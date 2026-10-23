Sora lui Matthew Perry, dezvăluiri emoționante despre nunta lui Chandler din „Friends”. De ce a fost un moment dificil pentru familia actorului

Sora lui Matthew Perry a făcut noi mărturisiri despre viața personală a actorului și despre dorința acestuia de a se căsători și de a avea copii.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Sora lui Matthew Perry, dezvăluiri emoționante despre nunta lui Chandler din "Friends". De ce a fost un moment dificil pentru familia actorului

Mia Perry Bowick, sora lui Matthew Perry, a dezvăluit că episodul din serialul Friends în care Chandler Bing se căsătorește cu Monica Geller a fost un moment emoționant, dar și dureros pentru familia actorului. Într-un interviu acordat publicației People, aceasta a explicat că apropiații lui Perry erau conștienți de problemele sale de sănătate și nu știau dacă vor avea vreodată ocazia să îl vadă căsătorindu-se și în viața reală.

„Când am văzut acea nuntă, știam cu toții că era ceva ce își dorise și în viața reală. Își dorea o parteneră și își dorea copii”, a declarat Mia Perry Bowick pentru People.

Sora actorului a explicat că dependența cu care acesta se confrunta de ani întregi reprezenta un motiv constant de îngrijorare pentru familie.

„Știam cu toții cât de gravă era dependența lui, așa că exista sentimentul acela de ‘Cine știe ce se va întâmpla?'”, a mărturisit ea.

Matthew Perry nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii. Actorul a murit în octombrie 2023, la vârsta de 54 de ani, după o lungă perioadă în care s-a confruntat cu dependența de alcool și medicamente.

Nunta dintre Monica, interpretată de Courteney Cox, și Chandler, personajul lui Perry, a avut loc în ultimul episod al sezonului șapte din Friends, difuzat în 2001.

Foto: PR

Deși pe ecran era unul dintre cele mai fericite momente din viața personajului său, în realitate, actorul traversa o perioadă extrem de dificilă.

Foto: PR

În volumul autobiografic Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, publicat în 2022, Perry a povestit că, imediat după încheierea filmărilor pentru scena nunții, a fost „dus înapoi la centrul de tratament… într-o camionetă condusă de un specialist care se ocupa de persoanele aflate în recuperare”.

Actorul a vorbit deschis în aceeași carte despre dependența sa și despre felul în care aceasta i-a afectat viața în perioada filmărilor pentru Friends. Potrivit Page Six, Perry a explicat că schimbările sale fizice din serial reflectau substanțele pe care le consuma în diferite etape.

„Când am mai multe kilograme, e din cauza alcoolului; când sunt slab, e din cauza pastilelor. Când am cioc, înseamnă că iau foarte multe pastile”, a scris el.

Matthew Perry a dezvăluit că, spre sfârșitul celui de-al treilea sezon, ajunsese să încerce să obțină 55 de pastile de Vicodin pe zi, deoarece, în lipsa acestora, i se făcea „foarte rău”.

De-a lungul vieții, actorul a avut mai multe relații cu femei cunoscute de la Hollywood. Printre acestea s-au numărat Gwyneth Paltrow și Julia Roberts, în anii ’90. Ulterior, între 2006 și 2012, Perry a avut o relație cu actrița Lizzy Caplan, cunoscută pentru rolul său din Mean Girls.

În noiembrie 2020, actorul din Fools Rush In a anunțat că s-a logodit cu Molly Hurwitz, care lucra ca manager literar. Relația lor s-a încheiat însă șase luni mai târziu.

„Uneori, lucrurile pur și simplu nu funcționează, iar acesta este unul dintre acele cazuri. Îi doresc lui Molly tot ce este mai bun”, a transmis Perry la momentul despărțirii, prin intermediul reprezentantului său.

În autobiografia sa, actorul a făcut o mărturisire surprinzătoare despre cererea în căsătorie, dezvăluind că se afla sub influența drogurilor și că nu își amintea momentul în care o ceruse de soție pe Hurwitz. Potrivit Page Six, acesta a aflat ulterior că era logodit.

„Nu îmi aminteam. Inutil să mai spun că ne-am despărțit”, a scris Matthew Perry.

Declarațiile Miei Perry Bowick vin înaintea lansării documentarului Netflix The One About Matthew Perry, programată pentru 27 octombrie, cu o zi înainte de împlinirea a trei ani de la moartea actorului.

Potrivit Page Six, producția este alcătuită din trei episoade și include mărturii ale surorii sale, care vorbește pentru prima dată despre moartea acestuia, dar și declarații ale mai multor prieteni apropiați ai lui Perry.

Actorul a fost găsit mort pe 28 octombrie 2023, în jacuzziul locuinței sale din California. Conform raportului oficial de autopsie, decesul a fost provocat de efectele acute ale ketaminei. Înecul, boala coronariană și efectele buprenorfinei, un medicament din categoria opioidelor, au fost menționate drept factori care au contribuit la moartea sa.

În august 2024, cinci persoane au fost arestate în cadrul anchetei privind circumstanțele decesului. Printre acestea s-au numărat Kenneth Iwamasa, asistentul de lungă durată al actorului, și Jasveen Sangha, cunoscută sub numele de „Regina ketaminei”.

