Alina Ceușan, anunț inedit la câteva luni de la nașterea fiicei sale: „Am marcat și venirea pe lume a Perlei”

Alina Ceușan este una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România, fiind un nume de referință în industria de beauty și fashion online. Cu o carieră de peste 13 ani, ea și-a construit o comunitate de aproape un milion de urmăritori și continuă să inspire prin stilul său inconfundabil. În ultimii ani, și-a extins activitatea și în antreprenoriat, un domeniu în care recunoaște că mai are multe de descoperit.

Într-un interviu, Alina Ceușan a vorbit despre semnificația tatuajelor dedicate copiilor săi, sursele sale principale de venit, dar și despre singura neînțelegere pe care a avut-o cu prietena sa apropiată, Carmen Grebenișan, pe care o consideră ca pe o soră.

Vara trecută, Alina Ceușan a devenit mamă pentru a doua oară, aducând pe lume o fetiță. Recent, și-a marcat acest moment important printr-un tatuaj pe mâna dreaptă cu numele Perla. De asemenea, pe piciorul stâng are deja inscripționat numele fiului său, Rock, ambele tatuaje având o semnificație profundă pentru ea.

„A început foarte bine. Sunt foarte happy cu tot ceea ce ni se întâmplă și cu mutarea la București, cu copiii, cu toate evenimentele. Chiar am un vibe super bun. Da, am marcat și venirea pe lume a Perlei șapte luni mai târziu, dar am venit cu tatuajul de rigoare pe care îl fac pentru fiecare copil. Pentru Rock am făcut pe glezna piciorului stâng. Scrie Rock”, a spus Alina pentru CANCAN.RO.

Alina Ceușan nu este singura din familie care își exprimă sentimentele prin tatuaje. Soțul său, Raul, are deja mai multe desene permanente pe piele și intenționează să își tatueze și el ceva special pentru copii. „Raul urmează. L-am inspirat și vrea să-și facă și el mai departe. El are foarte multe tatuaje. Are în plan, chiar zicea că urmează să se programeze și el”, a declarat Alina.

Pasiunea pentru tatuaje nu este nouă pentru creatoarea de conținut. Primul său tatuaj datează de la aproximativ 20 de ani și, spre deosebire de cele dedicate copiilor, nu avea o semnificație personală profundă.

„E tatuajul de sub sâni, care e unul destul de mare și era pur decorativ, cum au fost și cele de pe degete. Nu a avut neapărat o semnificație anume, doar decorativ”, a explicat ea.

Atât Alina Ceușan, cât și soțul ei, Raul Tișa, au un program încărcat și sunt implicați în tot felul de proiecte. Cu toate acestea, cei doi nu își neglijează viața de familie și relația de cuplu. Recent, creatoarea de conținut a făcut o serie de confesiuni pe rețelele de socializare despre căsnicia cu partenerul ei de viață.

„Făcând din weekendurile noastre de întâlniri un lucru nenegociabil – o escapadă pe rând. Calitatea de părinte este frumoasă, dar este ușor să uităm cine eram înainte de nopțile nedormite, negocierile pentru gustări și listele interminabile de lucruri de făcut. O escapadă, chiar și pentru puțin timp, ne reamintește că „noi' încă mai contează. Să râdem, să ne facem planuri, să visăm, să ne reconectăm – toate acestea ne fac parteneri și părinți mai buni. Dacă ați așteptat „momentul potrivit' pentru a lua acea pauză, considerați că acesta este semnul vostru. Dați prioritate iubirii voastre – merită”, a scris Alina Ceușan pe Instagram.

