Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Magda Pălimariu și soțul ei, omul de afaceri Ionuț Eriksen, se află în centrul unui conflict care a ajuns în atenția autorităților. După ce prezentatoarea rubricii Meteo de la PRO TV a solicitat ajutorul poliției, iar pe numele partenerului său a fost emis un ordin de protecție provizoriu, procurorii au cerut instanței prelungirea măsurilor de restricție. Între timp, au apărut noi informații despre declarațiile făcute de vedetă în fața autorităților.

Procurorii au cerut prelungirea ordinului de protecție împotriva soțului Magdei Pălimariu

Situația dintre Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen s-a complicat în ultimele zile, după ce o ceartă între cei doi ar fi determinat-o pe prezentatoare să sune la 112. Potrivit informațiilor publicate în presă, aceasta le-ar fi spus polițiștilor ajunși la fața locului că se simte în pericol. În urma evaluării situației, autoritățile au decis emiterea unui ordin de protecție provizoriu împotriva omului de afaceri. Ionuț Eriksen a contestat însă măsura în instanță, solicitând anularea acesteia.

Cazul a ajuns la Judecătoria Buftea, unde au fost înregistrate două demersuri judiciare distincte. Primul vizează contestația depusă de Ionuț Eriksen împotriva ordinului de protecție provizoriu, în timp ce al doilea a fost inițiat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Potrivit VIVA!, după ce au fost sesizați de polițiști, procurorii au solicitat instanței emiterea unui ordin de protecție care să mențină restricțiile impuse soțului prezentatoarei. Pe 19 noiembrie, Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen s-au prezentat în fața magistraților pentru analizarea contestației formulate de omul de afaceri.

Demersurile judiciare sunt încă în desfășurare, iar solicitarea procurorilor nu reprezintă o hotărâre definitivă privind acuzațiile apărute în acest caz.

Magda Pălimariu ar fi declarat că soțul ei i-a montat un dispozitiv de urmărire în mașină

Noi detalii despre conflictul dintre cei doi au fost făcute publice după prezentarea lor la instanță. Potrivit România TV, Magda Pălimariu ar fi susținut în fața autorităților că soțul său i-a instalat în autoturismul ei un dispozitiv de localizare de tip AirTag pentru a o urmări.

Informația nu a fost confirmată printr-o hotărâre judecătorească, iar circumstanțele în care dispozitivul ar fi fost amplasat urmează să fie clarificate în cadrul procedurilor legale.

Până în prezent, prezentatoarea TV a preferat să nu ofere explicații publice despre neînțelegerile cu soțul său. Aceasta a transmis însă un mesaj în care a subliniat că dorește să protejeze intimitatea familiei, în special pe cea a fiului lor.

„Având în vedere că este vorba despre o procedură legală în curs, consider că este important să las autoritățile competente să își desfășoare activitatea. Din respect pentru viața privată a familiei mele și, mai ales, pentru protejarea copilului meu, nu doresc să fac comentarii suplimentare pe marginea acestui subiect”, a declarat Magda Pălimariu pentru VIVA!.

Magda Pălimariu și omul de afaceri Ionuț Eriksen și-au oficializat relația în 2021, printr-o ceremonie discretă, departe de atenția publicului. În vara anului următor, prezentatoarea a devenit mamă, aducând pe lume un băiețel, Aksel, în Norvegia.

Citește și:

Romanița Iovan, mândră de fiul ei. Albert studiază în străinătate ingineria automobilistică: „Mă bucur pentru el'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro