Volume sculpturale, proporții exagerate și o feminitate reinterpretată prin formă.
1. Ochelari Rick Owens Moncler, 1.480 lei, magazinul Entrance; geantă Bottega Veneta, 19.045 lei, magazinul Mengotti.
2. Trenci Haruhar, 4.500 lei; șosete Ami Amalia, 305 lei; pantofi din recuzita stilistei.
3. Fustă Medeea; balaclavă Ami Amalia, 529 lei; cercei Cathias Edeline, 190 lei; sacou Jacquemus, 6.570 lei, magazinul Entrance.
4. Capă Vestiare D’un Oiseau Libre, 6.113 lei, fustă Ami Amalia, 1.475 lei, sandale recuzita stilistei.
5. Fustă Ganni, 4.675 lei, magazin Aparterre; jachetă Agolde, 4.310 lei, magazin Entrance; colanți, Ami Amalia, 885 lei; ear cuff Cathias Edeline, 190 lei, curea Cos, recuzita stilistei.
6. Capă Vestiare D’un Oiseau Libre, 6.113 lei, ear cuff Cathias Edeline, 190 lei.
7. Jachetă din piele cropped Rick Owens, 15.000 lei, magazinul Entrance; gantere Jacquemus, top Chloé, 1.695 lei, magazinul Mengotti; earcuff Cathias Edeline, 190 lei; body din recuzita stilistei.
8. Mănuși Ami Amalia, 224 lei; geantă Bottega Veneta, 19.045 lei, magazinul Mengotti; fustă Bottega Veneta, 25.335 lei, magazinul Mengotti; ochelari Rick Owens Moncler, 1.480 lei, magazinul Entrance.
Fotografii: Ștefan Dani
Realizatoare: Miruna Miu
Model: Sasha/ Mandarina Models.
Coafură: Cătălin Manolache.
Machiaj: Anca Puffpuff.
Locație: Studio 82.
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