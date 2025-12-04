Cum arăta Amalia Enache la începutul carierei. Prezentatoarea TV a dezvăluit imagini inedite: „Am trăit ultimii 25 de ani în direct”

Amalia Enache și-a surprins urmăritorii cu o serie de imagini de la începutul carierei ei la postul de televiziune PRO TV.

Amalia Enache are o carieră impresionantă și demnă de admirat în televiziune. Din 2000, vedeta lucrează la postul de televiziune PRO TV, acolo unde prezintă știrile.

Cum arăta Amalia Enache la începutul carierei

La vârsta de 19 ani, Amalia Enache s-a angajat într-o televiziune locală din Timișoara. Vedeta a fost nevoită să își găsească de lucru, pentru că părinții ei nu aveau posibilitățile financiare de a-i plăti chiria. Cu toate că a fost dificil, mai ales că abia terminare primul an de facultatea, pasiunea a făcut-o să treacă peste obstacolele întâmpinate. Iar în 2000, a început să lucreze în redacția știrilor PRO TV.

Amalia Enache a fost surprinsă de echipa emisiunii „La Măruță”, care i-a oferit acesteia o scurtă trecere în revistă a carierei ei de 25 de ani la PRO TV. Prezentatoarea TV a fost cuprinsă de emoții și a împărtășit aceste cadre și cu urmăritorii de pe Instagram. 

„Eu n-am căutat prin arhivă niciodată să mă uit la mine cea din trecut, pur și simplu am trăit ultimii 25 de ani în direct, dar le mulțumesc mult colegilor de @lamaruta_protv și pentru această rememorare a istoriei mele! Mi-a făcut o imensă plăcere să mă revăd așa!”, a transmis Amalia Enache. 

Amalia Enache, dezvăluiri despre creșterea fiicei sale

Între Amalia Enache și fiica ei, Alma, există o legătură specială. Prezentatoarea TV reușește să păstreze lucrurile autentice și să își ghideze copilul cu grijă prin provocările copilăriei.

Într-un interviu, Amalia Enache a povestit despre experiențele care i-au modelat viața: bucuriile care i-au umplut inima, greutățile care au făcut-o mai puternică, dar și despre planurile care îi conturează viitorul. Prezentatoarea a mărturisit cum încearcă să o țină pe Alma departe de tentațiile lumii moderne, punând accent pe valori și experiențe care contează cu adevărat. Fiica vedetei are deja dorințe și aspirații neașteptate, iar Amalia Enache se bucură să o încurajeze, lăsând-o să descopere lumea în ritmul ei.

„În afară de un cal pe care și l-ar dori, pentru că iubește nespus animalele, dar noi nu locuim la o fermă, Alma nu are cine știe ce dorințe, e foarte rezonabilă. Are de la fiecare dintre noi, dar și părți numai ale ei, pe care nu le recunoaștem, niciunul dintre noi, ca fiind ale noastre.'

Probabil cu un atașament sănătos în familie, cu educație multă legată de riscuri, cu educarea grijii față de propriul corp, cu preocupări valoroase care să îi facă plăcere, cu o conectare emoțională puternică și care să nu o determine să caute astfel de compensări. Și da, cu un control al mediului în care se dezvoltă copilul. Sună foarte teoretic, dar având un copil încă mic nu pot decât să sper că încă de pe acum pregătesc terenul viitoarei adolescente cu ceea ce psihologia și teoria atașamentului sănătos spun că e indicat”, a spus Amalia Enache pentru revista VIVA!

De asemenea, Amalia Enache a dezvăluit că a început un proces complex prin care o învață pe fiica ei valoarea banilor și cum trebuie să îi gestioneze în viitor.

„E un proces continuu și necesar, copilul trebuie să înțeleagă care sunt limitele și limitările, ca în toate celelalte. Îmi place să cred că Alma înțelege din familia noastră că altele ne sunt țelurile, nu banii, care sunt doar un mijloc de supraviețuire. A vândut de mai multe ori din jucăriile ei la târguri de vechituri și banii obținuți nu i-a cheltuit, ea îi tot strânge în speranța că vom îngriji un cal. De fapt, tot ce primește, de la bunică, unchi, mătuși, merge în pușculița pentru cal. E clar că în casa noastră nu are loc, așa încât poate găsim o formă de „adopție la distanță.”

Foto: Instagram

