Andreea Berecleanu, despre greutățile întâmpinate în copilărie: „Devenise extrem de dur…”

Andreea Berecleanu este una dintre personalitățile emblematice din televiziunea din România. Cu o carieră începută în 1993, prezentatoarea TV are o carieră remarcabilă, iar de-a lungul timpului și-a consolidat un public fidel, care îi urmărește cu mare atenție, încredere și interes parcursul.

Andreea Berecleanu, despre momentele grele din copilărie

Andreea Berecleanu și-a deschis sufletul și a făcut mărturisiri sincere despre greutățile pe care le-a întâmpinat în perioada copilăriei. Cu toate că au fost multe situații marcate de sacrificii făcute de părinții ei, prezentatoarea TV este recunoscătoare pentru felul în care aceștia nu au renunțat și i-au oferit tot ceea ce aveau mai bun.

„Părinții noștri au trăit alte momente. Lor le era greu. Noi nu am simțit asta pentru că făceau într-un fel în care noi să ne simțim, dar îmi aduc aminte că, la un moment dat, mama punea un pui pe masă. Și am luat oasele încă o dată și încă o dată, încă o dată. Își aduce aminte și mama de chestia asta. Eu nu eram o gurmandă, mâncam foarte puțin, dar ei se sacrificau. Era după 85 când devenise extrem de dur”, a spus Andreea Berecleanu în emisiunea „Banc Show.”

Ce și-a cumpărat Andreea Berecleanu din primul salariu

Andreea Berecleanu se poate mândri cu o carieră de trei decenii în fața telespectatorilor. Lucrează de la vârsta de 18 ani, iar de la 19 ani a început să se întrețină singură. Prezentatoarea TV a dezvăluit ce anume și-a achiziționat din primul ei salariu.

„La 18 ani, de atunci datează cartea mea de muncă. Și tot de atunci și primul salariu. În plus față de TV, colaboram și cu câteva ziare ale vremii și aveam colaborări plătite. Iar de la 19 ani, n-am mai locuit cu părinții și m-am întreținut singură. Din primul salariu, mi-am cumpărat un inel din argint și am făcut plinul de benzină”, a povestit Andreea Berecleanu pentru VIVA!

În ceea ce privește regretele, Andreea Berecleanu a recunoscut că nu are niciunul și că este împăcată cu fiecare alegere din viața ei profesională. Prezentatoarea a adăugat că deciziile luate au fost cântărite înainte și nu a acționat pe baza unui impuls.

„Nicidecum. Nu am regrete. Iar tot ce s-a întâmplat pe parcursul anilor mi-a întărit credința că alegerile au fost bune și firești. De ce? Pentru că nu au fost instinctive, au fost mereu cântărite bine, analizate, asumate. Chiar dacă au venit și în perioade în care eram extrem de tânără. La Prima TV este o echipă tânără, mă refer în special la reporteri. Suntem în jur de 10-15 seniori în redacție, pe toți îi cunoșteam dinainte, ne-am intersectat la un moment dat în viața noastră profesională. A fost foarte drăguț să revăd oameni cu care am lucrat la SOTI sau care mi-au fost colegi de facultate. La Prima e o energie bună. Știți cât e de important într-o redacție? De fapt, în orice mediu profesional?”, a mai spus Andreea Berecleanu.

Andreea Berecleanu, confesiuni despre carieră

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Andreea Berecleanu a mărturisit că nu ia în calcul renunțarea la televiziune, cel puțin nu în viitorul apropiat.

„Am stat puțin departe, câteva luni. Raportat la cei aproape 35 de ani, chiar e prea puțin. Poate că noi, cei aflați în fața oamenilor, atația ani expuși tuturor tipurilor de public, de emoții, de consum, stres, ar trebui să luăm un an sabatic, din când în când. În ceea ce mă privește, nu a existat niciodată o pauză de meserie, aceea de jurnalist și comunicator, și nici nu va fi prea curând, probabil”, a povestit ea pentru VIVA!

Citește și:

Cum arăta Amalia Enache la începutul carierei. Prezentatoarea TV a dezvăluit imagini inedite: „Am trăit ultimii 25 de ani în direct'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro