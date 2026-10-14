Anisia Gafton, declarații după ce a născut un băiețel. Actrița a devenit mamă pentru prima dată: „Cel mai frumos sentiment din lume”

Anisia Gafton a născut. Actrița a devenit mamă pentru prima dată. Vedeta a împărtășit cu fanii ei primele imagini cu copilul său și a făcut declarații emoționante despre experiența nașterii.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 14.10.2026, 10:03,  de  ELLE.ro
Anisia Gafton a născut
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Anisia Gafton a născut! Actrița și soțul ei, Serghei Florin Dîm, au devenit părinți pentru prima dată. Vedeta a dus pe lume un băiețel. 

Anisia Gafton a devenit mamă

Anisia Gafton și partenerul ei, Florin Serghei, formează un cuplu de mai mulți ani. Actrița a fost cerută în căsătorie în 2024, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau în Grecia. În luna mai a anului 2026, s-au căsătorit civil. 

Pe 13 octombrie, Anisia Gafton a născut. Actrița și partenerul ei de viață, Serghei Florin Dîm, au devenit părinții unui băiețel. Anisia Gafton a dezvăluit primele imagini cu copilul lor și a transmis un mesaj despre experiența nașterii.

„Cel mai frumos sentiment din lume! Un sentiment pe care cuvintele cu greu îl pot descrie!
Vreau să mulțumesc din toată inima doctorului, un medic extraordinar, căruia îi sunt profund recunoscătoare pentru profesionalism, implicare și grija cu care a fost alături de mine să aduc pe lume un suflețel. 
De asemenea, mulțumesc întregului personal medical pentru amabilitate, blândețe, răbdare și pentru felul frumos în care m-ați făcut să mă simt. Fiecare zâmbet, fiecare vorbă bună și fiecare gest de grijă au însemnat enorm pentru mine. 
Vă mulțumesc pentru tot, pentru sprijin, pentru grijă și pentru că ați făcut ca această experiență să fie una atât de specială! 
Astăzi, inima mea este plină de recunoștință, emoție și fericire. Vă voi purta mereu în suflet
PS. Dacă sunt prea sensibilă e de la tot evenimentul petrecut dar și că sunt anestezice.”

Ce dezvăluia Anisia Gafton înainte să nască

Anisia Gafton a povestit că soțul ei, Serghei Florin Dîm, avea emoții înainte de venirea pe lume a primului lor copil. Comediantul de stand-up a fost atent cu actrița în ultimele luni și s-a preocupat să îi asigure tot confortul de care are nevoie în această perioadă, motiv pentru care a preluat el multe dintre responsabilitățile din casă. 

„Deci în ultima lună e ceva… Dimineața îi dai mesaj, nici măcar nu-l strig, să-mi aducă cafeluța. El face mâncare. Proastă, dar bună în sensul în care o mănâncă așa. Face curățenie. Eu nu mai fac nimic, pentru că mi-a zis să stau cuminte. Eu de fel fiind agitată, el a văzut că îmi e foarte greu cu mișcările. Plus că doctorul mi-a dat interzis la miscări repezite, iar Seghei mă ajută. Dar e și panicat. Am întrebat medicul și mi-a zis că așa sunt cam toți bărbații. Sunt panicați pentru că nu știu ce simt femeile. Câteodată, ca să-l protejez, nu spun că mă mai doare sau ceva. În schimb, tot ce am strâns în timpul zilei, spun seara în somn. Eu nu vorbeam înainte în somn. Serile trecute, Serghei nu a dormit deloc, că se trezea la fiecare oftat de-al meu. Mă plângeam în somn. Parcă mă pârăsc seara în somn. La un moment dat m-am trezit să mă duc la baie, că apropo faci naveta la baie, și l-am văzut că era cu ochii cât casa. Credea că îmi e rău la cum făceam în somn”, a spus Anisia Gafton pentru Libertatea

Anisia Gafton a ales numele viitorului ei copil

Anisia Gafton a mărturisit că povestea numelui fiului ei are legătură cu o vacanță în care a fost recent alături de soțul ei, Serghei. Actrița și partenerul ei au cumpărat din acea călătorie o statuie cu Sfântul Mihail, care le-a adus câteva provocări la aeroport. Au tratat această întâmplare ca pe un semn și așa au decis ca pe fiul lor să îl cheme Mihail. 

„Am luat o statuie din Grecia cu Sfântul Mihail și chiar am întâmpinat niște greutăți, că e grea. Cu bagaj de cală, la pus, la colantat. Și am zis: „Băi, dacă am trecut prin atâtea greutăți cât trebuie să trecem cu bibeloul ăla, să-i punem Mihail, de la Sfântul Mihai.” Da, Mihail, nu Mihai, Mihail. Care să se potrivească acolo. Și acum ne gândim și la alt nume, la al doilea nume și poate la al treilea”, a spus Anisia Gafton în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV. 

Actrița a explicat și de ce nu îl dorește să îl cheme ca pe tatăl ei, și anume Napoleon. 

