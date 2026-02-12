Cum a slăbit Alina Ceușan după cele două sarcini. Creatoarea de conținut are o regulă clară: „Dacă se poate”

Alina Ceușan a dezvăluit secretul siluetei sale.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Alina Ceușan și Raul Tișa
VEZI FOTO
POZA 1 / 14

Alina Ceușan continuă să fie una dintre cele mai influente figuri din mediul online românesc. Creatoarea de conținut în vârstă de 33 de ani impresionează printr-o siluetă suplă, recăpătată rapid după cele două sarcini, ceea ce stârnește curiozitatea fanilor: cum reușește să își mențină forma fizică?

Cum se menține în formă

Cu un public numeros și loial, Alina Ceușan este urmărită și admirată nu doar pentru stilul său de viață, ci și pentru disciplina cu care reușește să îmbine cariera cu viața de familie. După ce a devenit mamă, ea a revenit la rutina care o caracterizează și a demonstrat că perseverența face diferența. Această determinare s-a văzut încă de la prima sarcină, când l-a adus pe lume pe băiețelul Rock, și s-a păstrat și după venirea pe lume a micuței Perla.

Recuperarea fizică a fost susținută de obiceiuri sănătoase și echilibrate. Alina urmează o dietă vegetariană, fără gluten, aplicând regula 80-20 pentru a se menține constant:

„Urmez o dietă vegetariană. Sunt vegetariană, însă încerc să urmez regula 80-20. 80% din timp mănânc cât mai sănătos posibil, fără gluten, dacă se poate și 20% pofte și mofturi”, a explicat ea, potrivit Cancan.

În plus, activitatea fizică joacă un rol esențial în rutina sa zilnică. Alina Ceușan merge la sală de cel puțin trei ori pe săptămână și încearcă să fie cât mai activă, evitând un stil de viață sedentar:

„Merg de 3 ori pe săptămână minim la sală. Și încerc să fac mișcare cât mai multă, nu am o viață deloc statică. În rest, alerg după Rock și mănânc cât se poate de echilibrat, salată înainte de orice. Cred că doar la festivaluri pot zice că am mâncat dezechilibrat. Acasă mâncăm mult asiatic, orez, salate”, a adăugat vedeta.

Alina Ceușan, dezvăluiri despre viața de familie cu doi copii

Cu o comunitate de aproape un milion de urmăritori pe Instagram, Alina Ceușan este una dintre cele mai vizibile și influente figuri din online-ul românesc. Prezentă constant atât în social media, cât și în proiecte TV, creatoarea de conținut îmbină viața profesională cu cea personală, într-un ritm intens, dar asumat. Dincolo de imaginea publică, Alina este și mamă a doi copii și vorbește deschis despre cum reușește să păstreze echilibrul în familie.

Alina Ceușan este căsătorită cu Raul Tișa, hairstylist stabilit în Cluj, iar împreună au doi copii: Rock, de 4 ani, și Perla, venită pe lume în august 2024. Creatoarea de conținut recunoaște că rolul de mamă vine cu provocări reale, dar spune că sprijinul din jur face o diferență uriașă în viața de zi cu zi.

„Da, evident. Îmi place mult ceea ce fac, dar jumătate din timp e dedicat familiei, dupa ce termin cu tot ce am de făcut. Timp avem, trebuie doar să îl împărțim conform priorităților și dorințelor noastre. (…) Avem bonă, ajutor esențial zic eu. Când suntem la Cluj sau la Mureș ne ajută bunicii, care de altfel fac și drumuri regulate la București. Mama mea a venit cam o dată pe lună când a fost nevoie de ea. Sora mea e foarte implicată, avem mare noroc cu un ‘sat întreg, acest support system care ne este de ajutor”, a spus Alina Ceușan pentru Click.ro.

