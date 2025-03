Ce principii aplică Amalia Enache în stilul ei de viață. Regulile de la care nu se abate: „Foarte multă disciplină”

Amalia Enache este foarte atentă în ceea ce privește stilul ei de viață. Prezentatoarea de la PRO TV are o serie de reguli de la care nu se abate și care o ajută să fie mereu în formă și plină de energie.

Amalia Enache prezintă știrile de seară la PRO TV, de la ora 23:30, astfel că, și-a stabilit câteva reguli pentru a face față acestui program și pe care le respectă cu strictețe.

„Viața mea e cu foarte multă disciplină, nu e ușor. Sunt dintre cei care își termină treaba undeva în jurul orei 1.00 noaptea și încep devreme pentru că am copil care trebuie pregătit pentru școală și trebuie pregătit într-o dispoziție foarte bună. Așadar, am o parte din somn noaptea și după aceea, în fiecare zi, să știți că eu dorm puțin la prânz. Recuperez pentru că altfel nu făceam față. Sunt tentată să-mi supraaglomerez programul în general și, așa ca noi toți, mi-am dat seama că asta nu-mi face deloc bine. Adorm în jurul orei 1.00 noaptea și mă trezesc la 7.00. Foarte puțin. Iar pe zi prind o oră, o oră jumătate de somn. Recuperez și în weekend. Dacă e să îmi propui o ieșire vineri, sâmbătă seara, voi spune din start „nu, e seara în care pot să adorm și eu mai devreme.”

La vârsta de 47 de ani, Amalia Enache reușește să își mențină silueta adoptând câteva reguli esențiale. Prezentatoarea știrilor de la Pro TV a dezvăluit ce secrete are și metodele pe care le aplică pentru a-și păstra o siluetă de invidiat.

„Mănânc în continuare porții mici. Asta am descoperit. După pandemie nu mai reușeam exact să-mi găsesc calea, dar la mine au funcționat mai mult decât alte încercări să mănânc de toate, să mănânc absolut de toate, dar la porții mici. Dacă mi-a fost poftă de croissant, am mâncat și după aceea n-am mai mâncat altceva. Pauze de 5-6 ore între mese și porțiile mici. Dar din toate”, a declarat Amalia Enache pentru Ciao.ro .

Într-un alt interviu, Amalia Enache povestea că mănâncă salată înainte de fiecare masă, considerând-o un fel de pansament care împiedică glucoza să ajungă rapid în sânge. De asemenea, a adăugat că obișnuiește să bea un pahar cu oțet de mere înainte de masa de prânz.

„Păstrez măsura și aplic aceste trucuri despre care am aflat recent, și anume salată înainte de fiecare masă, care e așa ca un fel de pansament și nu lasă glucoza să ia viteză spre sânge. O dată pe zi beau înainte de masa de prânz un pahar cu oțet de mere. Păstrez regula a maximum 3 mese cu nimic între mese și a porțiilor mai minimaliste. În rest mănânc de toate. Pauza între mese este cam de 5-6 ore și rezist, nu am nicio problemă. Am citit foarte mult, nu am fost niciodată în viața mea la un nutriționist să-mi facă o dietă personalizată, dar recent a fost Jessie Inchauspe, supranumită regina glucozei, în România, la o conferință. Am cunoscut-o, am stat de vorbă cu ea, i-am citit cartea Revoluția glucozei”, a spus Amalia Enache pentru unica.ro.