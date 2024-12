Cum a reacționat Alina Ceușan, după ce a fost înlocuită de Gina Pistol la Vocea României

Alina Ceușan a avut o primă reacție după ce Gina Pistol i-a luat locul la Vocea României, emisiunea difuzată de Pro TV. Influencerița, care își împărțea timpul între afaceri și viața de mamă, având un nou-născut, a vorbit despre experiența sa din cadrul emisiunii în urmă cu un an, când a fost aleasă să facă parte din echipa Vocea României. La acea vreme, Alina Ceușan își exprima entuziasmul pentru noul rol și își dorea să aducă în fața publicului talentele vocale din România.

Însă, în sezonul 2024, Gina Pistol i-a preluat rolul și o înlocuiește pe Alina Ceușan în culisele emisiunii, oferind telespectatorilor reacțiile și emoțiile concurenților din cadrul edițiilor live care au început pe 6 decembrie. Gina Pistol se află acum alături de soțul ei, Smiley, care este antrenor, și de ceilalți colegi – Theo Rose, Horia Brenciu, Irina Rimes și Tudor Chirilă.

„Sunt fan Vocea României! O urmăresc entuziasmată încă de la primul sezon. Am urmărit Vocea României, de pe canapeaua de acasă, din platou, alături de ceilalți oameni din public și mi-a plăcut de fiecare dată. Aseară am avut ocazia să trăiesc emoțiile (și am avut muuuuuuulte emoții) și mai intens alături de jurați și de toți acești tineri minunați și talentați care concurează în acest sezon. A fost epic!”, a transmis pe rețelele de socializare Gina Pistol.

Alina Ceușan a avut o primă reacție după ce Gina Pistol i-a luat locul la Vocea României. Pe Instagram, Alina i-a transmis un mesaj Ginei Pistol, exprimându-și susținerea și felicitările pentru noul rol.

În prima ediție live de Vocea României 2024, difuzată aseară, Gina Pistol a strălucit cu o apariție elegantă. Prezentatoarea a ales un sacou alb sofisticat, combinat cu un maiou nude și o fustă scurtă, strălucitoare. La completarea ținutei, Gina a purtat pantofi albi, asortați perfect, iar părul l-a purtat wet look.

„În direct la Vocea României! Vă uitați, da?”, și-a întrebat Gina Pistol fanii vineri seară, pe rețelele de socializare.

Gina Pistol a făcut mărturisiri despre planurile pe care le are împreună cu familia ei pentru sărbătorile de iarnă. Prezentatoarea TV deja a început ultimele pregătiri pentru cadourile pe care le va oferi persoanelor dragi din viața ei.

Gina Pistol a povestit despre sărbătorile de iarnă. Dacă de Crăciun va fi alături de întreaga familie, nu același lucru se poate spune și despre Revelion, pe care îl va petrece alături de fiica ei, Josephine, iar asta pentru că soțul ei, Smiley, va concerta în acea seară.

„Cum să petrec? Ca tot omul. Cumva iubesc luna decembrie, este o lună care mi se pare că are o încărcătură atât de faină, pentru mine, cel puțin și pentru cei dragi mie, dar trece atât de repede…. Și eu aștept cu nerăbdare și mă pregătesc, așa, ca tot omul, mai comand ceva de pe net, când am ocazia mai cumpăr un cadou în avans. Adică mă întâlnesc cu Moș Crăciun în avans. Crăciunul întotdeauna îl petrecem în familie. De Revelion, nu știu unde are Andrei (Smiley – n.r.) treabă. Va cânta. Este al treilea an, sau al patrulea an, în care rămân singură cu fiica acasă pentru că nu o pot scoate din programul ei, din rutina ei, cu somnul. După care o să plecăm și noi într-o binemeritată vacanță și cam atât”, a spus Gina Pistol pentru fanatik.ro.