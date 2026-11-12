Gabi Torje și Alin Alexuc, primele declarații după ce au câștigat Asia Express 2026: „Doi prieteni, un singur vis și o victorie pe care o vom purta mereu în suflet” (VIDEO)

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Asia Express a revenit la Antena 1 cu un sezon mare cât China! A început aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi poartă pe concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express s-a văzut în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Gabi Torje și Alin Alexuc, primele declarații după ce au câștigat Asia Express 2026

În ediția difuzată pe data de 11 noiembrie 2026, ultimele două echipe au ajuns în finala de la Asia Express, Gabi Torje & Alin Alexuc și Valerie Lungu & Alex Gîlcă.

După mii de kilometri parcurși și sute de probe care i-au pus la încercare răbdarea, curajul și rezistența, Gabi Torje și Alin Alexuc au ajuns primii la Irina Fodor și au câștigat marele trofeu Asia Express 2026. Bucuria a fost uriașă, iar emoțiile i-au copleșit pe cei doi în momentul în care au aflat că întreaga aventură s-a încheiat cu o victorie.

Dacă Gabi Torje a reacționat imediat, Alin Alexuc a avut nevoie de câteva clipe pentru a realiza că, într-adevăr, trofeul câștigătorilor a ajuns la ei. Irina Fodor le-a confirmat că Perla Shanghai-ului este a lor și i-a felicitat pentru victoria din sezonul 9.

„Hai, mă, că n-am alergat degeaba!”, a exclamat Gabi Torje.

După 54 de zile de competiție, Gabi și Alexuc au ținut în mână trofelul care i-a motivat pe Drumul Mătăsii. Irina Fodor le-a înmânat și medaliile de câștigători, iar Marius Damian le-a adus cecul câștigătorilor Asia Express, care atestă că au câștigat marele premiu de 30.000. de euro.

„Experiența Asia Express a fost o experiență senzațională. Mi-am descoperit limite pe care le pot depăși. Am făcut tot ceea ce nu mă gândeam că o să fac: să mă rog de oameni să-mi dea de mâncare, să mă cazeze, să-mi las orgoliul deoparte și să merg înainte și că nu suntem de multe ori recunoscători pentru ceea ce avem”, a declarat Gabi Torje.

„Pentru mine a fost cea mai tare experiență pe care am trăit-o vreodată. E greu și de explicat oamenilor dacă nu o simți”, declară Alin Alexuc. „Trebuie să trăiești ca să poți să înțelegi cu adevărat ce am simțit noi și ce trăiri am avut noi în Asia Express!”.

Ulterior difuzării finalei, cei doi au transmis și un mesaj emoționat pe rețelele de socializare.

„Doi prieteni, un singur vis și o victorie pe care o vom purta mereu în suflet. Mulțumesc pentru tot! Am trăit împreună aventura vieții noastre și am ajuns până la capăt! Asia Express – Sezonul 9, o poveste pe care nu o vom uita niciodată!”, a scris Alin Alexuc.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, despre problemele apărute la filmările din China

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi poartă pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

Cu toate acestea, producătoarea a dezvăluit că filmările din China au fost extrem de dificile, mai ales că o mare parte a echipei de producție s-a îmbolnăvit.

Problemele medicale au apărut chiar într-o etapă extrem de importantă a competiției, care s-a desfășurat în spectaculoasa zonă Zhangjiajie Grand Canyon din China.

„Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp. S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a povestit Mona Segall.

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Foto: PR

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