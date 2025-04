Alina Ceușan, declarații despre relația cu soțul ei, Raul Tișa. Cum păstrează cei doi armonia în cuplu: „Ne ajută foarte mult”

Alina Ceușan formează un cuplu alături de Raul Tișa, un cunoscut și apreciat hairstylist. Cei doi s-au căsătorit în 2019 și au împreună doi copii, un băiat pe nume Rock, și o fetiță, pe care au ales să o cheme Perla.

În cadrul unui interviu acordat recent, Alina Ceușan a fost întrebată când anume a spus ultima oară că îi pare rău. În acest context, creatoarea de conținut a dezvăluit că în cazul micilor discuții în care nu e de acord cu soțul ei, amândoi fac un pas către a găsi o cale comună de înțelegere.

„Când am zis ultima oară „iartă-mă”? Să știi că am am acest bun-simț, cum s-ar traduce din engleză common sense că sună parcă mai bine și mai liberal acolo decât bun-simț. Acești 7 ani de acasă să spun: „te iubesc, îmi pare rău” și așa mai departe. Nu-mi amintesc acum, cel mai probabil în relația cu Raul o spun destul de des, pentru că facem aceste mici întâlniri. Știi, eu vin până la jumate, el vine până la jumate, că așa se întâmplă într-o căsnicie. Până la urmă trebuie să faci genul ăsta de gesturi aproape în fiecare zi, dar nu-mi amintesc să pun așa degetul pe situația respectivă. Dar spun în momentul în care greșesc. Mi se pare și foarte frumos și foarte asumat și foarte simplu de rezolvat o situație, spunând: da, am greșit, îmi pare rău”, a declarat Alina Ceușan pentru cancan.ro.