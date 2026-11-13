Viviana Sposub dezvăluie dacă intenționează să revină în televiziune. Ce planuri are: „Am tot primit propuneri”

Viviana Sposub a vorbit despre o posibilă întoarcere în televiziune și despre proiectele ei profesionale din prezent.

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  de  ELLE.ro
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Viviana Sposub a răspuns curiozității referitoare la revenirea ei în lumea televiziunii.

Ce spune Viviana Sposub despre o posibilă revenire în televiziune

În ceea ce privește parcursul profesional al Vivianei Sposub, ea a absolvit Intact Media Academy. Din aprilie 2018 și până în iunie 2019, a prezentat rubrica meteo la Observator. Din august 2019, Viviana Sposub a prezentat tot rubrica meteo, însă în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV. 

În toamna anului 2020, Viviana Sposub a participat la show-ul „Ferma. Orășeni versus săteni”, iar după ce a părăsit competiția, aceasta nu a mai revenit în emisiunea de pe PRO TV. În 2022, ea a prezentat matinalul Dimineața cu noi de la Kanal D, împreună cu Adrian Cristea, cunoscut drept Bursucu, și George Tănase.

Recent, Viviana Sposub a vorbit despre activitatea ei profesională din ultima vreme. Ea și-a îndreptat atenția către colaborările pe care le desfășoară în mediul online. 

„De câțiva ani, mă concentrez pe cariera mea în online și asta vreau să fac și în perioada următoare. Îmi place libertatea de exprimare pe care mi-o oferă acest domeniu și faptul că pot fi mult mai creativă, ceea ce mă face să fiu foarte entuziasmată de fiecare proiect online și de fiecare oportunitate de a colabora cu brandurile mele preferate”, a spus Viviana Sposub pentru cancan.ro

Viviana Sposub își propune ca pe viitor să își exploreze și mai mult laturile artistice și să activeze în muzică și film. 

„Peste cinci ani mă văd și mai frumoasă, și mai sexy, și cu și mai multe proiecte! Înainte mă speria ideea de a mă apropia de 30 de ani, dar acum îmi dau seama cât de mult se îmbunătățește viața mea de la an la an. Cred că peste cinci ani nu mă voi limita doar la online sau televiziune, ci îmi voi urma și pasiunea pentru muzică și film.”

Cu toate că a primit oferte pentru proiecte în televiziune, Viviana Sposub încă nu a acceptat vreuna. 

„În ultima perioadă, am tot primit propuneri de proiecte în televiziune care m-ar fi scos complet din zona de confort. În anii trecuți spuneam „Da” aproape oricărei propuneri, chiar dacă era mai îndrăzneață, dar acum îmi place atât de mult stilul de viață pe care mi l-am format, încât pun totul în balanță atunci când primesc o propunere.”

Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu

Viviana Sposub și Iustin Chiroiu, noul ei partener, au fost văzuți rareori împreună de când formează un cuplu. Se zvonește că relația lor durează de câteva luni, dar cei doi au fost surprinși petrecând momente speciale împreună și mergând în vacanțe. 

Iustin Chiroiu este unul dintre cei mai în vogă creatori de conținut, motiv pentru care postează adesea clipuri interesante și colaborări cu diverse brand-uri.

De această dată, el a cooptat-o și pe Viviana Sposub pentru colaborarea cu un cunoscut lanț de magazine, interacțiunea dintre cei doi făcând deliciul fanilor.

„Nu e ușor să îți surprinzi iubita, mai ales când petreceți aproape tot timpul împreună… dar îți dau un pont. În magazine găsești o varietate de sortimente de vin la cel mai bun raport calitate-preț, plus gustări, ciocolată și flori – tot ce ai nevoie pentru o surpriză reușită! Ia cu tine un vin bun și pregătește-i o surpriză frumoasă!”, a scris Iustin Chiroiu în descrierea clipului.

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Foto: Instagram

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