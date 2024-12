Smiley, într-o ipostază adorabilă alături de Gina Pistol și fiica lor, Josephine: „Momente ca astea”

Smiley a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare un scurt video îi care le suprinde pe soția lui, Gina Pistol, și fiica lor, Josephine, într-o ipostază specială.

Pe contul lui de Instagram, Smiley a postat un video prin care își îndeamnă urmăritorii să petreacă mai mult timp alături de familie. În acel clip, el și Gina Pistol stau pe canapea, iar la un moment dat apare și fiica lor, Josephine, care vine cu mult entuziasm să își ia în brațe părinții.

Într-un interviu pentru unica.ro, Smiley a povestit cum este, din perspectiva lui, viața de părinte. Artistul a spus că el și soția lui, Gina Pistol, vor ca fiica lor, Josephine, să aleagă momentul în care va vrea să apară în fața publicului.

Smiley își propune ca, în momentul în care fiica lor va crește, să îi împărtășească mai multe din culisele vieții lor de persoane publice.

Gina Pistol a împărtășit recent detalii despre fetița ei, pe care o adoră nespus, și pe care a ales să nu o expună fanilor decât ocazional, însă evitând de fiecare dată să arate chipul micuței.

„Nu vreau să o arăt în mediul online. Consider că nu o ajută cu nimic. Mă gândesc și la energii, dar ai văzut că noi suntem oameni mari, iar uneori ne este greu să gestionăm ce se întâmplă în mediul online. De ce să îi fac asta copilului meu, când el acum își formează personalitatea, partea emoțională? Nu vreau să o expun la niște chestii care nu o ajută”, a declarat Gina Pistol, pentru CANCAN.RO .

În același interviu, prezentatoarea a vorbit despre regulile pe care ea și Smiley le-au stabilit pentru fetița lor.

„Amândoi o răsfățăm exact cât trebuie și impunem reguli când trebuie. Consider că avem o relație foarte echilibrată cu ea. E un copil adorat, iubit, doar că îi impunem și reguli. Cred că regulile sunt sănătoase. Top trei reguli ar fi: fără ecrane, fără zahăr și am învățat-o atunci când are tantrumuri să-mi spună ce simte”, a explicat vedeta.