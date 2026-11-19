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Pe 13 octombrie 2026, Anisia Gafton a născut. Actrița și partenerul ei de viață, Serghei Florin Dîm, au devenit părinții unui băiețel pe nume Mihail Victor. Anisia Gafton și partenerul ei, Florin Serghei, formează un cuplu de mai mulți ani. Actrița a fost cerută în căsătorie în 2024, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau în Grecia. În luna mai a anului 2026, s-au căsătorit civil.

Anisia Gafton l-a născut printr-o cezariană de urgență pe fiul ei

Anisia Gafton a recunoscut recent că primele zile alături de bebelușul ei au fost dificile până la obișnuit cu noul ei rol de mamă.

„A fost greu până m-am obișnuit, că eu nu prea știam ce să fac cu el. Dacă eu înainte credeam că sunt pământ de flori și habar n-am să fiu părinte, acum nu mai cred. Chiar știu. Nu știam să îi țin capul. La spital mi-a arătat”, a spus Anisia Gafton în emisiunea Vorbește Lumea de la PRO TV.

Anisia Gafton era pregătită să îl nască natural pe fiul ei, Mihail Victor, însă, în urma unei complicații apărute, doctorii au îndemnat-o să aleagă Operația de cezariană.

„Eu mi-am dorit foarte mult natural. Deci mi-am dorit natural (…) Am declanșat procedura și am făcut foarte bine, pentru că a fost o complicație la un moment dat, s-a rupt apa și copilul nu era foarte bine. Cordonul era sucit și i-a scăzut puțin pulsul și atunci a fost o cezariană de urgență.”

Anisia Gafton a dezvăluit că soțul ei, Serghei, este un tată implicat. Recent, în cadrul unui spectacol de stand-up, actrița l-a luat pe scenă pe fiul ei, despre care a spus că a fost extrem de cuminte.

„Un sentiment foarte înălțător a fost când l-am luat în brațe. Un sentiment mai frumos nu cred că există. (…) La Serghei se liniștește imediat. (…) L-am luat la un spectacol, l-am arătat la public. Copilul a stat cuminte, n-a zis nimic, a dormit mai bine pe scenă decât în culise. Am simțit să o fac.”

În ciuda oboselii resimțite, Anisia Gafton este împlinită că a devenit mamă.

„Eu aș mai dormi, tot timpul nedormită sunt, dar în același timp. Ai o nouă bucurie acasă. Când îl vezi și când îl simți la sân, este cea mai mare bucurie, este ceva care chiar nu ai cum să știi dacă nu-l ai.”

Anisia Gafton, despre experiența nașterii prin cezariană

Anisia Gafton l-a născut pe fiul ei, Mihail Victor, prin cezariană. Actrița a povestit mai multe despre cum a decurs experiența în cazul ei.

„Totul a decurs bine, am născut prin cezariană. Totul a decurs bine și frumos. Când l-am ținut prima oară în brațe, a fost cea mai frumoasă senzație de pe pământ. Bebe este bine, este un copil cuminte, cu plămâni mari. Eu și tatăl învățăm, practic, o altă limbă sau un alt job! Suntem la început, dar ne descurcăm ușor-ușor, pe măsură ce prindem mai multă experiență. Numele este Mihail Victor. Mi s-a părut că sună bine și că se potrivește cu numele de familie. Primul lucru pe care îl vom face când ajungem acasă este să începem o viață nouă”, a spus Anisia Gafton pentru cancan.ro.

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Foto: Arhiva ELLE

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