Răzvan Fodor, surpriză pentru Irina Fodor. Ce i-a pregătit soției sale și cum a reacționat aceasta: „E clar ce se întâmplă mai departe…”

Răzvan Fodor și-a surprins soția după o vizită la piață, de unde s-a întors cu flori și mai multe sacoșe pline cu legume.

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  de  ELLE.ro
Răzvan Fodor
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Răzvan Fodor a demonstrat că se pricepe și la treburile gospodărești, spre amuzamentul soției sale. După o vizită la piață, actorul s-a întors acasă cu mai multe sacoșe de legume, dar și cu buchete de flori pentru Irina Fodor, care a împărtășit momentul cu urmăritorii săi.

Răzvan Fodor, surpriză pentru soția lui

Irina și Răzvan Fodor obișnuiesc să publice pe rețelele de socializare întâmplări din viața lor de zi cu zi, iar schimburile amuzante de replici dintre ei sunt deja cunoscute de fani. Recent, prezentatoarea emisiunii Asia Express a avut parte de o surpriză când și-a găsit bucătăria plină de cumpărăturile făcute de soțul ei. Printre legumele proaspete se aflau și câteva buchete de flori, un gest pe care Irina Fodor l-a remarcat imediat.

„Mi-a adus flori… e clar ce se întâmplă mai departe”, a scris prezentatoarea Asia Express în dreptul imaginilor de pe rețelele de socializare, adăugând amuzată: „Așa, măi iubirea mea, ai venit tu de la piață…”.

Nici Răzvan Fodor nu a ratat ocazia de a face o glumă pe seama activităților sale. Actorul s-a comparat cu alți bărbați care își petrec timpul liber în moduri complet diferite.

„Unii bărbați la ora asta sunt la spălătorie cu Porsche-urile sau pleacă cu gagicile de pe la cafenele. Eu? Piețar!”, a reacționat el.

Cumpărăturile actorului aveau însă un scop precis. Odată ajuns acasă, Răzvan Fodor s-a pus pe treabă și a început pregătirile pentru murăturile de iarnă. Pe blatul din bucătărie au apărut varză roșie, morcovi, gogonele și verdețuri, toate pregătite pentru a fi puse la murat. Actorul s-a ocupat personal de organizarea ingredientelor, în timp ce soția sa a surprins întreaga activitate în imaginile publicate online.

Irina Fodor, dezvăluiri din intimitatea relației cu Răzvan Fodor

Irina Fodor a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit deschis despre dinamica relațiai cu soțul el. Prezentatoarea TV a recunoscut că ea și Răzvan Fodor au moduri diferite prin care își arată afecțiunea unul față de celălalt. Irina Fodor a recunoscut, cu ocazia asta, și ce nu ar putea să îi ierte niciodată soțului ei. 

„Nu i-aș ierta infidelitatea, pentru că mi se pare că e mai mult decât un act. Dărâmă tot ce am construit despre. Cred că pot fi o soție și mai mult de atât. Cred că aș putea fi mai caldă. Dacă este să primesc vreun reproș, acesta este, de obicei, că sunt prea strictă și că uit să fac declarații. Eu sunt omul faptelor. Mi se spune mai des ‘te iubesc’ decât o spun eu”, a spus Irina Fodor în emisiunea Furnicuțele de la Antena 1.

Irina Fodor și-a amintit de momentul emoționat în care a fost cerută în căsătorie de cel care i-a devenit soț. Răzvan Fodor nu a pregătit o cerere clasică, așa cum probabil mulți s-ar fi așteptat. 

„Nu a fost o cerere cu aruncatul în genunchi, cu trandafiri și așa mai departe. El nu e oricum clasic în declarațiile de dragoste. A fost mai mult ca o discuție. Era un plan de bătrânețe. Era o poveste, de fapt. Am început să croșetăm o poveste și așa mi-a zis: Și ești sigură că vrei să îmbătrânești cu mine? Așa a fost întrebarea.”

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Foto: Instagram

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