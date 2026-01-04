Jennifer Lawrence s-a confruntat cu anxietate postpartum „foarte gravă” după nașterea celui de-al doilea copil

Jennifer Lawrence spune că experiența dificilă de anxietate postpartum trăită după nașterea celui de-al doilea copil a ajutat-o să se pregătească pentru rolul din filmul Die My Love.

Jennifer Lawrence, despre depresia postpartum

Actrița, în vârstă de 35 de ani, o interpretează pe Grace, o mamă singură care se confruntă cu greutățile maternității, în comedia neagră cu accente dramatice. Pentru a da profunzime personajului, Jennifer s-a inspirat din propria viață, mai ales din perioada de după nașterea celui de-al doilea fiu al ei, Louie.

Lawrence, care are și un băiețel de trei ani, Cy, împreună cu soțul ei, Cooke Maroney (41 de ani), a explicat pentru revista People:

„Nu am avut o anxietate postpartum foarte puternică decât după al doilea copil. Cred că asta a adăugat o nouă dimensiune. Nu cred că trebuie neapărat să fii părinte ca să joci un rol de părinte, dar a fost util să am acea cunoaștere, să știu ce nevoi are o ființă atât de mică și ce caută ea în jur. Pur și simplu, faptul că aveam aceste informații m-a ajutat.”

Detalii despre scena intimă cu Robert Pattinson

Într-o altă parte a interviului, câștigătoarea premiului Oscar a povestit că a trebuit să danseze goală alături de Robert Pattinson (39 de ani) în Die My Love, după ce regizoarea Lynne Ramsay (55 de ani) i-a provocat pe cei doi să facă lecții de dans contemporan.

Jennifer a mărturisit, în emisiunea The Graham Norton Show de luna trecută, că momentul a fost stânjenitor, mai ales pentru că regizoarea le-a cerut să refacă dansul fără haine chiar în prima zi de filmare:

„Lynne Ramsay, regizoarea, ne-a provocat în timpul repetițiilor… Robert și cu mine a trebuit să luăm lecții de dans împreună. Ne rușinăm destul de ușor și, cum nu ne cunoșteam prea bine, a fost total jenant. Apoi, în prima zi de filmare, ne-a întrebat dacă ne amintim coregrafia și ne-a spus să o facem… dar goi!”

Când ceilalți invitați ai emisiunii, printre care legendarul muzician Bruce Springsteen (76 de ani) și actrița Tessa Thompson (42 de ani), au întrebat-o mai multe detalii despre scenă, Lawrence a glumit: „Ar fi trebuit să refuz? Păreți cu toții destul de șocați.”

Actrița a vorbit și în trecut despre îndoielile pe care le-a avut înainte de a deveni mamă pentru prima dată, recunoscând că nu știa la ce să se aștepte sau cum se va descurca cu noul rol. Într-un interviu acordat revistei Vogue, Jennifer a spus:

„E înfricoșător să vorbești despre maternitate. Doar pentru că este atât de diferită pentru fiecare femeie… Dacă spun că a fost minunat de la început, unele persoane ar putea gândi: Pentru mine nu a fost minunat deloc, și s-ar simți prost. Din fericire, am multe prietene care au fost sincere… care mi-au spus: E greu. Poate nu te vei conecta imediat cu copilul. Poate nu te vei îndrăgosti de el din prima clipă. Așa că m-am simțit pregătită să fiu îngăduitoare cu mine. Îmi amintesc că mergeam la plimbare cu una dintre cele mai bune prietene ale mele, când eram însărcinată în nouă luni, și i-am spus: Toată lumea zice că o să-mi iubesc copilul mai mult decât pe pisica mea. Dar nu cred. Poate o să-l iubesc la fel de mult ca pe pisica mea?”

