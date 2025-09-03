Kevin Costner are o nouă relație după divorțul de Christine Baumgartner. Cine este și cum arată noua iubită a actorului

Kevin Costner pare să fi regăsit echilibrul în viața personală. Actorul, în vârstă de 70 de ani, trăiește o relație discretă cu regizoarea Kelly Noonan Gores, 46 de ani, cunoscută și pentru mariajul anterior cu miliardarul Alec Gores.

Potrivit apropiaților, starul din Yellowstone nu a mai părut atât de fericit de multă vreme. Zvonurile despre idila lor au apărut recent, alimentate de faptul că cei doi au fost văzuți la festivalul JAS Labor Day Experience din Snowmass Village, lângă Aspen.

„Kevin iese la întâlniri și este din nou fericit după o perioadă foarte întunecată din viața lui”, a declarat o sursă pentru Daily Mail, în exclusivitate. „Se întâlnește cu Kelly. Au fost împreună în Aspen la sfârșitul lui iulie. A încercat să păstreze totul foarte discret pentru că nu vrea ca lucrurile să degenereze.”

Câștigător a două premii Oscar, Kevin Costner a trecut anul trecut printr-un divorț dificil și extrem de mediatizat de Christine Baumgartner. Acum, actorul privește acest nou capitol cu un optimism reținut. Relația cu Kelly Noonan Gores, spun apropiații, îi oferă exact parteneriatul și echilibrul pe care le căuta.

O altă sursă a adăugat pentru Daily Mail: „ea a căzut pradă farmecului lui 110 la sută. El crede că este foarte drăguță, super sexy și îi place să petreacă timp cu ea.”

„Kevin poate cuceri aproape orice femeie își dorește, iar Kelly este ținta lui acum și amândoi se bucură de compania celuilalt”, a continuat sursa. „Relația este intensă acum, și cerul este limita. El vrea să fie cât mai mult cu ea, iar ea este complet de acord.”

Kevin Costner, despre impactul divorțului

Kevin Costner a vorbit deschis despre cât de dificil a fost divorțul de fosta sa soție, Christine Baumgartner. Actorul a descris despărțirea drept un moment copleșitor, însă a subliniat că a trebuit să meargă mai departe pentru a-și îndeplini responsabilitățile de părinte.

„Este un moment zdrobitor”, a declarat actorul din Yellowstone, în vârstă de 70 de ani, la emisiunea CBS Mornings, referindu-se la finalul căsniciei sale după 18 ani. „Este puternic și a durut. Deci, nu pot să mă ofilesc ca o margaretă. Trebuie să merg înainte, trebuie să continui să fiu cine sunt și să fiu atent la cine sunt ei.”

Divorțul dintre Kevin Costner și Christine Baumgartner a fost finalizat pe 16 februarie 2024, cei doi stabilind să împartă custodia celor trei copii ai lor, așa cum conveniseră încă din septembrie 2023. La acel moment, un reprezentant al actorului a declarat că foștii parteneri „au ajuns la o înțelegere amiabilă, reciprocă, în legătură cu toate problemele ridicate în cadrul procedurilor de divorț”.

Baumgartner a depus actele de divorț pe 1 mai 2023, după 19 ani de mariaj, menționând în documentele oficiale că s-a separat de Costner pe 11 aprilie.

La inițierea divorțului, un reprezentant al actorului declara: „Cu multă tristețe că circumstanțe dincolo de controlul său au determinat participarea la disoluția acestei căsnicii, cerem ca intimitatea lui, a lui Christine și a copiilor lor să fie respectate.”

Înainte de a ajunge la un acord, cei doi au avut mai multe întâlniri tensionate la tribunal. Costner a insistat ca fosta soție să părăsească locuința comună, în timp ce Baumgartner a cerut sume mai mari drept pensie alimentară pentru copii.

Cei doi s-au cunoscut în 1996, au început o relație doi ani mai târziu și s-au căsătorit în 2004, la ferma actorului din Aspen, Colorado. Documente apărute în iulie 2024 au arătat că, inițial, Costner ar fi trebuit să plătească 129.000 de dolari pe lună pentru întreținerea copiilor, însă suma a fost redusă la 63.000 de dolari. Actorul a invocat prenupțialul semnat de cei doi și a amenințat că, în cazul în care acesta nu va fi respectat, Baumgartner va trebui să îi plătească un milion de dolari și cheltuielile de judecată. În plus, a acuzat-o că și-a cumpărat obiecte personale folosindu-i cardurile de credit.

Foto: Arhiva ELLE

