Alina Ceușan, pregătiri pentru botezul fiicei sale în vârstă de un an. De ce nu a făcut evenimentul mai devreme: „Am ajuns la concluzia…”

Alina Ceușan și soțul ei, Raul Tișa, se pregătesc pentru botezul fiicei lor, Perla, care va avea loc sâmbătă, 27 septembrie 2025, la un an de la nașterea fetiței. Evenimentul va fi unul restrâns, cu aproximativ 60-80 de invitați, iar petrecerea care va urma după ceremonia religioasă se va desfășura la un restaurant de lux din București, un loc de suflet pentru influenceriță.

Alina Ceușan se pregătește de botezul fiicei sale

Fiica Alinei Ceușan a împlinit un an în luna august, iar creatoarea de conținut a explicat motivul pentru care botezul nu a avut loc mai devreme.

„La Rock am reușit să-l facem abia la nouă luni, pentru că era ‘Covid time’. Nu era permis cu adunări, la Perla am vrut inițial să fac foarte rapid la 2-3 luni cum e tradițional, însă atunci tocmai mă mutasem în București, doar eu cu cei mici, nu eram la casa noastră, pur și simplu am simțit că nu mă puteam focusa pe un eveniment atât de important. Am vrut să-l facem și undeva afară și după octombrie oricum nu mai aveam șansa asta, deci am zis că o lăsăm pe acest an”, a scris Alina Ceușan pe Instagram.

Influencerița a mai precizat că nu și-a dorit o petrecere mare, pentru a evita stresul prin care a trecut la propria nuntă:

„Am ajuns la concluzia asta. (…) Am ajuns la un dinner party, micuț, restrâns.”

Evenimentul va aduna familia și prietenii cei mai apropiați, oferind un cadru intim și elegant pentru a sărbători un moment important din viața copiilor.

Detalii despre relația de cuplu

Alina Ceușan formează un cuplu alături de Raul Tișa, un cunoscut și apreciat hairstylist. Cei doi s-au căsătorit în 2019 și au împreună doi copii, un băiat pe nume Rock, și o fetiță, pe care au ales să o cheme Perla.

În cadrul unui interviu acordat recent, Alina Ceușan a fost întrebată când anume a spus ultima oară că îi pare rău. În acest context, creatoarea de conținut a dezvăluit că în cazul micilor discuții în care nu e de acord cu soțul ei, amândoi fac un pas către a găsi o cale comună de înțelegere.

„Când am zis ultima oară ‘iartă-mă’? Să știi că am am acest bun-simț, cum s-ar traduce din engleză common sense că sună parcă mai bine și mai liberal acolo decât bun-simț. Acești 7 ani de acasă să spun: ‘te iubesc, îmi pare rău’ și așa mai departe. Nu-mi amintesc acum, cel mai probabil în relația cu Raul o spun destul de des, pentru că facem aceste mici întâlniri. Știi, eu vin până la jumate, el vine până la jumate, că așa se întâmplă într-o căsnicie. Până la urmă trebuie să faci genul ăsta de gesturi aproape în fiecare zi, dar nu-mi amintesc să pun așa degetul pe situația respectivă. Dar spun în momentul în care greșesc. Mi se pare și foarte frumos și foarte asumat și foarte simplu de rezolvat o situație, spunând: da, am greșit, îmi pare rău”, a declarat Alina Ceușan pentru cancan.ro.

Foto: Instagram

