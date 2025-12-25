Alina Ceușan vorbește deschis despre viața cu doi copii și sprijinul din partea familiei sale: „Avem mare noroc”

Cu o comunitate de aproape un milion de urmăritori pe Instagram, Alina Ceușan este una dintre cele mai vizibile și influente figuri din online-ul românesc. Prezentă constant atât în social media, cât și în proiecte TV, creatoarea de conținut îmbină viața profesională cu cea personală, într-un ritm intens, dar asumat. Dincolo de imaginea publică, Alina este și mamă a doi copii și vorbește deschis despre cum reușește să păstreze echilibrul în familie.

Alina Ceușan, dezvăluiri despre viața de familie cu doi copii

La 32 de ani, Alina Ceușan este căsătorită cu Raul Tișa, hairstylist stabilit în Cluj, iar împreună au doi copii: Rock, de 4 ani, și Perla, venită pe lume în august 2024. Creatoarea de conținut recunoaște că rolul de mamă vine cu provocări reale, dar spune că sprijinul din jur face o diferență uriașă în viața de zi cu zi.

„Da, evident. Îmi place mult ceea ce fac, dar jumătate din timp e dedicat familiei, dupa ce termin cu tot ce am de făcut. Timp avem, trebuie doar să îl împărțim conform priorităților și dorințelor noastre. (…) Avem bonă, ajutor esențial zic eu. Când suntem la Cluj sau la Mureș ne ajută bunicii, care de altfel fac și drumuri regulate la București. Mama mea a venit cam o dată pe lună când a fost nevoie de ea. Sora mea e foarte implicată, avem mare noroc cu un ‘sat întreg, acest support system care ne este de ajutor”, a spus Alina Ceușan pentru Click.ro.

Ce semnificație are numele fiicei sale

Alegerea numelui pentru cea de-a doua fiică nu a fost una întâmplătoare. Alina Ceușan și-a dorit un prenume rar, cu o sonoritate delicată și o puternică notă de feminitate, care să se distingă ușor. La rândul său, Raul Tișa a avut o preferință clară: numele să se încheie cu litera „A”. Rezultatul a fost Perla, un nume care a surprins și a fost primit cu entuziasm de comunitatea lor.

După multe căutări, au ajuns la o opțiune neașteptată. Alina a menționat că singura Perla pe care o cunoaște este fosta soție a chitaristului de la Guns N Roses, Perla Ferrar, cu care a avut ocazia să se întâlnească și să lege o conexiune specială. Astfel, numele a rămas în mintea ei ca fiind unul cu totul aparte.

„Încă de când Rock avea patru luni, aveam o altă opțiune de nume, în momentul în care eram însărcinată cu Rock și nu știam dacă e băiat sau fată aveam o altă opțiune de nume, deci sunt două opțiuni pe care nu le-am folosit pentru ea. Perla a venit într-un ultim moment, singura Perla pe care o mai știu este soția chitaristului de la Guns NRoses, pe care am întâlnit-o acum vreo 10 – 12 ani în Ibiza la un party și mi-a plăcut super mult de ea. Am zis că trebuie să îi văd fățuca ca să știu ce i se potrivește”, a declarat Alina Ceușan, pe rețelele de socializare.

Detalii despre bona familiei

Alina Ceușan a dezvăluit recent, în mediul online, detalii despre relația specială pe care o are cu bona sa din Filipine, Florence, cea care o ajută zilnic în creșterea fiicei sale, Perla. Vedeta a vorbit deschis despre cât de importantă a devenit Florence pentru familia ei și despre procesul complicat prin care a adus-o în România, oferind și informații despre costurile implicate.

Un fan a observat această relație apropiată și a întrebat: „Îmi place că o tratați pe Florence că un membru al familiei, nu ca o simplă bonă. Cel puțin așa se vede”.

Alina Ceușan a explicat: „E ca o prietenă bună, așa o simt, deși e angajată noastră. Ne e tare dragă, ne ajută atât de mult. Zilele trecute am făcut și pentru ea cumpărăturile de Crăciun și trimitem pachet și familiei din Filipine”.