„Nu pot să-i pun numele Napoleon. Și tatăl meu a zis: „Măi, da să-i pui numele meu, Napoleon.” Pe el așa îl cheamă. Măi, nu se potrivește cu Dîmul ăsta. Da, da, și Napoleon Dîm nu dădea. Nu dădea.”

Citește și:
EXCLUSIV: Nadia Comăneci dezvăluie dacă s-ar întoarce definitiv în România. Ce spune despre viața din SUA

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Anca Serea, experiență neplăcută într-o parcare din București. Vedeta a fost înjurată și amenințată
People
Anca Serea, experiență neplăcută într-o parcare din București. Vedeta a fost înjurată și amenințată
Adevărul despre zvonurile privind o relație amoroasă între Jennifer Lopez și Keith Urban. Ce au dezvăluit prietenii celor doi
People
Adevărul despre zvonurile privind o relație amoroasă între Jennifer Lopez și Keith Urban. Ce au dezvăluit prietenii celor doi
Dana Rogoz, dezvăluire emoționantă despre fiica ei, Lia. În ce ipostază inedită au apărut împreună: "În seara aceasta s-a întâmplat ceva extraordinar!"
People
Dana Rogoz, dezvăluire emoționantă despre fiica ei, Lia. În ce ipostază inedită au apărut împreună: "În seara aceasta s-a întâmplat ceva extraordinar!"
Valentin Luca și Roxana Ghiorghian vor deveni părinți. Cum au dezvăluit finalistul de la "Românii au talent" și fosta prezentatoare TV sexul copilului
People
Valentin Luca și Roxana Ghiorghian vor deveni părinți. Cum au dezvăluit finalistul de la "Românii au talent" și fosta prezentatoare TV sexul copilului
Reacția oficială a PRO TV după ce actorul Toma Cuzin din serialul Las Fierbinți a fost reținut. Ce a decis Parchetul după ce actorul a provocat un accident auto
People
Reacția oficială a PRO TV după ce actorul Toma Cuzin din serialul Las Fierbinți a fost reținut. Ce a decis Parchetul după ce actorul a provocat un accident auto
Adelina Pestrițu, dezvăluiri despre educația fiicei sale, Zenaida. Ce reguli respectă în familie: "Asta nu ne face neapărat niște părinți perfecți"
People
Adelina Pestrițu, dezvăluiri despre educația fiicei sale, Zenaida. Ce reguli respectă în familie: "Asta nu ne face neapărat niște părinți perfecți"
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Cine a câștigat imunitatea la Asia Express! Echipa care a ajuns prima la Irina Fodor și a scăpat de emoțiile următoarei curse
Cine a câștigat imunitatea la Asia Express! Echipa care a ajuns prima la Irina Fodor și a scăpat de emoțiile următoarei curse
Performanță pentru echipa Asia Express în China! Ce au reușit românii să facă, deși alte producții TV nu au avut această șansă
Performanță pentru echipa Asia Express în China! Ce au reușit românii să facă, deși alte producții TV nu au avut această șansă
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China! Mona Segall dezvăluie momentele dramatice: „Nu făcea față”
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China! Mona Segall dezvăluie momentele dramatice: „Nu făcea față”
Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express. Maurice Munteanu a rămas surprins când a aflat: „Poate îi oferă un contract”
Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express. Maurice Munteanu a rămas surprins când a aflat: „Poate îi oferă un contract”
Unica.ro
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician
A vrut să anuleze nunta după Asia Express!! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la filmările emisiunii: „Eram șocată și devastată”
A vrut să anuleze nunta după Asia Express!! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la filmările emisiunii: „Eram șocată și devastată”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Carmen Grebenișan, petrecere tematică pentru fiul ei, la împlinirea vârstei de un an. Ce a ales Kadri de pe tăviță
Carmen Grebenișan, petrecere tematică pentru fiul ei, la împlinirea vârstei de un an. Ce a ales Kadri de pe tăviță
People

Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristi, au sărbătorit primul an de viață al fiului lor, Kadri, cu o petrecere organizată la o fermă pentru copii.

+ Mai multe
Joe Manganiello, reacție dură după ce Sofía Vergara ar fi insinuat că este narcisic. Ce spune actorul despre gestul fostei sale soții
Joe Manganiello, reacție dură după ce Sofía Vergara ar fi insinuat că este narcisic. Ce spune actorul despre gestul fostei sale soții
People

Joe Manganiello a rupt tăcerea în legătură cu speculațiile privind relația cu fosta sa soție, Sofía Vergara, după ce aceasta a distribuit un mesaj controversat pe Instagram.

+ Mai multe
Gina Pistol, confesiuni despre debutul în televiziune. Care a fost prima emisiune la care a participat: "În urmă cu 26 de ani am fost..."
Gina Pistol, confesiuni despre debutul în televiziune. Care a fost prima emisiune la care a participat: "În urmă cu 26 de ani am fost..."
People

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre debutul în televiziune și prima emisiune la care a participat.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC