Mona Segall, dezvăluiri despre Irina Fodor. Cum a ajuns vedeta să prezinte „Asia Express” și „Chefi la cuțite”

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Irina Fodor a devenit una dintre figurile centrale ale producțiilor „Asia Express” și „Chefi la cuțite”, însă alegerea ei pentru aceste proiecte nu a venit direct din partea Monei Segall. Producătoarea TV a povestit cum a intrat prezentatoarea în atenția echipei și cine a fost, de fapt, cel care i-a propus numele.

Mona Segall, despre colaborarea cu Irina Fodor

După retragerea Ginei Pistol, echipa din spatele celor două emisiuni a trebuit să găsească o persoană potrivită pentru a prelua rolul de prezentatoare. Într-un interviu acordat recent, Mona Segall a dezvăluit că propunerea a venit din partea lui Cătălin Prini, membru al echipei de casting.

Irina Fodor a fost chemată ulterior la o probă, iar întâlnirea a convins-o pe producătoare că alegerea era potrivită pentru proiectele pe care le coordonează.

„Am vorbit cu echipa mea de casting. Ei au propus-o și pe urmă ne-am întâlnit, am dat o probă și mi-am dat seama că e ceea ce trebuie. Cătălin Prini, el a venit cu ideea. El a propus-o”, a declarat Mona Segall pentru Libertatea.

Ce spune Mona Segall despre Irina Fodor

Dincolo de felul în care se descurcă în fața camerelor, personalitatea Irinei Fodor a contat în integrarea sa în echipă. Filmările pentru producții precum „Asia Express” presupun perioade lungi petrecute împreună, departe de casă, astfel că relațiile dintre membrii echipei ajung să joace un rol important.

Mona Segall spune că apreciază la Irina Fodor calmul, modestia și capacitatea de a lucra alături de ceilalți, iar în timp prezentatoarea a devenit parte dintr-o echipă foarte apropiată.

„Pentru că ea așa este: un om de echipă, foarte calm, pozitiv, prietenos, modest și foarte inteligent. Suntem o familie, petrecem două luni jumătate de zece ani aproape împreună și zi de zi mai mult decât cu familia noastră câteodată și atunci suntem o familie”, a spus Mona Segall.

Producătoarea consideră, de altfel, că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-a construit de-a lungul carierei sale nu este un anumit format de televiziune, ci echipa alături de care realizează aceste proiecte.

„Și eu de fapt cu asta mă mândresc, pentru că toate lucrurile și toate show-urile pe care le fac eu pot să le fac datorită acestei echipe pe care mi-am format-o. Asta e ce am făcut eu mai important în viață. Am format această echipă și acești oameni. Și atunci normal că ne înțelegem între noi și suntem prieteni și de asta nu e greu și se poate”, a concluzionat Mona Segall pentru Libertatea.

Concurenții Asia Express au avut parte de condiții dificile în China

Întrebată dacă un anumit participant la Asia Express a impresionat-o în mod special sezonul acesta, Mona Segall a explicat că fiecare concurent a reușit să o surprindă în diferite momente ale competiției. Mai mult, după ce a urmărit materialele filmate de echipe, producătoarea spune că a descoperit situații la care nu asistase direct în timpul filmărilor.

„Toți m-au impresionat în felul lor și m-au impresionat în Asia și m-au impresionat și mai tare când am văzut materialul, pentru că eu nu sunt non stop cu ei, la fiecare autostop și nu sunt tot timpul în ploaie, mai merg și în mașină”, a povestit Mona Segall la SpyNews TV Live.

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Foto: PR

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