Amalia Enache dezvăluie detalii despre creșterea fiicei sale. Cum o pregătește pe Alma de adolescență: „Un control al mediului în care se dezvoltă copilul”

Amalia Enache cucerește publicul fără efort, prin sinceritate și eleganță. Fie că vorbește despre carieră, familie sau momentele care au marcat-o, reușește să își păstreze autenticitatea și să captiveze atenția celor care o ascultă. Dincolo de lumina reflectoarelor, viața Amaliei este despre echilibru și bucurii simple: o familie iubitoare, o fetiță care îi aduce zilnic zâmbetul pe buze și clipe de fericire trăite din plin.

Cu o legătură specială între ea și fiica sa, Alma, Amalia Enache reușește să păstreze lucrurile autentice și să își ghideze copilul cu grijă prin provocările copilăriei.

Într-un interviu recent, Amalia a povestit despre experiențele care i-au modelat viața: bucuriile care i-au umplut inima, greutățile care au făcut-o mai puternică, dar și despre planurile care îi conturează viitorul. Vedeta TV a mărturisit cum încearcă să o țină pe Alma departe de tentațiile lumii moderne, punând accent pe valori și experiențe care contează cu adevărat. Micuța Alma are deja dorințe și aspirații neașteptate, iar Amalia se bucură să o încurajeze, lăsând-o să descopere lumea în ritmul ei.

„În afară de un cal pe care și l-ar dori, pentru că iubește nespus animalele, dar noi nu locuim la o fermă, Alma nu are cine știe ce dorințe, e foarte rezonabilă. Are de la fiecare dintre noi, dar și părți numai ale ei, pe care nu le recunoaștem, niciunul dintre noi, ca fiind ale noastre.”

De asemenea, Amalia Enache a dezvăluit că a început un proces complex prin care o învață pe fiica ei valoarea banilor și cum trebuie să îi gestioneze în viitor.

„E un proces continuu și necesar, copilul trebuie să înțeleagă care sunt limitele și limitările, ca în toate celelalte. Îmi place să cred că Alma înțelege din familia noastră că altele ne sunt țelurile, nu banii, care sunt doar un mijloc de supraviețuire. A vândut de mai multe ori din jucăriile ei la târguri de vechituri și banii obținuți nu i-a cheltuit, ea îi tot strânge în speranța că vom îngriji un cal. De fapt, tot ce primește, de la bunică, unchi, mătuși, merge în pușculița pentru cal. E clar că în casa noastră nu are loc, așa încât poate găsim o formă de ‘adopție la distanță'”.

Amalia povestește cu încredere și bucurie despre dorința ei de a-i fi alături Almei indiferent de drumul pe care și-l va alege mai târziu, fie că acesta o va purta în străinătate sau va rămâne în România. Inspirată de exemple precum cel al lui David Popovici, care a ales să studieze în țară, Amalia Enache subliniază că este important ca Alma să își descopere propriul drum în mod natural.

„Are deja 8 ani și noi am funcționat întotdeauna cu niște limite la cheltuieli. Mergem din când în când, foarte rar, la mall-uri, dar regula este să luăm un singur lucru, fie că este de îmbrăcat, o jucărie sau un dulce la supermarket. Nu umple coșul. Asta e regula familiei, nici nu știe cum e altfel. Înțelege, încearcă să negocieze”, mărturisește Amalia Enache pentru Viva.

„O să văd. Campionul nostru olimpic la înot, David Popovici, pentru că are o viață foarte așezată aici și a făcut performanță plecând de aici, a ales să studieze în România, deși pe el s-ar fi bătut toate universitățile mari ale lumii. Foarte mulți dintre copiii prietenilor mei trec printr-o perioadă destul de grea de acomodare, chiar dacă sunt la facultăți excepționale. Nu e deloc ușoară acomodarea în altă lume, așa încât nu idealizez studiul în străinătate. O să văd spre ce merge ea și ce va simți ea că dorește. Dacă dorește o distanță la un moment dat de lumea de aici sau dacă își găsește locul ei aici. Eu mi-am găsit foarte devreme locul în România, din anul întâi de facultate m-am angajat în televiziune și nu am avut niciodată vreun regret sau vreo apăsare că nu am avut șansa să fiu în altă parte”, a mai declarat Amalia Enache despre educația fiicei sale.