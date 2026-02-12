Jena Malone, actrița din The Hunger Games, s-a logodit cu Jack Buckley: „Un vis devenit realitate”

Jena Malone a anunțat logodna cu Jack Buckley printr-o postare romantică publicată pe Instagram.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Jena Malone, actrița din The Hunger Games, s-a logodit cu Jack Buckley: "Un vis devenit realitate"

Jena Malone a anunțat că s-a logodit cu Jack Buckley, vestea fiind făcută publică printr-o postare emoționantă pe Instagram. Actrița în vârstă de 41 de ani a ales să marcheze momentul într-un mod personal, printr-un mesaj amplu și poetic, însoțit de o serie de fotografii realizate în timpul unei drumeții montane care s-a încheiat cu cererea în căsătorie.

În postarea comună, cei doi apar într-un punct panoramic cu vedere spre apă, locul în care Buckley a cerut-o în căsătorie.

„Ai fost mereu tu. Chiar și în acele spații lungi și întunecate ale tinereții mele, unde am învățat să-mi țin singură inima în palme, tu ai fost mereu acolo, dând viață acestor mici licăriri din inima unui copil… Iubire… Suflet pereche… Căsătorie”.

Actrița a continuat mesajul într-un registru la fel de personal: „Ești un vis devenit realitate, Jack”, adăugând apoi că „sufletul meu pereche m-a cerut în căsătorie”.

Jena Malone, care în 2022 a vorbit deschis despre faptul că se identifică drept pansexuală, a povestit și detaliul care a făcut cererea în căsătorie cu atât mai specială pentru ea. Buckley a cerut mai întâi acordul celor apropiați ei.

„Mai întâi, i-a întrebat pe cei care mi-au protejat și îngrijit inima atât de mult timp”, a scris actrița. „Pe ambele mele mame, pe sora mea, pe fiul meu… și, cu fiecare viață, cu fiecare moment pe care îl am înaintea mea, am spus da. @jacktbuckley Te voi iubi pentru totdeauna!!!”.

Imaginile publicate surprind bucuria momentului într-un decor natural. Cei doi apar zâmbind și îmbrățișându-se în vârful muntelui, apoi sărbătorind cu șampanie după drumeție. În mai multe cadre, Malone își arată inelul de logodnă, iar într-o fotografie spontană Buckley o surprinde cu o sticlă de șampanie, un balon roșu în formă de inimă și orhidee albe.

Pentru publicul larg, Jena Malone rămâne asociată în special cu rolul Johanna Mason din seria The Hunger Games, unde a jucat alături de Jennifer Lawrence. Personajul ei, rebel și direct, a apărut în Catching Fire și în ambele părți ale filmului Mockingjay.

Jack Buckley activează și el în industria filmului, având apariții în serialele The Dropout și The Sex Lives of College Girls.

În plan personal, Jena Malone este mama unui băiat de nouă ani, Ode Mountain, din relația anterioară cu Ethan DeLorenzo. Fiul ei este, după cum reiese chiar din mesajul logodnei, parte importantă din deciziile ei de viață.

Cuplul preferă discreția, astfel că nu sunt cunoscute detalii despre începutul relației sau durata acesteia.

Cariera actriței a început devreme. La 15 ani a obținut emanciparea legală față de mama sa, susținând că veniturile sale din actorie au fost gestionate necorespunzător. După debuturi notabile în Contact, Stepmom și Donnie Darko, Malone s-a orientat frecvent către cinema independent, fără a renunța la producții mari.

În ultimii ani a colaborat cu Zack Snyder pentru Sucker Punch și Batman v Superman: Dawn of Justice, iar unul dintre cele mai recente proiecte ale sale este westernul Horizon: An American Saga, regizat de Kevin Costner.

