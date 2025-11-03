Millie Bobby Brown l-ar fi acuzat pe colegul său din serialul „Stranger Things”, David Harbour, de hărțuire

Potrivit unui nou raport șocant, actrița Millie Bobby Brown l-ar fi acuzat pe colegul ei de platou, David Harbour, de hărțuire și bullying în timpul filmărilor pentru serialul de succes de pe Netflix, „Stranger Things”.

Millie Bobby Brown ar fi depus plângere împotriva colegului de serial

Vedeta din „Enola Holmes” ar fi depus o plângere detaliată împotriva lui Harbour înainte ca echipa de producție să înceapă filmările pentru cel de-al cincilea și ultimul sezon al seriei, a relatat sâmbătă Daily Mail.

„Millie Bobby Brown a depus o plângere privind hărțuirea și comportamentul abuziv înainte de începerea filmărilor pentru ultimul sezon”, a declarat o sursă pentru publicație. „Existau pagini întregi de acuzații. Investigația a durat luni de zile.”

David Harbour, în vârstă de 50 de ani, ar fi fost vizat de o anchetă internă în urma acuzațiilor aduse de Brown, însă rezultatul acesteia nu este cunoscut. În plus, actrița de 21 de ani ar fi filmat finalul serialului fiind însoțită pe platou de un reprezentant personal.

Starul din „Hellboy” nu ar fi fost acuzat de comportament cu tentă sexuală în cadrul plângerii.

În popularul serial SF-horror, Brown interpretează rolul principal, Eleven, în timp ce Harbour joacă rolul figurii sale paterne, șeful poliției Jim Hopper Jr.

În 2021, Harbour a vorbit deschis despre relația apropiată pe care o are cu actrița, mărturisind că se simte protector față de ea, dat fiind că au început să lucreze împreună când Millie era doar un copil. La momentul lansării serialului, în 2016, Brown avea 12 ani, iar Harbour 41.

„Între mine și Millie a existat mereu o legătură specială, pentru că am cunoscut-o de foarte mică, înainte ca faima aceasta uriașă să apară”, declara actorul în podcastul „That Scene with Dan Patrick” la acea vreme. „Am un sentiment de protecție real față de ea. Mă îngrijorează… mă gândesc la ce înseamnă pentru ea faima și la toate provocările cu care trebuie să se confrunte.”

David Harbour i-ar fi fost infidel soției sale?

Știrile privind presupusele probleme de comportament ale lui Harbour pe platoul de filmare apar la scurt timp după despărțirea acestuia de cântăreața Lily Allen. Cei doi au fost căsătoriți din 2020, însă s-au separat în februarie, după patru ani, pe fondul unor presupuse infidelități ale actorului.

Artista, în vârstă de 40 de ani, ar fi făcut aluzii în noul ei album, West End Girl, lansat pe 24 octombrie, la faptul că Harbour ar fi înșelat-o. În piesa „Dallas Major”, Allen vorbește despre o relație „deschisă”, în care partenerul „a rătăcit” și ducea o „viață dublă” în „P–sy Palace”.

În această săptămână au apărut și speculații conform cărora Harbour ar fi avut o aventură cu designerul de costume Natalie Tippett.

În ciuda problemelor conjugale, Lily Allen l-ar fi susținut pe actor pe tot parcursul scandalului de la locul de muncă.

Un reprezentant Netflix a transmis publicației că ultimul sezon al serialului, care va fi lansat parțial pe 26 noiembrie, se anunță a fi un succes uriaș.

„Va fi un eveniment cinematografic. Nimic nu va umbri lansarea, nici măcar viața personală a actorului principal”, a spus sursa.

Aceasta a adăugat că platforma de streaming „nu va comenta niciodată” o anchetă internă.

„Dar faptul că nu au negat povestea spune multe”, a continuat insiderul. „‘Stranger Things’ a fost unul dintre proiectele care au pus Netflix pe hartă. Milioane de fani din întreaga lume așteaptă finalul serialului, iar nimeni nu își dorește ca altceva să distragă atenția de la asta.”

