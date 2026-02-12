Jena Malone, actrița din The Hunger Games, s-a logodit cu Jack Buckley: „Un vis devenit realitate”

Jena Malone a anunțat că s-a logodit cu Jack Buckley, vestea fiind făcută publică printr-o postare emoționantă pe Instagram. Actrița în vârstă de 41 de ani a ales să marcheze momentul într-un mod personal, printr-un mesaj amplu și poetic, însoțit de o serie de fotografii realizate în timpul unei drumeții montane care s-a încheiat cu cererea în căsătorie.

În postarea comună, cei doi apar într-un punct panoramic cu vedere spre apă, locul în care Buckley a cerut-o în căsătorie.

„Ai fost mereu tu. Chiar și în acele spații lungi și întunecate ale tinereții mele, unde am învățat să-mi țin singură inima în palme, tu ai fost mereu acolo, dând viață acestor mici licăriri din inima unui copil… Iubire… Suflet pereche… Căsătorie”.

Actrița a continuat mesajul într-un registru la fel de personal: „Ești un vis devenit realitate, Jack”, adăugând apoi că „sufletul meu pereche m-a cerut în căsătorie”.

Jena Malone, care în 2022 a vorbit deschis despre faptul că se identifică drept pansexuală, a povestit și detaliul care a făcut cererea în căsătorie cu atât mai specială pentru ea. Buckley a cerut mai întâi acordul celor apropiați ei.

„Mai întâi, i-a întrebat pe cei care mi-au protejat și îngrijit inima atât de mult timp”, a scris actrița. „Pe ambele mele mame, pe sora mea, pe fiul meu… și, cu fiecare viață, cu fiecare moment pe care îl am înaintea mea, am spus da. @jacktbuckley Te voi iubi pentru totdeauna!!!”.

Imaginile publicate surprind bucuria momentului într-un decor natural. Cei doi apar zâmbind și îmbrățișându-se în vârful muntelui, apoi sărbătorind cu șampanie după drumeție. În mai multe cadre, Malone își arată inelul de logodnă, iar într-o fotografie spontană Buckley o surprinde cu o sticlă de șampanie, un balon roșu în formă de inimă și orhidee albe.

Pentru publicul larg, Jena Malone rămâne asociată în special cu rolul Johanna Mason din seria The Hunger Games, unde a jucat alături de Jennifer Lawrence. Personajul ei, rebel și direct, a apărut în Catching Fire și în ambele părți ale filmului Mockingjay.

Jack Buckley activează și el în industria filmului, având apariții în serialele The Dropout și The Sex Lives of College Girls.

În plan personal, Jena Malone este mama unui băiat de nouă ani, Ode Mountain, din relația anterioară cu Ethan DeLorenzo. Fiul ei este, după cum reiese chiar din mesajul logodnei, parte importantă din deciziile ei de viață.

Cuplul preferă discreția, astfel că nu sunt cunoscute detalii despre începutul relației sau durata acesteia.

Cariera actriței a început devreme. La 15 ani a obținut emanciparea legală față de mama sa, susținând că veniturile sale din actorie au fost gestionate necorespunzător. După debuturi notabile în Contact, Stepmom și Donnie Darko, Malone s-a orientat frecvent către cinema independent, fără a renunța la producții mari.

În ultimii ani a colaborat cu Zack Snyder pentru Sucker Punch și Batman v Superman: Dawn of Justice, iar unul dintre cele mai recente proiecte ale sale este westernul Horizon: An American Saga, regizat de Kevin Costner.

Foto: Hepta

