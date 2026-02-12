Cum a slăbit Alina Ceușan după cele două sarcini. Creatoarea de conținut are o regulă clară: „Dacă se poate”

Alina Ceușan continuă să fie una dintre cele mai influente figuri din mediul online românesc. Creatoarea de conținut în vârstă de 33 de ani impresionează printr-o siluetă suplă, recăpătată rapid după cele două sarcini, ceea ce stârnește curiozitatea fanilor: cum reușește să își mențină forma fizică?

Cum se menține în formă

Cu un public numeros și loial, Alina Ceușan este urmărită și admirată nu doar pentru stilul său de viață, ci și pentru disciplina cu care reușește să îmbine cariera cu viața de familie. După ce a devenit mamă, ea a revenit la rutina care o caracterizează și a demonstrat că perseverența face diferența. Această determinare s-a văzut încă de la prima sarcină, când l-a adus pe lume pe băiețelul Rock, și s-a păstrat și după venirea pe lume a micuței Perla.

Recuperarea fizică a fost susținută de obiceiuri sănătoase și echilibrate. Alina urmează o dietă vegetariană, fără gluten, aplicând regula 80-20 pentru a se menține constant:

„Urmez o dietă vegetariană. Sunt vegetariană, însă încerc să urmez regula 80-20. 80% din timp mănânc cât mai sănătos posibil, fără gluten, dacă se poate și 20% pofte și mofturi”, a explicat ea, potrivit Cancan.

În plus, activitatea fizică joacă un rol esențial în rutina sa zilnică. Alina Ceușan merge la sală de cel puțin trei ori pe săptămână și încearcă să fie cât mai activă, evitând un stil de viață sedentar:

„Merg de 3 ori pe săptămână minim la sală. Și încerc să fac mișcare cât mai multă, nu am o viață deloc statică. În rest, alerg după Rock și mănânc cât se poate de echilibrat, salată înainte de orice. Cred că doar la festivaluri pot zice că am mâncat dezechilibrat. Acasă mâncăm mult asiatic, orez, salate”, a adăugat vedeta.

Alina Ceușan, dezvăluiri despre viața de familie cu doi copii

Cu o comunitate de aproape un milion de urmăritori pe Instagram, Alina Ceușan este una dintre cele mai vizibile și influente figuri din online-ul românesc. Prezentă constant atât în social media, cât și în proiecte TV, creatoarea de conținut îmbină viața profesională cu cea personală, într-un ritm intens, dar asumat. Dincolo de imaginea publică, Alina este și mamă a doi copii și vorbește deschis despre cum reușește să păstreze echilibrul în familie.

Alina Ceușan este căsătorită cu Raul Tișa, hairstylist stabilit în Cluj, iar împreună au doi copii: Rock, de 4 ani, și Perla, venită pe lume în august 2024. Creatoarea de conținut recunoaște că rolul de mamă vine cu provocări reale, dar spune că sprijinul din jur face o diferență uriașă în viața de zi cu zi.

„Da, evident. Îmi place mult ceea ce fac, dar jumătate din timp e dedicat familiei, dupa ce termin cu tot ce am de făcut. Timp avem, trebuie doar să îl împărțim conform priorităților și dorințelor noastre. (…) Avem bonă, ajutor esențial zic eu. Când suntem la Cluj sau la Mureș ne ajută bunicii, care de altfel fac și drumuri regulate la București. Mama mea a venit cam o dată pe lună când a fost nevoie de ea. Sora mea e foarte implicată, avem mare noroc cu un ‘sat întreg, acest support system care ne este de ajutor”, a spus Alina Ceușan pentru Click.ro.

Foto: Instagram

