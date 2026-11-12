Câți bani au primit, de fapt, Gabi Torje și Alin Alexuc pentru că au câștigat Asia Express 2026. Suma este fabuloasă

Marele premiu pus în joc este de 30.000 de euro, însă nu doar aceasta este suma pe care o a obținut-o echipa care a câștigat Asia Express 2026.

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  de  Andreea Ilie
Gabi Torje și Alin Alexuc (1)
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Asia Express a revenit la Antena 1 cu un sezon mare cât China! A început aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi poartă pe concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express s-a văzut în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Câți bani au primit Gabi Torje și Alin Alexuc, câștigătorii Asia Express 2026

În ediția difuzată pe data de 11 noiembrie 2026, ultimele două echipe au ajuns în finala de la Asia Express, Gabi Torje & Alin Alexuc și Valerie Lungu & Alex Gîlcă.

După mii de kilometri parcurși și sute de probe care i-au pus la încercare răbdarea, curajul și rezistența, Gabi Torje și Alin Alexuc au ajuns primii la Irina Fodor și au câștigat marele trofeu Asia Express 2026. Bucuria a fost uriașă, iar emoțiile i-au copleșit pe cei doi în momentul în care au aflat că întreaga aventură s-a încheiat cu o victorie.

Marele premiu pus în joc este de 30.000 de euro, însă nu doar aceasta este suma pe care o a obținut-o echipa care a câștigat Asia Express 2026.

Conform informațiilor din presa mondenă, fiecare concurent care a participat la Asia Express 2026 a primit aproximativ 3.000 de euro pentru fiecare etapă, întreaga emisiune având zece etape.

Acest lucru înseamnă că la marele premiu se adaugă 30.000 de euro de persoană, deci un total de 60.000 de euro pentru echipa Gabi Torje și Alin Alexuc.

În plus, la aceste sume se adaugă și amuletele câștigate pe parcursul emisiunii, fiecare în valoare de 1.000. de euro. Gabi Torje & Alin Alexuc au câștigat 5 amulete în timpul emisiunii, deci încă 5.000 de euro.

Astfel, suma totală pe care Gabi Torje & Alin Alexuc au câștigat-o ca echipă la finalul concursului este de 95.000 de euro, deci 47.5000. de euro fiecare.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, despre problemele apărute la filmările din China

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi poartă pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

Cu toate acestea, producătoarea a dezvăluit că filmările din China au fost extrem de dificile, mai ales că o mare parte a echipei de producție s-a îmbolnăvit.

Problemele medicale au apărut chiar într-o etapă extrem de importantă a competiției, care s-a desfășurat în spectaculoasa zonă Zhangjiajie Grand Canyon din China.

„Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp. S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a povestit Mona Segall.

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Foto: PR

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