Citește și:
Cum a reacționat Vlad Gherman după ce un fan i-a zis că se potrivea mai bine cu fosta iubită, Cristina Ciobănașu, decât cu soția lui, Oana: „Degeaba îți stă mai bine cu cineva care…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Universitatea Monștrilor - Ediția nr. 54 (Disney. Ediția de platină)! Universitatea Monștrilor - Ediția nr. 54 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Povestea Jucăriilor 3 - Ediția nr. 53 (Disney. Ediția de platină)! Povestea Jucăriilor 3 - Ediția nr. 53 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Timothée Chalamet, dezvăluiri surprinzătoare despre planurile de căsătorie cu Kylie Jenner
People
Timothée Chalamet, dezvăluiri surprinzătoare despre planurile de căsătorie cu Kylie Jenner
Sânziana Negru a împlinit 39 de ani. Creatoarea de conținut și partenerul ei, Ștefan Floroaica, au plecat într-o vacanță exotică
People
Sânziana Negru a împlinit 39 de ani. Creatoarea de conținut și partenerul ei, Ștefan Floroaica, au plecat într-o vacanță exotică
Cătălina Grama s-a întors pe băncile facultății. Ce studiază acum actrița: "Este primul meu an"
People
Cătălina Grama s-a întors pe băncile facultății. Ce studiază acum actrița: "Este primul meu an"
CRBL răspunde criticilor legate de divorțul de Elena Vîșcu: "Nu mai ascultați tot, că nu e așa"
People
CRBL răspunde criticilor legate de divorțul de Elena Vîșcu: "Nu mai ascultați tot, că nu e așa"
Anca Țurcașiu dezvăluie secretul relației cu partenerul ei. Cum o ajută Călin Șerban: "N-am încetat să cred că viața merge mai departe"
People
Anca Țurcașiu dezvăluie secretul relației cu partenerul ei. Cum o ajută Călin Șerban: "N-am încetat să cred că viața merge mai departe"
Jena Malone, actrița din The Hunger Games, s-a logodit cu Jack Buckley: "Un vis devenit realitate"
People
Jena Malone, actrița din The Hunger Games, s-a logodit cu Jack Buckley: "Un vis devenit realitate"
Libertatea
Imagini cu Ioana Ginghină într-o rochie transparentă, în care și-a lăsat sânii la vedere. Anunțul făcut despre Alexandru Ciucu: „Nu mai scap de el”
Imagini cu Ioana Ginghină într-o rochie transparentă, în care și-a lăsat sânii la vedere. Anunțul făcut despre Alexandru Ciucu: „Nu mai scap de el”
Pe cine a angajat Cătălin Măruță la podcastul lui. Au lucrat împreună „La Măruță”: „Discretă, dar esențială”
Pe cine a angajat Cătălin Măruță la podcastul lui. Au lucrat împreună „La Măruță”: „Discretă, dar esențială”
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Câți români s-au uitat pe PRO TV la ora 15.00, în primele zile după ce emisiunea lui Cătălin Măruță a dispărut de pe post
Câți români s-au uitat pe PRO TV la ora 15.00, în primele zile după ce emisiunea lui Cătălin Măruță a dispărut de pe post
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Unica.ro
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
catine.ro
Blake Lively și Justin Baldoni nu au ajuns la o înțelegere. Cei doi au petrecut șase ore în sala de negocieri
Blake Lively și Justin Baldoni nu au ajuns la o înțelegere. Cei doi au petrecut șase ore în sala de negocieri
Horoscopul zilei de 13 februarie 2026. Capricornii se bucură de reușite. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 februarie 2026. Capricornii se bucură de reușite. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum îndepărtezi rapid petele de sare de pe cizme. Trucuri eficiente pentru sezonul rece
Cum îndepărtezi rapid petele de sare de pe cizme. Trucuri eficiente pentru sezonul rece
Durata de viață a prosoapelor de baie. Cum știi că e momentul pentru o schimbare
Durata de viață a prosoapelor de baie. Cum știi că e momentul pentru o schimbare
Mai multe din people
Lino Golden și partenera lui au stabilit data cununiei civile. Cei doi nu mai vor să aștepte: "Îmi doream să fac chestia asta"
Lino Golden și partenera lui au stabilit data cununiei civile. Cei doi nu mai vor să aștepte: "Îmi doream să fac chestia asta"
People

Lino Golden a dezvăluit când va avea loc cununia civilă, după ce și-a cerut partenera în căsătorie în New York.

+ Mai multe
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India: "M-a consumat emoțional teribil"
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India: "M-a consumat emoțional teribil"
People

Iulia Vântur a dezvăluit care a fost cea mai grea perioadă de când s-a mutat în India.

+ Mai multe
Geanina Ilieș, dezvăluiri sincere despre cea mai grea perioadă din viața ei: "M-a învățat să prețuiesc mai mult prezentul"
Geanina Ilieș, dezvăluiri sincere despre cea mai grea perioadă din viața ei: "M-a învățat să prețuiesc mai mult prezentul"
People

Geanina Ilieș a vorbit sincer despre anul trecut și cât de dificil a fost pentru familia ei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC