care au locuit împreună în New York, iar recent s-a zvonit că actorul s-ar teme de o eventuală carte de memorii a fostei soții, în care aceasta ar putea face dezvăluiri care nu l-ar pune într-o lumină bună.

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Foto: Profimedia

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