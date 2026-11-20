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La șase ani de la moartea soției sale, Kelly Preston, John Travolta a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală și despre posibilitatea de a avea o nouă relație. Actorul în vârstă de 72 de ani a fost invitat recent în emisiunea „Today”, unde a discutat cu prezentatorul Craig Melvin despre perioada dificilă prin care a trecut familia sa și despre responsabilitățile pe care și le-a asumat în calitate de părinte.

Întrebat dacă este pregătit să înceapă o nouă relație, starul din „Grease” a recunoscut că nu exclude această posibilitate, însă a explicat că, în ultimii ani, principala sa preocupare a fost bunăstarea copiilor săi.

„Ei bine, dragostea înseamnă totul pentru mine, face parte din personalitatea mea. Sunt deschis la această posibilitate? Da”, a declarat actorul. „Dar, sincer să fiu, au fost șase ani interesanți, în care m-am ocupat de fiul meu, care avea doar nouă ani când s-a întâmplat asta, și de [fiica mea] Ella, care era și ea mai tânără la momentul respectiv.”

John Travolta a explicat că, înainte de a se gândi la propria viață sentimentală, a considerat esențial să le ofere copiilor săi stabilitatea de care aveau nevoie după pierderea mamei lor.

„Așa că, pentru mine, cel mai important a fost să mă asigur că sunt bine, că au un viitor stabil și că au reușit să înțeleagă și să accepte ceea ce s-a întâmplat.”

Kelly Preston a murit în iulie 2020, la vârsta de 57 de ani, după o luptă de doi ani cu cancerul de sân. Actrița și John Travolta au avut împreună trei copii: Jett, care a murit la doar 16 ani, Ella Bleu, în prezent în vârstă de 26 de ani, și Benjamin, de 15 ani.

În cadrul aceluiași interviu, actorul a vorbit și despre dificultățile pe care le-a întâmpinat după moartea soției sale, când a fost nevoit să preia toate responsabilitățile legate de creșterea și educația copiilor.

„Când unul dintre părinți nu mai este, trebuie să fii și mamă, și tată”, a mărturisit acesta.

„Am simțit asta foarte puternic, dar trebuie să îți aduni forțele și să mergi mai departe. Și lucrurile încep să se așeze. Încetul cu încetul.”

Potrivit actorului, atât Ella, cât și Benjamin au făcut progrese importante în ultimii ani, reușind treptat să depășească momentele dificile provocate de pierderea mamei lor.

„Amândoi devin mai fericiți cu fiecare an care trece și își revin tot mai mult după această pierdere. Așa că suntem bine. Suntem bine”, a adăugat starul din „Saturday Night Fever”.

În iulie 2020, John Travolta a anunțat moartea lui Kelly Preston printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram, alături de o fotografie în care actrița apărea zâmbind.

„Cu inima îndurerată, vă anunț că frumoasa mea soție, Kelly, a pierdut lupta de doi ani cu cancerul de sân. A luptat cu mult curaj, înconjurată de dragostea și sprijinul atâtor oameni. Eu și familia mea vom fi pentru totdeauna recunoscători medicilor și asistentelor de la MD Anderson Cancer Center, tuturor centrelor medicale care au ajutat-o, precum și numeroșilor ei prieteni și apropiați care i-au fost alături.”

În același mesaj, actorul a explicat că urma să se retragă pentru o perioadă din viața publică, pentru a se concentra asupra copiilor săi.

„Dragostea și viața lui Kelly vor rămâne mereu în amintirea noastră. Îmi voi lua o perioadă de timp pentru a fi alături de copiii mei, care și-au pierdut mama, așa că vă rog să mă iertați de pe acum dacă nu veți mai auzi de noi o vreme. Vreau să știți că voi simți toată dragostea pe care ne-o transmiteți în săptămânile și lunile care urmează, în timp ce încercăm să ne vindecăm. Cu toată dragostea, JT”, și-a încheiat el mesajul.

La o lună de la decesul lui Kelly Preston, John Travolta și fiica sa, Ella, i-au adus un omagiu emoționant regretatei actrițe. Cei doi au dansat dansat împreună în amintirea lui Kelly, iar momentul a fost împărtășit de Travolta pe rețele de socializare.

„Eu și fiica mea @ella.travolta dansând în memoria lui momma. Unul dintre lucrurile favorite ale lui Kelly, să danseze cu mine”, a scris John în descrierea clipului video de pe Instagram.

John Travolta și Kelly Preston s-au cunoscut în 1989, în timpul unei probe de filmare pentru „The Experts”, un thriller cu elemente de comedie în care au jucat împreună. Cei doi s-au căsătorit în 1991, iar mariajul lor a durat aproape trei decenii, până la moartea actriței, în 2020.

Foto: profimedia

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