Potrivit Page Six, cei cinci au fost acuzați că au profitat financiar de dependența tot mai gravă a lui Perry, situație care a contribuit la supradoza fatală.

Jasveen Sangha a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru implicarea sa în moartea actorului, în timp ce Kenneth Iwamasa a primit o pedeapsă de trei ani și cinci luni de închisoare.

Citește și:
Christina Applegate a aflat că nu suferă de scleroză multiplă, după cinci ani. Dezvăluirile emoționante ale actriței

Foto: Instagram, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Florin Ristei, dezvăluiri despre relația cu fiul iubitei sale. Ce spune artistul despre băiatul în vârstă de zece ani: "Mă întreba ăla micul ce..."
People
Florin Ristei, dezvăluiri despre relația cu fiul iubitei sale. Ce spune artistul despre băiatul în vârstă de zece ani: "Mă întreba ăla micul ce..."
Elena Hagi, declarație de dragoste superbă pentru soțul ei. Ianis Hagi a împlinit 28 de ani
People
Elena Hagi, declarație de dragoste superbă pentru soțul ei. Ianis Hagi a împlinit 28 de ani
Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au îndeplinit un vis. Ce au dezvăluit cei doi: "După o lungă așteptare..."
People
Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au îndeplinit un vis. Ce au dezvăluit cei doi: "După o lungă așteptare..."
Tatăl lui Meghan Markle, vizat de o anchetă privind presupuse materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor. Chiar fiul lui a sesizat autoritățile
People
Tatăl lui Meghan Markle, vizat de o anchetă privind presupuse materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor. Chiar fiul lui a sesizat autoritățile
Ilinca Vandici, despre situațiile prin care trece de când este însărcinată cu al doilea copil: "O întrebare tot mai serioasă..."
People
Ilinca Vandici, despre situațiile prin care trece de când este însărcinată cu al doilea copil: "O întrebare tot mai serioasă..."
Răspunsul perfect dat de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată dur pentru o ținută purtată recent: "Când critica devine spectacol și aroganța înlocuiește argumentul, nu mai..."
People
Răspunsul perfect dat de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată dur pentru o ținută purtată recent: "Când critica devine spectacol și aroganța înlocuiește argumentul, nu mai..."
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
A vrut să facă o fotografie spectaculoasă, dar a sfârșit tragic. Turistă de 36 de ani, căzută 300 de metri în Italia
A vrut să facă o fotografie spectaculoasă, dar a sfârșit tragic. Turistă de 36 de ani, căzută 300 de metri în Italia
Scandalul cumpărăturilor de lux cu cardul ANM ia o nouă întorsătură. Ce s-a întâmplat după schimbarea ministrului Mediului
Scandalul cumpărăturilor de lux cu cardul ANM ia o nouă întorsătură. Ce s-a întâmplat după schimbarea ministrului Mediului
Kim Kardashian a împlinit 46 de ani! Ce ținută spectaculoasă a purtat starleta de ziua ei de naștere
Kim Kardashian a împlinit 46 de ani! Ce ținută spectaculoasă a purtat starleta de ziua ei de naștere
Mesajul emoționant al lui Gabriel Torje după eliminarea Mirelei Retegan de la Asia Express: "Vă doresc..."
Mesajul emoționant al lui Gabriel Torje după eliminarea Mirelei Retegan de la Asia Express: "Vă doresc..."
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite”
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite”
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Andreea Antonescu, despre conflictele cu Andreea Bălan și motivul pentru care a lipsit de la nunta acesteia: "Fără reproșuri și fără regrete..."
Andreea Antonescu, despre conflictele cu Andreea Bălan și motivul pentru care a lipsit de la nunta acesteia: "Fără reproșuri și fără regrete..."
People

Una dintre absențele notabile de la nunta Andreei Bălan a fost cea a Andreei Antonescu, colega ei din trupa Andre și alături de care a participat la America Express. Andreea Antonescu a vorbit într-un interviu acordat recent despre relația care există în prezent între ea și fosta ei colegă.

+ Mai multe
Sharon Stone a recreat celebra scenă din "Basic Instinct", la 34 de ani de la lansarea filmului. Dezvăluirile actriței despre cariera sa și problemele de sănătate
Sharon Stone a recreat celebra scenă din "Basic Instinct", la 34 de ani de la lansarea filmului. Dezvăluirile actriței despre cariera sa și problemele de sănătate
People

Sharon Stone a revenit în atenția publicului cu o ședință foto inspirată de rolul care a consacrat-o și a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate de-a lungul carierei.

+ Mai multe
Andreea Bănică dezvăluie că fiul ei a fost victima bullying-ului. Ce i s-a întâmplat lui Noah
Andreea Bănică dezvăluie că fiul ei a fost victima bullying-ului. Ce i s-a întâmplat lui Noah
People

Andreea Bănică a dezvăluit că fiul ei, Noah, în vârstă de 9 ani, a trecut prin mai multe episoade de bullying din partea copiilor din cartier.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC