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Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

Anca Serea, despre posibilitatea de a mai avea un copil

În cadrul unui interviu acordat recent, Anca Serea a surprins cu declarațiile pe care le-a făcut referitoare la posibilitatea de a deveni mamă pentru a șaptea oară.

„De-abia aștept să fiu bunică, că mămică nu știu ce să zic, că dacă se poate întâmpla, dar bunică da. Dacă ar fi să fiu eu mămică, Doamne ajută, îți dai seama, da, totul e posibil. Mă gândesc, încă îmi doresc, chiar îmi doresc un bebeluș în viața noastră și acum, să mă ierte cei care ne urmăresc că îndrăznesc să fac această comparație, dar, de dorul copilului mic și al cuiva căruia să îi ofer în continuare dragostea mea, ne-am luat un cățeluș”, a spus Anca Serea pentru spynews.ro.

Anca Serea, mărturisiri sincere despre educația copiilor și regulile impuse

Anca Serea a vorbit deschis, într-un interviu acordat recent, despre modul în care își crește cei șase copii și despre principiile pe care le consideră esențiale în educația lor. Vedeta a explicat că, în viziunea ei, „copilul bine crescut” nu este definit de perfecțiune, ci de echilibru emoțional, respect și valori solide, adaptate lumii actuale.

Ea a subliniat că pune accent pe dezvoltarea unor comportamente sănătoase și pe formarea unui caracter empatic și respectuos, capabil să se adapteze în orice situație de viață.

„Pentru mine, un copil bine crescut este un copil empatic, respectuos, echilibrat emoțional și adaptat la lumea în care trăim. O bună creștere nu înseamnă perfecțiune, ci valori solide, bun simț și capacitatea de a se comporta frumos indiferent de context”, a spus Anca Serea pentru OK! Magazine.

În ceea ce privește regulile din familia ei, Anca Serea, care e căsătorită cu Adrian Sînă, spune că totul pornește de la respectul reciproc și de la comunicare. În casa lor, copiii sunt învățați să se sprijine între ei, să comunice frumos și să își asume mici responsabilități potrivite vârstei.

„Respectul este baza, în familia noastră. Vorbim frumos unii cu ceilalți, spunem cuvintele magice „te rog” și „mulțumesc”, ne ascultăm, ne sprijinim și încercăm să avem grijă unii de alții. De asemenea, le ofer diverse responsabilități potrivite vârstei, fișe cu activități simpatice pe baza unor exemple concrete din viața de zi cu zi”, a mai spus vedeta.

În ciuda sacrificiilor și a provocărilor întâmpinate în familia ei numeroasă, Anca Serea este recunoscătoare pentru fiecare zi petrecută alături de cei șase copii ai ei.

„Primul sentiment este, fără îndoială, recunoștința! Când mă uit la ei, la toți șase, simt o bucurie greu de pus în cuvinte și o împlinire profundă. Sunt multe momente în care mi se inundă ochii cu lacrimi de fericire. Pentru mine, ei sunt cea mai mare împlinire sufletească și așa știu că am făcut ceva bun în viața asta. Da, au fost și sunt multe sacrificii, nopți nedormite, agitație, dar, în mod sincer, toate trec în plan secundar. Nu le uiți complet, dar nu mai cântăresc la fel. Rămâne doar dragostea și sentimentul că totul merită. Ei îmi dau energie, sens și o motivație constantă de a fi mai bună în fiecare zi. David, Sarah, Noah, Ava, Moise, Leah, sunt foarte norocoasă să vă am!”

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Foto: Arhiva ELLE

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