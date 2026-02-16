Viviana Sposub, gest romantic din partea partenerului ei. Cum a fost răsfățată de Valentine’s Day

Viviana Sposub a fost surprinsă de partenerul ei printr-un gest romantic, pe care l-a făcut public.

Viviana Sposub surpriză
Viviana Sposub și Iustin Chiroiu, noul ei partener, au fost văzuți rareori împreună de când formează un cuplu. Se zvonește că relația lor durează de câteva luni, dar cei doi au fost surprinși petrecând momente speciale împreună, cum ar fi aniversarea lui Iustin și Ziua Îndrăgostiților.

Viviana Sposub, surprinsă de partenerul ei de Valentine’s Day

Deși preferă să nu se afișeze constant pe rețelele sociale, Viviana și Iustin par să se bucure de o relație armonioasă. De Valentine’s Day, partenerul ei i-a oferit un buchet impresionant de trandafiri, iar fosta asistentă TV i-a dedicat și o melodie specială.

„Pe noi ne știu toate străzile / Ne-am întâlnit cu Luna / I-am spus că îmi dai toate stelele”, a scris Viviana Sposub pe Instagram, postând versurile melodiei dedicate lui Iustin.

Primele zvonuri despre relația lor au apărut în toamna anului trecut, după ce au fost surprinși în câteva videoclipuri postate online, iar fanii au început să suspecteze că între ei este mai mult decât o simplă prietenie. Deși Viviana nu a confirmat oficial relația cu tiktokerul, postările și mesajele lor de pe social media au sugerat constant că formează un cuplu.

La începutul lunii februarie, Iustin Chiroiu a împlinit 25 de ani, iar cei doi au sărbătorit aniversarea atât într-o locație din București, cât și acasă, departe de ochii publicului. Viviana i-a transmis atunci o urare scurtă, dar plină de afecțiune, partenerului ei.

Viviana Sposub, despre despărțirea de George Burcea

Viviana Sposub și George Burcea au avut o poveste de dragoste timp de mai mulți ani, însă în urmă cu câteva luni cei doi au anunțat pe rețelele de socializare că se despart din nou.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului”, a mărturisit Viviana. Aceasta a adăugat că a reflectat mult înainte de a face publică această etapă din viața sa și că este recunoscătoare pentru tot ce a învățat din experiență.

Vedeta a mai precizat că, în prezent, a ales să se concentreze pe propria dezvoltare și pe proiectele profesionale:

„Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate. În acest moment mă concentrez pe dezvoltarea mea și pe toate proiectele frumoase la care lucrez.”

Viviana Sposub și George Burcea s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Ferma. Orășeni vs săteni” difuzată de PRO TV, acolo unde amândoi au fost concurenți. Pe parcursul relației, au întâmpinat destule momente dificile, tensiuni și au fost implicați și într-o serie de scandaluri publice cu fosta soție a actorului, Andreea Bălan, alături de care acesta are două fete, pe Ella și pe Clara.

Deși despre George Burcea nu s-au mai făcut publice detalii despre o eventuală relație după despărțire, Viviana nu a pierdut timpul și și-a continuat viața sentimentală.

Citește și:
Sandra Bullock, apariție rară alături de fiica sa. Cât de mult a crescut Laila și cum a fost surprinsă împreună cu actrița

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
