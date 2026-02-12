CRBL răspunde criticilor legate de divorțul de Elena Vîșcu: „Nu mai ascultați tot, că nu e așa”

CRBL a ales să pună punct speculațiilor care continuă să apară în jurul divorțului său de Elena Vîșcu. Artistul a transmis un mesaj clar, fără echivoc, dorind să închidă odată pentru totdeauna discuțiile nefondate despre viața sa personală.

CRBL, mesaj acid pentru critici

Timp de aproape două decenii, CRBL și Elena Vîșcu au format unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc, având împreună o fiică, Alessia Ecaterina, în vârstă de 14 ani. În luna aprilie a anului 2024, cei doi au anunțat că cea mai bună cale este să își continue drumurile separat, păstrând însă o relație amiabilă pentru binele familiei.

Recent, artistul a simțit nevoia să clarifice public toate interpretările greșite care au circulat despre despărțirea lor. CRBL a dorit să le transmită celor care continuă să discute despre viața sa personală că multe dintre afirmațiile apărute în media nu reflectă realitatea.

„Mamă, în continuare voi vorbiți despre că am lăsat eu o femeie, că am lăsat eu o familie, că am lăsat eu, că am făcut eu, că am dres eu… Bă, nu ați fost mă lângă noi! Nu mai ascultați tot, că nu e așa. Eu nu îmi permit să vin să dau explicații sau să mă justific față de voi despre ce și cum a fost. Gata, subiectul s-a dus. Timpul vă va răspunde la multe întrebări.”, a fost mesajul tranșant transmis de CRBL.

Elena Vîșcu, despre pensia alimentară

La ceva timp după separarea de CRBL, Elena Vîșcu a ales să vorbească deschis despre realitatea de zi cu zi, despre relația actuală cu fostul soț și despre responsabilitățile pe care le implică educația fiicei lor.

Invitată în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, de pe YouTube, aceasta a făcut declarații oneste despre comunicarea cu artistul, despre pensia alimentară și despre provocările pe care le întâmpină ca mamă a unui adolescent.

Printre temele delicate atinse s-a numărat și contribuția financiară pentru copil. Elena Vîșcu a confirmat că există o înțelegere între ea și CRBL, însă a admis că apar și situații mai puțin ideale. Fosta soție a artistului a explicat că uneori pot exista întârzieri sau scăpări, dar a subliniat că nu își dorește tensiuni și conflicte inutile.

„Sunt momente și momente. Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm. (…) Ne controlăm, suntem oameni adulți, avem discernământ zic eu, unii mai mult, alții mai puțin”, a spus ea.

Elena Vîșcu a ținut să clarifice și o percepție frecvent greșită, insistând asupra faptului că pensia alimentară este destinată copilului, nu părintelui. Ea a vorbit despre costurile reale ale creșterii unui adolescent, care nu se rezumă doar la școală, ci presupun cheltuieli constante pentru hrană, haine și activități.

„Da, pentru că nu se văd anumite lucruri. Pentru că mulți au senzația că acea pensie alimentară revine mamei. Nu este așa, e pentru copil. Nu este doar școala, sunt foarte multe cheltuieli, adică îmbrăcat, încălțat, mâncat, activități și lista continuă. Norocul meu sunt părinții”, a explicat Elena Vîșcu.

