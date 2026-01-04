Jennifer Lawrence s-a confruntat cu anxietate postpartum „foarte gravă” după nașterea celui de-al doilea copil

Jennifer Lawrence a vorbit sincer despre anxietatea pe care a trăit-o după ce a născut a doua oară.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Jennifer Lawrence s-a confruntat cu anxietate postpartum "foarte gravă" după nașterea celui de-al doilea copil

Jennifer Lawrence spune că experiența dificilă de anxietate postpartum trăită după nașterea celui de-al doilea copil a ajutat-o să se pregătească pentru rolul din filmul Die My Love.

Jennifer Lawrence, despre depresia postpartum

Actrița, în vârstă de 35 de ani, o interpretează pe Grace, o mamă singură care se confruntă cu greutățile maternității, în comedia neagră cu accente dramatice. Pentru a da profunzime personajului, Jennifer s-a inspirat din propria viață, mai ales din perioada de după nașterea celui de-al doilea fiu al ei, Louie.

Lawrence, care are și un băiețel de trei ani, Cy, împreună cu soțul ei, Cooke Maroney (41 de ani), a explicat pentru revista People:

„Nu am avut o anxietate postpartum foarte puternică decât după al doilea copil. Cred că asta a adăugat o nouă dimensiune. Nu cred că trebuie neapărat să fii părinte ca să joci un rol de părinte, dar a fost util să am acea cunoaștere, să știu ce nevoi are o ființă atât de mică și ce caută ea în jur. Pur și simplu, faptul că aveam aceste informații m-a ajutat.”

Detalii despre scena intimă cu Robert Pattinson

Într-o altă parte a interviului, câștigătoarea premiului Oscar a povestit că a trebuit să danseze goală alături de Robert Pattinson (39 de ani) în Die My Love, după ce regizoarea Lynne Ramsay (55 de ani) i-a provocat pe cei doi să facă lecții de dans contemporan.

Jennifer a mărturisit, în emisiunea The Graham Norton Show de luna trecută, că momentul a fost stânjenitor, mai ales pentru că regizoarea le-a cerut să refacă dansul fără haine chiar în prima zi de filmare:

„Lynne Ramsay, regizoarea, ne-a provocat în timpul repetițiilor… Robert și cu mine a trebuit să luăm lecții de dans împreună. Ne rușinăm destul de ușor și, cum nu ne cunoșteam prea bine, a fost total jenant. Apoi, în prima zi de filmare, ne-a întrebat dacă ne amintim coregrafia și ne-a spus să o facem… dar goi!”

Când ceilalți invitați ai emisiunii, printre care legendarul muzician Bruce Springsteen (76 de ani) și actrița Tessa Thompson (42 de ani), au întrebat-o mai multe detalii despre scenă, Lawrence a glumit: „Ar fi trebuit să refuz? Păreți cu toții destul de șocați.”

Actrița a vorbit și în trecut despre îndoielile pe care le-a avut înainte de a deveni mamă pentru prima dată, recunoscând că nu știa la ce să se aștepte sau cum se va descurca cu noul rol. Într-un interviu acordat revistei Vogue, Jennifer a spus:

„E înfricoșător să vorbești despre maternitate. Doar pentru că este atât de diferită pentru fiecare femeie… Dacă spun că a fost minunat de la început, unele persoane ar putea gândi: Pentru mine nu a fost minunat deloc, și s-ar simți prost. Din fericire, am multe prietene care au fost sincere… care mi-au spus: E greu. Poate nu te vei conecta imediat cu copilul. Poate nu te vei îndrăgosti de el din prima clipă. Așa că m-am simțit pregătită să fiu îngăduitoare cu mine. Îmi amintesc că mergeam la plimbare cu una dintre cele mai bune prietene ale mele, când eram însărcinată în nouă luni, și i-am spus: Toată lumea zice că o să-mi iubesc copilul mai mult decât pe pisica mea. Dar nu cred. Poate o să-l iubesc la fel de mult ca pe pisica mea?”

Citește și:
Ilinca Vandici, dezvăluiri inedite despre relația cu fiul ei. Ce promisiune i-a făcut vedeta TV lui Zian: „De asta am ales…”

