Amalia Enache, detalii inedite despre educația fiicei sale. Ce părere are vedeta despre studiile în străinătate: „Nu e deloc ușoară acomodarea în altă lume”

Amalia Enache, îndrăgita prezentatoare de la Pro TV, a deschis recent o discuție sinceră despre fetița ei, Alma, acum în vârstă de 8 ani, și parcursul ei educațional. Alma urmează cursurile unei școli private, unde pe lângă materiile de bază, are ocazia să exploreze și pasiuni creative prin ore de teatru, pictură și dans, dezvoltându-și astfel aptitudinile și interesele dincolo de clasicele discipline școlare.

Amalia povestește cu încredere și bucurie despre dorința ei de a-i fi alături Almei indiferent de drumul pe care și-l va alege mai târziu, fie că acesta o va purta în străinătate sau va rămâne în România. Inspirată de exemple precum cel al lui David Popovici, care a ales să studieze în țară, Amalia subliniază că este important ca Alma să își descopere propriul drum în mod natural.

Mai mult, Amalia ne împărtășește și o mică lecție de viață pe care Alma a învățat-o deja: valoarea banului, o învățătură care o va ajuta să aprecieze munca și efortul din spatele lucrurilor pe care le are.

„Are deja 8 ani și noi am funcționat întotdeauna cu niște limite la cheltuieli. Mergem din când în când, foarte rar, la mall-uri, dar regula este să luăm un singur lucru, fie că este de îmbrăcat, o jucărie sau un dulce la supermarket. Nu umple coșul. Asta e regula familiei, nici nu știe cum e altfel. Înțelege, încearcă să negocieze”, mărturisește Amalia Enache pentru Viva.

„O să văd. Campionul nostru olimpic la înot, David Popovici, pentru că are o viață foarte așezată aici și a făcut performanță plecând de aici, a ales să studieze în România, deși pe el s-ar fi bătut toate universitățile mari ale lumii. Foarte mulți dintre copiii prietenilor mei trec printr-o perioadă destul de grea de acomodare, chiar dacă sunt la facultăți excepționale. Nu e deloc ușoară acomodarea în altă lume, așa încât nu idealizez studiul în străinătate. O să văd spre ce merge ea și ce va simți ea că dorește. Dacă dorește o distanță la un moment dat de lumea de aici sau dacă își găsește locul ei aici. Eu mi-am găsit foarte devreme locul în România, din anul întâi de facultate m-am angajat în televiziune și nu am avut niciodată vreun regret sau vreo apăsare că nu am avut șansa să fiu în altă parte”, a mai declarat Amalia Enache despre educația fiicei sale.