Răzvan Fodor, surprins de reacția soției sale după ce a muncit în gospodărie. Cum l-a ironizat Irina Fodor

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Răzvan Fodor a povestit cu umor cum decurg pregătirile pentru sezonul rece în gospodăria sa. Actorul și prezentatorul TV a avut de rezolvat o mulțime de treburi prin curte, de la îngrijirea plantelor până la pregătirea legumelor pentru iarnă. În locul laudelor pe care spera să le primească din partea soției sale, Irina Fodor, acesta s-a ales însă cu o serie de glume și cu un videoclip publicat pe internet.

Răzvan Fodor, ocupat cu pregătirile pentru iarnă

Pentru Răzvan Fodor, venirea toamnei înseamnă mai mult decât schimbarea peisajului și temperaturi mai scăzute. Artistul a dezvăluit că această perioadă a anului vine la pachet cu numeroase responsabilități, mai ales atunci când locuiești la curte. Deși pe rețelele sociale apar frecvent imagini cu peisaje spectaculoase și activități relaxante de sezon, Răzvan a preferat să le arate urmăritorilor o perspectivă diferită asupra toamnei.

Acesta a explicat că s-a ocupat personal de pregătirea murăturilor, de coacerea legumelor pentru zacuscă și de mutarea florilor. În plus, a avut grijă ca instalația de irigații și trandafirii din grădină să fie pregătiți pentru temperaturile scăzute.

„Toamna, unii admiră frunzele ruginii. Eu am treabă, fraților! Pun murături, coc legume pentru zacuscă, mut flori, pregătesc aspersoarele de iarnă, mă preocup de soarta trandafirilor… Practic, țin gospodăria în viață!”, a povestit Răzvan Fodor.

Cum a reacționat Irina Fodor când și-a văzut soțul muncind în curte

După toate activitățile desfășurate, Răzvan Fodor a recunoscut că și-ar fi dorit să primească măcar câteva cuvinte de apreciere din partea soției sale. Irina Fodor a avut însă o altă idee. Prezentatoarea emisiunii „Asia Express” a considerat că ipostazele în care se afla soțul său erau prea amuzante pentru a nu fi împărtășite cu urmăritorii de pe rețelele sociale.

Astfel, în locul declarațiilor de admirație la care se aștepta, Răzvan s-a trezit filmat în timp ce își îndeplinea sarcinile gospodărești.

„Și nu cer statuie. Nu cer diplomă. Dar un: ‘Bravo, iubirea mea, ce gospodar ești!’ sau un: ‘Fodorică, ce m-aș face fără tine?’ Ei bine, ea ce face? Miștouri. Și un reel. Că cică sunt haios când sunt chinuit”, a adăugat amuzat Răzvan Fodor.

Răzvan Fodor, surpriză pentru soția lui

Irina și Răzvan Fodor obișnuiesc să publice pe rețelele sociale întâmplări din viața lor de zi cu zi, iar schimburile amuzante de replici dintre ei sunt deja cunoscute de fani. Recent, prezentatoarea emisiunii Asia Express a avut parte de o surpriză când și-a găsit bucătăria plină de cumpărăturile făcute de soțul ei. Printre legumele proaspete se aflau și câteva buchete de flori, un gest pe care Irina Fodor l-a remarcat imediat.

„Mi-a adus flori… e clar ce se întâmplă mai departe”, a scris prezentatoarea Asia Express în dreptul imaginilor de pe rețelele de socializare, adăugând amuzată: „Așa, măi iubirea mea, ai venit tu de la piață…”.

Nici Răzvan Fodor nu a ratat ocazia de a face o glumă pe seama activităților sale. Actorul s-a comparat cu alți bărbați care își petrec timpul liber în moduri complet diferite.

„Unii bărbați la ora asta sunt la spălătorie cu Porsche-urile sau pleacă cu gagicile de pe la cafenele. Eu? Piețar!”, a reacționat el.

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Foto: Instagram

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