Citește și:
Sandra Bullock, apariție rară alături de fiica sa. Cât de mult a crescut Laila și cum a fost surprinsă împreună cu actrița

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Universitatea Monștrilor - Ediția nr. 54 (Disney. Ediția de platină)! Universitatea Monștrilor - Ediția nr. 54 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Povestea Jucăriilor 3 - Ediția nr. 53 (Disney. Ediția de platină)! Povestea Jucăriilor 3 - Ediția nr. 53 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
CRBL răspunde criticilor legate de divorțul de Elena Vîșcu: "Nu mai ascultați tot, că nu e așa"
People
CRBL răspunde criticilor legate de divorțul de Elena Vîșcu: "Nu mai ascultați tot, că nu e așa"
Anca Țurcașiu dezvăluie secretul relației cu partenerul ei. Cum o ajută Călin Șerban: "N-am încetat să cred că viața merge mai departe"
People
Anca Țurcașiu dezvăluie secretul relației cu partenerul ei. Cum o ajută Călin Șerban: "N-am încetat să cred că viața merge mai departe"
Lino Golden și partenera lui au stabilit data cununiei civile. Cei doi nu mai vor să aștepte: "Îmi doream să fac chestia asta"
People
Lino Golden și partenera lui au stabilit data cununiei civile. Cei doi nu mai vor să aștepte: "Îmi doream să fac chestia asta"
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India: "M-a consumat emoțional teribil"
People
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India: "M-a consumat emoțional teribil"
Geanina Ilieș, dezvăluiri sincere despre cea mai grea perioadă din viața ei: "M-a învățat să prețuiesc mai mult prezentul"
People
Geanina Ilieș, dezvăluiri sincere despre cea mai grea perioadă din viața ei: "M-a învățat să prețuiesc mai mult prezentul"
Marc Anthony îl acuză pe Brooklyn Beckham că minte, pe fondul declarațiilor despre dansul Victoriei de la nuntă
People
Marc Anthony îl acuză pe Brooklyn Beckham că minte, pe fondul declarațiilor despre dansul Victoriei de la nuntă
Libertatea
Imagini cu Ioana Ginghină într-o rochie transparentă, în care și-a lăsat sânii la vedere. Anunțul făcut despre Alexandru Ciucu: „Nu mai scap de el”
Imagini cu Ioana Ginghină într-o rochie transparentă, în care și-a lăsat sânii la vedere. Anunțul făcut despre Alexandru Ciucu: „Nu mai scap de el”
Pe cine a angajat Cătălin Măruță la podcastul lui. Au lucrat împreună „La Măruță”: „Discretă, dar esențială”
Pe cine a angajat Cătălin Măruță la podcastul lui. Au lucrat împreună „La Măruță”: „Discretă, dar esențială”
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Câți români s-au uitat pe PRO TV la ora 15.00, în primele zile după ce emisiunea lui Cătălin Măruță a dispărut de pe post
Câți români s-au uitat pe PRO TV la ora 15.00, în primele zile după ce emisiunea lui Cătălin Măruță a dispărut de pe post
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Unica.ro
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
catine.ro
Blake Lively și Justin Baldoni nu au ajuns la o înțelegere. Cei doi au petrecut șase ore în sala de negocieri
Blake Lively și Justin Baldoni nu au ajuns la o înțelegere. Cei doi au petrecut șase ore în sala de negocieri
Horoscopul zilei de 13 februarie 2026. Capricornii se bucură de reușite. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 februarie 2026. Capricornii se bucură de reușite. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum îndepărtezi rapid petele de sare de pe cizme. Trucuri eficiente pentru sezonul rece
Cum îndepărtezi rapid petele de sare de pe cizme. Trucuri eficiente pentru sezonul rece
Durata de viață a prosoapelor de baie. Cum știi că e momentul pentru o schimbare
Durata de viață a prosoapelor de baie. Cum știi că e momentul pentru o schimbare
Mai multe din people
Francisca, mărturisiri despre naștere. Artista și TJ Miles au devenit părinții unei fetițe: "Lacrimile noastre..."
Francisca, mărturisiri despre naștere. Artista și TJ Miles au devenit părinții unei fetițe: "Lacrimile noastre..."
People

Francisca și soțul ei, TJ Miles, au devenit recent părinții unei fetițe.

+ Mai multe
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare: "Acum, de exemplu, ne dorim să ne mutăm"
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare: "Acum, de exemplu, ne dorim să ne mutăm"
People

Vlad Gherman a dezvăluit cum sunt gestionate finanțele familiei.

+ Mai multe
Tudor Chirilă, dezvăluiri rare despre teatru, rolul de mentor la Vocea României și familie: "N-am regretul Cupei Davis"
Tudor Chirilă, dezvăluiri rare despre teatru, rolul de mentor la Vocea României și familie: "N-am regretul Cupei Davis"
People

Tudor Chirilă a vorbit despre apariția sa în piesa "Rinocerii", rolul de mentor la Vocea României și familia lui.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC