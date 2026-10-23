Sora lui Matthew Perry, dezvăluiri emoționante despre nunta lui Chandler din „Friends”. De ce a fost un moment dificil pentru familia actorului

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Mia Perry Bowick, sora lui Matthew Perry, a dezvăluit că episodul din serialul Friends în care Chandler Bing se căsătorește cu Monica Geller a fost un moment emoționant, dar și dureros pentru familia actorului. Într-un interviu acordat publicației People, aceasta a explicat că apropiații lui Perry erau conștienți de problemele sale de sănătate și nu știau dacă vor avea vreodată ocazia să îl vadă căsătorindu-se și în viața reală.

„Când am văzut acea nuntă, știam cu toții că era ceva ce își dorise și în viața reală. Își dorea o parteneră și își dorea copii”, a declarat Mia Perry Bowick pentru People.

Sora actorului a explicat că dependența cu care acesta se confrunta de ani întregi reprezenta un motiv constant de îngrijorare pentru familie.

„Știam cu toții cât de gravă era dependența lui, așa că exista sentimentul acela de ‘Cine știe ce se va întâmpla?'”, a mărturisit ea.

Matthew Perry nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii. Actorul a murit în octombrie 2023, la vârsta de 54 de ani, după o lungă perioadă în care s-a confruntat cu dependența de alcool și medicamente.

Nunta dintre Monica, interpretată de Courteney Cox, și Chandler, personajul lui Perry, a avut loc în ultimul episod al sezonului șapte din Friends, difuzat în 2001.

Foto: PR

Deși pe ecran era unul dintre cele mai fericite momente din viața personajului său, în realitate, actorul traversa o perioadă extrem de dificilă.

Foto: PR

În volumul autobiografic Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, publicat în 2022, Perry a povestit că, imediat după încheierea filmărilor pentru scena nunții, a fost „dus înapoi la centrul de tratament… într-o camionetă condusă de un specialist care se ocupa de persoanele aflate în recuperare”.

Actorul a vorbit deschis în aceeași carte despre dependența sa și despre felul în care aceasta i-a afectat viața în perioada filmărilor pentru Friends. Potrivit Page Six, Perry a explicat că schimbările sale fizice din serial reflectau substanțele pe care le consuma în diferite etape.

„Când am mai multe kilograme, e din cauza alcoolului; când sunt slab, e din cauza pastilelor. Când am cioc, înseamnă că iau foarte multe pastile”, a scris el.

Matthew Perry a dezvăluit că, spre sfârșitul celui de-al treilea sezon, ajunsese să încerce să obțină 55 de pastile de Vicodin pe zi, deoarece, în lipsa acestora, i se făcea „foarte rău”.

De-a lungul vieții, actorul a avut mai multe relații cu femei cunoscute de la Hollywood. Printre acestea s-au numărat Gwyneth Paltrow și Julia Roberts, în anii ’90. Ulterior, între 2006 și 2012, Perry a avut o relație cu actrița Lizzy Caplan, cunoscută pentru rolul său din Mean Girls.

În noiembrie 2020, actorul din Fools Rush In a anunțat că s-a logodit cu Molly Hurwitz, care lucra ca manager literar. Relația lor s-a încheiat însă șase luni mai târziu.

„Uneori, lucrurile pur și simplu nu funcționează, iar acesta este unul dintre acele cazuri. Îi doresc lui Molly tot ce este mai bun”, a transmis Perry la momentul despărțirii, prin intermediul reprezentantului său.

În autobiografia sa, actorul a făcut o mărturisire surprinzătoare despre cererea în căsătorie, dezvăluind că se afla sub influența drogurilor și că nu își amintea momentul în care o ceruse de soție pe Hurwitz. Potrivit Page Six, acesta a aflat ulterior că era logodit.

„Nu îmi aminteam. Inutil să mai spun că ne-am despărțit”, a scris Matthew Perry.

Declarațiile Miei Perry Bowick vin înaintea lansării documentarului Netflix The One About Matthew Perry, programată pentru 27 octombrie, cu o zi înainte de împlinirea a trei ani de la moartea actorului.

Potrivit Page Six, producția este alcătuită din trei episoade și include mărturii ale surorii sale, care vorbește pentru prima dată despre moartea acestuia, dar și declarații ale mai multor prieteni apropiați ai lui Perry.

Actorul a fost găsit mort pe 28 octombrie 2023, în jacuzziul locuinței sale din California. Conform raportului oficial de autopsie, decesul a fost provocat de efectele acute ale ketaminei. Înecul, boala coronariană și efectele buprenorfinei, un medicament din categoria opioidelor, au fost menționate drept factori care au contribuit la moartea sa.

În august 2024, cinci persoane au fost arestate în cadrul anchetei privind circumstanțele decesului. Printre acestea s-au numărat Kenneth Iwamasa, asistentul de lungă durată al actorului, și Jasveen Sangha, cunoscută sub numele de „Regina ketaminei”.

Potrivit Page Six, cei cinci au fost acuzați că au profitat financiar de dependența tot mai gravă a lui Perry, situație care a contribuit la supradoza fatală.

Jasveen Sangha a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru implicarea sa în moartea actorului, în timp ce Kenneth Iwamasa a primit o pedeapsă de trei ani și cinci luni de închisoare.

Foto: Instagram, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro