Amalia Enache, dezvăluiri inedite despre fiica ei. Ce dorință ale Alma de Crăciun: „Numai greu i-a dat Moșului. Nu e ușor”

Amalia Enache este mereu atentă la dorințele fiicei sale, Alma, în vârstă de 8 ani, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă. Într-un interviu pentru CIAO.RO, Amalia a povestit despre lista de dorințe pe care Alma o trimite anual lui Moș Crăciun, o tradiție de suflet pe care o respectă cu entuziasm. Vedeta de la PRO TV a mărturisit că Moșul va avea o misiune provocatoare, dat fiind că fiica sa are așteptări speciale anul acesta.

Pe lângă scrisoarea către Moș Crăciun, mama și fiica păstrează vie și tradiția colindatului, un obicei care le aduce bucurie în fiecare decembrie. De asemenea, Amalia a împărtășit detalii despre modul în care Alma se raportează la tehnologie, subiect care reprezintă o preocupare pentru mulți părinți.

Amalia Enache a dezvăluit câteva dintre „sarcinile” pe care Alma i le-a dat lui Moș Crăciun, dar a recunoscut că planurile pentru sărbători nu sunt încă bine stabilite. Cu toate acestea, atmosfera festivă și bucuria de a petrece timp împreună rămân prioritare în familia lor.

„Da, i-a trimis deja scrisoarea Moșului. Am avut și niște spiriduși care au venit și au luat-o, o surpriză foarte drăguță. Au venit spiridușii Moșului și ca de obicei i-a dat Moșului o temă foarte grea. Își dorește costum de spion. Ce o însemna asta? Am rugat-o să detalieze puțin ca să înțeleagă Moșul exact cum e un costum de spion, ceva cu un costum negru, mulat și cu niște ochelari speciali, un ceas special. Sper să se descurce Moșul cu această temă grea. N-a cerut niciun dulce și i-a mai cerut Moșului să-i decoreze casa când vine noaptea, mult mai mult decât putem noi s-o facem. Deci numai greu i-a dat Moșului. Nu e ușor.”, a dezvăluit Amalia Enache.