foto: Dior

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Andreea Berecleanu, despre greutățile întâmpinate în copilărie: "Devenise extrem de dur..."
People
Andreea Berecleanu, despre greutățile întâmpinate în copilărie: "Devenise extrem de dur..."
Elena Vîșcu, dezvăluiri despre partenera lui CRBL, Olga Guțanu: "La mine se termină tot la copil"
People
Elena Vîșcu, dezvăluiri despre partenera lui CRBL, Olga Guțanu: "La mine se termină tot la copil"
Lucian Viziru, adevărul despre plecarea de la Pro TV: "Să văd ce faceți fără mine"
People
Lucian Viziru, adevărul despre plecarea de la Pro TV: "Să văd ce faceți fără mine"
Laura Cosoi este din nou însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru a cincea oară
People
Laura Cosoi este din nou însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru a cincea oară
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, confesiuni sincere despre povestea lor de dragoste: "Copiii noștri se cunoșteau"
People
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, confesiuni sincere despre povestea lor de dragoste: "Copiii noștri se cunoșteau"
Cum se descurcă Ana Baniciu în rolul de mamă. Detalii despre familia ei: "Mă simt..."
People
Cum se descurcă Ana Baniciu în rolul de mamă. Detalii despre familia ei: "Mă simt..."
Libertatea
Unde s-au retras Andra și Cătălin Măruță după ce au muncit de Revelion 2026. O vedetă le e alături: „Bucuria simplă de a fi împreună”
Unde s-au retras Andra și Cătălin Măruță după ce au muncit de Revelion 2026. O vedetă le e alături: „Bucuria simplă de a fi împreună”
Ilinca Vandici nu-și mai ascunde relația. Prima imagine cu iubitul prezentatoarei TV
Ilinca Vandici nu-și mai ascunde relația. Prima imagine cu iubitul prezentatoarei TV
Cât a costat biletul la petrecerea de Revelion 2026 unde a cântat Andra. Cătălin Măruță a prezentat evenimentul
Cât a costat biletul la petrecerea de Revelion 2026 unde a cântat Andra. Cătălin Măruță a prezentat evenimentul
Cu ce femei celebre s-a iubit Sorin Mărcuș înainte de a fi cu Marina Almășan. Cei doi formează cel mai nou cuplu din showbiz
Cu ce femei celebre s-a iubit Sorin Mărcuș înainte de a fi cu Marina Almășan. Cei doi formează cel mai nou cuplu din showbiz
Ego.ro
Numerologia iubirii: află adevărul despre relația ta
Numerologia iubirii: află adevărul despre relația ta
Testul care îți spune cum va fi începutul tău de an! Răspunde aici!
Testul care îți spune cum va fi începutul tău de an! Răspunde aici!
Zodiile care dau totul într-o relație! La ce trebuie să fie atente aceste 4 semne
Zodiile care dau totul într-o relație! La ce trebuie să fie atente aceste 4 semne
Perioade benefice pentru tine, în 2026, în funcție de zodie!
Perioade benefice pentru tine, în 2026, în funcție de zodie!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cancerul hepatic şi pancreatic. Semnele care te trimit urgent la medic
Cancerul hepatic şi pancreatic. Semnele care te trimit urgent la medic
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
Jennifer Lopez, reacție tăioasă la 56 de ani după ce i s-a spus să se îmbrace conform vârstei: „Și voi ați sta dezbrăcați dacă…!”
Jennifer Lopez, reacție tăioasă la 56 de ani după ce i s-a spus să se îmbrace conform vârstei: „Și voi ați sta dezbrăcați dacă…!”
Profețiile Babei Vanga pentru 2026! Război mondial și posibilul sfârșit al regimului Putin
Profețiile Babei Vanga pentru 2026! Război mondial și posibilul sfârșit al regimului Putin
Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu s-au împăcat de sărbători, la 3 luni de la despărțire. Cum s-au fotografiat împreună
Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu s-au împăcat de sărbători, la 3 luni de la despărțire. Cum s-au fotografiat împreună
Unica.ro
Ianuarie 2025 va fi luna despărțirilor pentru câteva zodii ghinioniste. Mercur retrograd distruge relații și căsnicii. Ce nativi sunt vizați de astre
Ianuarie 2025 va fi luna despărțirilor pentru câteva zodii ghinioniste. Mercur retrograd distruge relații și căsnicii. Ce nativi sunt vizați de astre
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Laura Cosoi o să fie mamă pentru a 5-a oară și a făcut anunțul chiar de ziua ei! Cum le-a dat vestea cea mare soțului și celor 4 fetițe
Laura Cosoi o să fie mamă pentru a 5-a oară și a făcut anunțul chiar de ziua ei! Cum le-a dat vestea cea mare soțului și celor 4 fetițe
Ce obicei ciudat are Gabriela Lucuțar de Revelion: „Îmi place lumea de dincolo”. Ce face Regina Întunericului în noaptea dintre ani. „Sunt sănătoasă, nu vă gândiți la alte lucruri”
Ce obicei ciudat are Gabriela Lucuțar de Revelion: „Îmi place lumea de dincolo”. Ce face Regina Întunericului în noaptea dintre ani. „Sunt sănătoasă, nu vă gândiți la alte lucruri”
catine.ro
Plantele care aduc noroc în 2026. Idei simple pentru decorarea casei
Plantele care aduc noroc în 2026. Idei simple pentru decorarea casei
Horoscopul zilei de 5 ianuarie 2026. Peștii sunt optimiști. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 ianuarie 2026. Peștii sunt optimiști. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Această zodie poate trece printr-un test important în 2026, potrivit astrologilor
Această zodie poate trece printr-un test important în 2026, potrivit astrologilor
Cu ce poți înlocui cafeaua dimineața. Alternative recomandate de specialiști
Cu ce poți înlocui cafeaua dimineața. Alternative recomandate de specialiști
Mai multe din people
Cum i-a explicat Sore fiicei sale, Erin, că se desparte de tatăl ei: "Ca să fiu și eu fericită..."
Cum i-a explicat Sore fiicei sale, Erin, că se desparte de tatăl ei: "Ca să fiu și eu fericită..."
People

Sore a povestit cum i-a explicat fiicei sale, Erin, că părinții ei urmează să meargă pe drumuri separate.

+ Mai multe
Alexandra Ungureanu, confesiuni rare despre relația cu partenerul ei, Adrian Gagea: "Sunt foarte fericită"
Alexandra Ungureanu, confesiuni rare despre relația cu partenerul ei, Adrian Gagea: "Sunt foarte fericită"
People

Alexandra Ungureanu și iubitul ei, Adrian Gagea, au o relație discretă.

+ Mai multe
Andreea Bănică, reacție la adresa persoanelor care o judecă pentru felul în care se îmbracă: "Mă simt liberă să experimentez"
Andreea Bănică, reacție la adresa persoanelor care o judecă pentru felul în care se îmbracă: "Mă simt liberă să experimentez"
People

Andreea Bănică a reacționat în urma criticilor la adresa stilului ei vestimentar.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC