Ce a învățat Amalia Enache din vacanța din Japonia. Prezentatoarea TV a fost cucerită de această destinație: „Rămâi cu senzația că nu există gunoi pe lume”

Amalia Enache călătorește des și obișnuiește să meargă în diverse destinații alături de fiica ei, Alma. De această dată, cele două se află în Japonia, acolo unde au parte în fiecare zi de câte o experiență impresionantă.

Amalia Enache și fiica ei, Alma, au mers până acum împreună în diferite călătorii. Pentru sfârșitul verii, prezentatoarea de la PRO TV a ales să plece împreună cu fetița ei în Japonia, o destinație care le-a impresionat pe cele două din prima clipă.

Într-o postare făcută pe Instagram, Amalia Enache a enumerat câteva dintre lucrurile învățate pe parcursul vacanței petrecute în Japonia și care au reușit să o marcheze.

„Ce am învățat până acum din Japonia: respectul față de celălalt și față de spațiul comun pot fi peste nevoile personale.

1. Nu se vorbește la telefon în metrou sau tren. Toată lumea își conține eventualul râs sau trăncăneală, astfel încât cine vrea doarme, ori citește, ori chiar meditează. Călătoriile dintr-o parte în alta sunt liniștitoare. 2. Fumatul ori mâncatul pe străzi sunt interzise. Din nou, ca să nu deranjezi în jur, nu ca o pedeapsă. Faci ce vrei acasă sau în spații speciale destinate. 3. Gunoiul e o chestiune personală, nu comună. Nu există coșuri de gunoi pe străzi. Fiecare își cară cuminte gunoiul acasă, unde îl sortează cu mare strictețe. Rămâi cu senzația că nu există gunoi pe lume după o plimbare pe străzile din Japonia. Pur și simplu, îl vezi doar pe al tău”, a scris Amalia Enache pe Instagram.

Pe contul personal de Instagram, Amalia Enache își ține la curent fanii cu activitățile din vacanță.

„Prima zi în Tokyo a fost doar pe jos, mii și mii de pași pe străzi, să ne acomodăm cu orașul, să îl simțim, să ne cufundăm în furnicarul lui atât de liniștit, de fapt. Credeam că voi fi copleșită de metropolă și când colo dimpotrivă, ordinea, claritatea, cromatica-oamenii sunt îmbrăcați doar în alb, negru și bej, curățenia (doamne, dar ce curățenie!) m-au făcut să mă ia străzile „pe sus” și să mă plimbe ele până la epuizare, fără să mă satur de tot și de toți din jur. Nu înțeleg cum poate să fie un loc la care mă așteptăm să-mi fie atât de străin atât de firesc, de fapt. Îmi place mult, mult, mult!”

După ce a făcut această postare, a avut o reacție și Dana Rogoz, care la rândul ei s-a bucurat de o vacanță de vis în Japonia alături de familia ei. „Exact așa am simțit și noi! Și cum poate fi un loc atât de aglomerat, atât de liniștit, în același timp?”, a comentat Dana Rogoz. Ulterior, a venit și răspunsul Amaliei Enache: „Eu n-am mai simțit asta nicăieri, în toate locurile aglomerate am nevoie de un timp de acomodare, mai puțin aici, unde am, ciudat de tot, chiar un sentiment de familiaritate.”

Amalia Enache a împărtășit cu urmăritorii din experiențele trăite în vacanța în Japonia.

„Ziua 2. Ueno e cartierul tipic japonez, mai puțin turistic, mai muncitoresc, cu lume veselă și destresată. Mi-ar plăcea să mai am timp pentru el zilele astea. De Akihabara, Electric City m-aș lipsi a doua oară, nu e genul meu de talcioc, cu toate că în general le ador. Gadgeturi și univers manga, nu tocmai pentru mine.”

De asemenea, Amalia Enache și fiica ei, Alma, au mers în Tokyo la o cafenea simpatică unde au fost întâmpinate de mai multe pisici.

