Anisia Gafton, declarații după ce a născut un băiețel. Actrița a devenit mamă pentru prima dată: „Cel mai frumos sentiment din lume”

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Anisia Gafton a născut! Actrița și soțul ei, Serghei Florin Dîm, au devenit părinți pentru prima dată. Vedeta a dus pe lume un băiețel.

Anisia Gafton a devenit mamă

Anisia Gafton și partenerul ei, Florin Serghei, formează un cuplu de mai mulți ani. Actrița a fost cerută în căsătorie în 2024, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau în Grecia. În luna mai a anului 2026, s-au căsătorit civil.

Pe 13 octombrie, Anisia Gafton a născut. Actrița și partenerul ei de viață, Serghei Florin Dîm, au devenit părinții unui băiețel. Anisia Gafton a dezvăluit primele imagini cu copilul lor și a transmis un mesaj despre experiența nașterii.

„Cel mai frumos sentiment din lume! Un sentiment pe care cuvintele cu greu îl pot descrie!

Vreau să mulțumesc din toată inima doctorului, un medic extraordinar, căruia îi sunt profund recunoscătoare pentru profesionalism, implicare și grija cu care a fost alături de mine să aduc pe lume un suflețel.

De asemenea, mulțumesc întregului personal medical pentru amabilitate, blândețe, răbdare și pentru felul frumos în care m-ați făcut să mă simt. Fiecare zâmbet, fiecare vorbă bună și fiecare gest de grijă au însemnat enorm pentru mine.

Vă mulțumesc pentru tot, pentru sprijin, pentru grijă și pentru că ați făcut ca această experiență să fie una atât de specială!

Astăzi, inima mea este plină de recunoștință, emoție și fericire. Vă voi purta mereu în suflet

PS. Dacă sunt prea sensibilă e de la tot evenimentul petrecut dar și că sunt anestezice.”

Ce dezvăluia Anisia Gafton înainte să nască

Anisia Gafton a povestit că soțul ei, Serghei Florin Dîm, avea emoții înainte de venirea pe lume a primului lor copil. Comediantul de stand-up a fost atent cu actrița în ultimele luni și s-a preocupat să îi asigure tot confortul de care are nevoie în această perioadă, motiv pentru care a preluat el multe dintre responsabilitățile din casă.

„Deci în ultima lună e ceva… Dimineața îi dai mesaj, nici măcar nu-l strig, să-mi aducă cafeluța. El face mâncare. Proastă, dar bună în sensul în care o mănâncă așa. Face curățenie. Eu nu mai fac nimic, pentru că mi-a zis să stau cuminte. Eu de fel fiind agitată, el a văzut că îmi e foarte greu cu mișcările. Plus că doctorul mi-a dat interzis la miscări repezite, iar Seghei mă ajută. Dar e și panicat. Am întrebat medicul și mi-a zis că așa sunt cam toți bărbații. Sunt panicați pentru că nu știu ce simt femeile. Câteodată, ca să-l protejez, nu spun că mă mai doare sau ceva. În schimb, tot ce am strâns în timpul zilei, spun seara în somn. Eu nu vorbeam înainte în somn. Serile trecute, Serghei nu a dormit deloc, că se trezea la fiecare oftat de-al meu. Mă plângeam în somn. Parcă mă pârăsc seara în somn. La un moment dat m-am trezit să mă duc la baie, că apropo faci naveta la baie, și l-am văzut că era cu ochii cât casa. Credea că îmi e rău la cum făceam în somn”, a spus Anisia Gafton pentru Libertatea.

Anisia Gafton a ales numele viitorului ei copil

Anisia Gafton a mărturisit că povestea numelui fiului ei are legătură cu o vacanță în care a fost recent alături de soțul ei, Serghei. Actrița și partenerul ei au cumpărat din acea călătorie o statuie cu Sfântul Mihail, care le-a adus câteva provocări la aeroport. Au tratat această întâmplare ca pe un semn și așa au decis ca pe fiul lor să îl cheme Mihail.

„Am luat o statuie din Grecia cu Sfântul Mihail și chiar am întâmpinat niște greutăți, că e grea. Cu bagaj de cală, la pus, la colantat. Și am zis: „Băi, dacă am trecut prin atâtea greutăți cât trebuie să trecem cu bibeloul ăla, să-i punem Mihail, de la Sfântul Mihai.” Da, Mihail, nu Mihai, Mihail. Care să se potrivească acolo. Și acum ne gândim și la alt nume, la al doilea nume și poate la al treilea”, a spus Anisia Gafton în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV.

Actrița a explicat și de ce nu îl dorește să îl cheme ca pe tatăl ei, și anume Napoleon.

„Nu pot să-i pun numele Napoleon. Și tatăl meu a zis: „Măi, da să-i pui numele meu, Napoleon.” Pe el așa îl cheamă. Măi, nu se potrivește cu Dîmul ăsta. Da, da, și Napoleon Dîm nu dădea. Nu dădea.”

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Foto: Instagram

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