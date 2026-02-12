Sânziana Negru a împlinit 39 de ani. Creatoarea de conținut și partenerul ei, Ștefan Floroaica, au plecat într-o vacanță exotică

Sânziana Negru marchează astăzi o nouă aniversare și a ales să o celebreze într-un cadru de vis, alături de iubitul ei, Ștefan Floroaica. Cei doi au plecat recent într-o vacanță în Tulum, Mexic, o destinație exotică și foarte apreciată de celebritățile din România. Creatoarea de conținut a împlinit 39 de ani pe 11 februarie, iar călătoria pare să fie modul lor de a sărbători în stil relaxat, la căldură.

Cuplul a fost foarte activ pe rețelele sociale, împărtășind mai multe fotografii din vacanță, inclusiv imagini cu locul în care s-au cazat. Ziua Sânzianei Negru a început admirând răsăritul, un moment intim și relaxant. Cei doi stau într-un hotel boutique de cinci stele, aproape de plajă, o locație apreciată atât pentru atmosfera romantică și intimitatea oferită, cât și pentru priveliștile spectaculoase din Tulum.

Acesta nu este singurul loc special în care cuplul a călătorit recent. În trecut, Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au fost la Paris, iar creatoarea de conținut a făcut aluzii jucăușe la o posibilă cerere în căsătorie. În plus, la finalul anului 2025, cei doi au explorat Africa de Sud, de această dată împreună, după ce Sânziana mai vizitase țara în 2017.

Experiența lor a inclus nu doar relaxarea în natură, ci și întâlniri cu animalele sălbatice.

„Ce am trăit aici în ultimele zile, în Africa de Sud, nu se compară cu nimic din ce am trăit până acum, m-a copleșit total și sunt profund recunoscătoare vieții că am putut să fiu un observator al unei lumi unde fiecare clipă pare să respire libertate pură”, a scris Sânziana Negru pe Instagram, împărtășind emoțiile intense pe care le-a trăit în timpul călătoriei.

În imagini, Sânziana Negru și Ștefan Floroaica apar zâmbind și îmbrățișați, iar atmosfera de vacanță este completată de luminile orașului și de romantismul specific Parisului. Creatoarea de conținut nu s-a sfiit să adauge și un mesaj jucăuș, care a stârnit zâmbete printre urmăritori și care, subtil, lasă să se înțeleagă dorința ei de a face pasul următor în relație:

„Îl tot aduc în diverse locuri că poate se prinde”, a scris Sânziana, aluzie amuzantă la ideea că și-ar dori să fie cerută în căsătorie, cel mai probabil.

Comentariile fanilor nu au întârziat să apară, majoritatea în aceeași notă glumeață și romantică: mulți i-au urat „da” cât mai curând și au speculat că Parisul ar putea fi cadrul perfect pentru un moment special. Alții s-au amuzat de aluziile subtile ale creatoarei de conținut, apreciind simțul ei al umorului și modul în care a făcut publică mica „presiune' pentru un inel.

„Îmbracă-te zilnic în alb și asigură-te că mani e perfectă!”, „Ștefan așteptăm!!!!”, „El s-a prins, dar mai vrea plimbat!”. În același timp, Ștefan Floroaica a răspuns aluziei făcute de partenera lui, prefăcându-se, într-o notă amuzantă, că nu știe despre ce vorbește: „Adică? Nu înțeleg.”

