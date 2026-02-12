Lino Golden și partenera lui au stabilit data cununiei civile. Cei doi nu mai vor să aștepte: „Îmi doream să fac chestia asta”

La un an după divorț, Lino Golden face un nou pas important în viața personală și se pregătește să ajungă din nou în fața ofițerului de stare civilă. Artistul trăiește o poveste de iubire intensă alături de actuala parteneră, Diana, iar relația, deși nu este una foarte îndelungată, a evoluat rapid spre logodnă. Cererea în căsătorie a avut loc recent, într-un decor spectaculos, iar cântărețul a vorbit deschis despre moment și despre planurile de viitor.

Lino Golden a povestit cum a organizat surpriza din New York, orașul în care se afla împreună cu iubita sa. Deși aparițiile lor publice sunt relativ recente, relația are o istorie mai lungă decât pare la prima vedere. În timpul călătoriei peste ocean, artistul a decis să transforme experiența într-un moment memorabil și a făcut pasul cel mare, primind răspunsul dorit, „DA”.

„Afișatul ăsta are un spate, un background, până la afișat, nu a fost așa peste noapte, dar da, îmi doream să fac chestia asta foarte mult, îmi doresc o familie. Am cerut-o de soție în New York, aveam plecarea asta în America și mi s-a părut foarte tare ca o cerere mai specială să o faci acolo, în Times Square. E un moment pe care să-l ții minte toată viața”, a spus Lino Golden pentru Spynews.ro.

După logodnă, următorul pas este oficializarea relației. Artistul a explicat că ceremonia religioasă este planificată pentru anul viitor, în timp ce cununia civilă va avea loc mult mai curând. Evenimentele vor fi organizate într-un cadru discret, fără fast excesiv, accentul fiind pus pe emoție și apropiere.

Lino Golden a mărturisit că își dorește ceremonii restrânse, în prezența familiei și a prietenilor apropiați, preferând o atmosferă caldă și personală în locul unei petreceri grandioase. Cununia civilă ar urma să aibă loc în aproximativ două luni, iar nunta religioasă va fi organizată ulterior.

„Ne gândim să facem nunta anul viitor, acum e cam din scurt. O să fac cununia anul acesta, probabil în două luni, iar nunta la anul. Nu vrem o nuntă mare. Ne dorim o nuntă foarte intimă, în familie și cu prieteni apropiați, vrem să facem ceva frumos pentru sufletul nostru, cam atât. Cununia civilă o să fie în două luni, o să fie și mai restrânsă decât nunta”, a mai zis el.

Delia Salchievici, mesaj neașteptat după ce artistul și-a cerut în căsătorie noua iubită

Divorțul dintre Lino Golden și Delia Salchievici s-a produs anul trecut și a luat prin surprindere publicul, mai ales că mulți considerau că formau un cuplu stabil. Pe durata procedurilor, ambii au preferat să își țină viața personală departe de ochii curioșilor și nu au făcut declarații.

Ulterior, Delia Salchievici a ales să vorbească despre motivele despărțirii, explicând că nu a fost vorba despre infidelitate. Potrivit acesteia, ruptura a venit din realizarea că nu mai erau compatibili și că sentimentele se estompaseră treptat, motiv pentru care au decis, de comun acord, să meargă pe drumuri separate.

La câteva zile distanță de la momentul în care Lino Golden și-a cerut în căsătorie noua iubită, Delia, fosta soție a artistului, a transmis un mesaj prin care lasă loc de interpretări.

„Suficient de umilă să știu că pot fi înlocuită.

Suficient de încrezută să știu că ar fi un pas înapoi”, a fost mesajul transmis de Delia pe TikTok.

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro