Actrița Maya Hawke și Christian Lee Hutson s-au căsătorit. Colegii actriței din Stranger Things le-au fost alături

Maya Hawke și Christian Lee Hutson s-au căsătorit într-o ceremonie elegantă la St. George’s Episcopal Church, în New York City, înconjurați de familie și prieteni celebri.

Maya Hawke și Lee Hutson s-au căsătorit

Tatăl actriței, Ethan Hawke, a condus-o pe Maya la altar, îmbrăcat într-un costum negru și ținând un buchet de flori albe. La eveniment a fost prezentă și mama ei, Uma Thurman, care a purtat o ținută florală bleu deschis.

Numeroși colegi din distribuția serialului Stranger Things au participat la ceremonie, printre care Finn Wolfhard, Joe Keery, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Sadie Sink și Natalie Dyer, alături de Sam Nivola și Kathryn Newton. După ceremonie, invitații s-au mutat la recepția organizată la The Players Members Club, unde petrecerea a continuat ore întregi.

Relația dintre Maya și Hutson a devenit publică în 2023. Artistul a lansat mai multe albume realizate alături de Phoebe Bridgers, iar cei doi soți colaborează frecvent în muzică. Au lucrat împreună la albumul Mayei Moss și la Chaos Angel, iar vocea ei apare și pe materialul lui Hutson, Paradise Pop. 10.

Actrița, cunoscută din Do Revenge și Little Women, a vorbit deschis despre relația lor, spunând într-un interviu pentru Variety că partenerul ei a ajutat-o să evolueze ca muzician.

„Hutson m-a încurajat foarte mult ca muzician, ajutându-mă să fac tranziția de la poet într-o trupă la un fel de muzician”, a declarat Maya pentru Variety în iunie 2024.

Cei doi au fost prieteni înainte de a avea o relație

Cei doi au fost prieteni timp de patru ani înainte ca relația lor să devină romantică și și-au făcut prima apariție oficială ca cuplu la un eveniment de pe Broadway în 2025. Vedeta Netflix a declarat anterior că nu poate „recomanda” ceva mai mult decât să ai o relație cu un prieten.

„Este cel mai bun lucru. Ei te cunosc, înțeleg că ești o persoană și un om care s-a întâlnit cu alte persoane… nu doar o bucată de hârtie pe care să-și proiecteze imaginea unei iubite perfecte”, a spus ea, în timpul apariției sale în emisiunea Zach Sang Show, în iunie 2024.

La nuntă a fost prezent și fratele actriței, Levon Roan Thurman-Hawke. Din familie au mai participat și copiii lui Ethan Hawke cu soția sa, Ryan Shawhughes Hawke, Clementine Hawke și Indiana Hawke, precum și fiica Umei Thurman cu fostul logodnic Arpad Busson, Luna Busson.

Maya Hawke este o actriță și muziciană americană care s-a remarcat la nivel internațional prin rolul Robin Buckley din serialul Stranger Things. Pe lângă televiziune, ea a apărut în producții precum Little Women și Do Revenge. În paralel, Hawke și-a construit o carieră muzicală proprie, lansând albumele Blush, Moss și Chaos Angel, pentru care scrie versuri și compune muzică.

Christian Lee Hutson este un cântăreț și compozitor american din zona indie-folk, apreciat pentru stilul său liric introspectiv. A lansat albumele Beginners, Quitters și Paradise Pop. 10, realizate în colaborare cu artista Phoebe Bridgers.

