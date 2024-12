Gina Pistol, imagine inedită cu bradul ei de Crăciun. Cum l-au decorat prezentatoarea TV și Smiley

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai iubite cupluri din lumea showbiz-ului. Au devenit părinți pentru prima dată în primăvara anului 2021, odată cu nașterea micuței Josephine. Cei doi au hotărât să păstreze discreția în privința fiicei lor, evitând să îi arate chipul pe rețelele sociale. Artistul și prezentatoarea TV s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Gina Pistol și Smiley au început deja să se pregătească pentru sărbătorile de iarnă. Prezentatoarea TV le-a dezvăluit fanilor cum au ales ea și artistul să decoreze bradul de Crăciun. În imagine, se poate observa că acesta are o dimensiune impresionantă și nu e împodobit cu diverse globuri, ci au ales să apeleze la un artificiu care dă senzația că ar fi acoperit cu zăpadă. De asemenea, au agățat în brad și o imagine, care probabil că are o semnificație specială pentru cei doi.

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a oferit câteva detalii despre începutul relației cu soțul ei și prejudecățile cu care s-au confruntat.

„Se pare că nu am fost așa cum au zis cârcotașii. Nu ne dădeau șanse deloc pentru că părea că suntem foarte diferiți. El era artistul, băiatul foarte serios, foarte bun, eu păream că sunt așa… o vânătoare de comori”, a declarat Gina Pistol la emisiunea Vorbește lumea.

Deși au firi complet opuse, Gina Pistol și Smiley se completează perfect, dovadă stând și superba lor poveste de dragoste.

„Ce nu știu oamenii despre mine în viața de cuplu? Că sunt foarte pasională. Când povestesc ceva, povestesc foarte intens și când îmi susțin punctul de vedere, îl spun foarte intens și pare că sunt nebună. Dar nu sunt. Eu sunt foarte vulcanică. Andrei este echilibrul meu. Este foarte echilibrat, un om foarte calculat. Eu sunt ca o oală care clocotește și trebuie să ridici din când în când capacul să iasă presiunea și după aceea totul este ok în jurul nostru. Andrei mă ajută foarte mult pentru că mă echilibrează”, a mai spus prezentatoarea TV.

Gina Pistol a împărtășit recent detalii despre fetița ei, pe care o adoră nespus, și pe care a ales să nu o expună fanilor decât ocazional, însă evitând de fiecare dată să arate chipul micuței.

„Nu vreau să o arăt în mediul online. Consider că nu o ajută cu nimic. Mă gândesc și la energii, dar ai văzut că noi suntem oameni mari, iar uneori ne este greu să gestionăm ce se întâmplă în mediul online. De ce să îi fac asta copilului meu, când el acum își formează personalitatea, partea emoțională? Nu vreau să o expun la niște chestii care nu o ajută”, a declarat Gina Pistol, pentru CANCAN.RO .

În același interviu, prezentatoarea a vorbit despre regulile pe care ea și Smiley le-au stabilit pentru fetița lor.

„Amândoi o răsfățăm exact cât trebuie și impunem reguli când trebuie. Consider că avem o relație foarte echilibrată cu ea. E un copil adorat, iubit, doar că îi impunem și reguli. Cred că regulile sunt sănătoase. Top trei reguli ar fi: fără ecrane, fără zahăr și am învățat-o atunci când are tantrumuri să-mi spună ce simte”, a explicat vedeta.