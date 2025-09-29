Alina Ceușan și-a botezat fetița. Creatoarea de conținut a dezvăluit imagini inedite de la eveniment

În weekendul ce tocmai a trecut, Alina Ceușan și-a botezat fiica. Creatoarea de conținut și soțul ei, Raul Tișa, au organizat un eveniment restrâns pentru fetița lor, Perla.

Alina Ceușan și-a botezat fetița

După ceremonia religioasă, Alina Ceușan și invitații ei s-au distrat de minune în curtea unui restaurant din București. Printre persoanele care i-au fost alături s-au numărat creatoarele de conținut Carmen Grebenișan și Gabriela Atanasov, iar cea din urmă a susținut și un moment artistic de excepție. Atmosfera a mai fost întreținută și de o formație care a oferit invitaților recitaluri live surprinzătoare. Alina Ceușan le-a arătat urmăritorilor de pe Instagram câteva imagini de la botezul fiicei sale.

„Către fiica noastră iubită: Draga mea Perla, ieri te-am sărbătorit. Ne-am distrat atât de mult încât nici nu pot începe să-ți spun. Am râs mult, am plâns mult, a fost un carusel sălbatic de emoții și am iubit fiecare secundă. Mă cunoști până acum. Oricât de mult îmi place să creez aceste amintiri frumoase înconjurate de prietenii noștri buni și familia, mi-a plăcut să nu fac nimic astăzi și să mă relaxez. A doua zi după petrecere vine cu mult calm, liniște sufletească și o senzație nouă, moale. Pentru că ți s-a dat un înger.”

De ce Alina Ceușan nu a făcut evenimentul mai devreme

Perla, fiica Alinei Ceușan, a împlinit un an în luna august, iar creatoarea de conținut a explicat motivul pentru care botezul nu a avut loc mai devreme.

„La Rock am reușit să-l facem abia la nouă luni, pentru că era ‘Covid time. Nu era permis cu adunări, la Perla am vrut inițial să fac foarte rapid la 2-3 luni cum e tradițional, însă atunci tocmai mă mutasem în București, doar eu cu cei mici, nu eram la casa noastră, pur și simplu am simțit că nu mă puteam focusa pe un eveniment atât de important. Am vrut să-l facem și undeva afară și după octombrie oricum nu mai aveam șansa asta, deci am zis că o lăsăm pe acest an”, a scris Alina Ceușan pe Instagram.

Alina Ceușan, declarații despre rolul de mamă

Alina Ceușan formează un cuplu alături de Raul Tișa, un cunoscut și apreciat hairstylist. Cei doi s-au căsătorit în 2019 și au împreună doi copii, un băiat pe nume Rock, și o fetiță, pe care au ales să o cheme Perla.

În cadrul unui interviu, acum ceva timp, Alina Ceușan a vorbit despre provocările rolului de mamă și despre sprijinul de care beneficiază zi de zi.

„Da, evident. Îmi place mult ceea ce fac, dar jumătate din timp e dedicat familiei, dupa ce termin cu tot ce am de făcut. Timp avem, trebuie doar să îl împărțim conform priorităților și dorințelor noastre. (…) Avem bonă, ajutor esențial zic eu. Când suntem la Cluj sau la Mureș ne ajută bunicii, care de altfel fac și drumuri regulate la București. Mama mea a venit cam o dată pe lună când a fost nevoie de ea. Sora mea e foarte implicată, avem mare noroc cu un „sat întreg”, acest support system care ne este de ajutor”, a spus Alina Ceușan pentru Click.ro.

Citește și:

Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Cum arată cele două rochii de mireasă purtate de vedetă

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro