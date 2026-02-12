Cătălina Grama s-a întors pe băncile facultății. Ce studiază acum actrița: „Este primul meu an”

Cătălina Grama, cunoscută publicului drept Jojo din grupul Divertis, jonglează cu succes între mai multe roluri: actriță de film, teatru și seriale, cofondatoare a propriei companii de teatru alături de soțul său, Paul Ipate, și mamă a doi copii, Zora, de 9 ani și Achim, de 14 ani. În plus, ea predă cursuri de actorie pentru zeci de copii și, de un an, a început să studieze psihologia, urmând să combine astfel pasiunea pentru artă cu cea pentru înțelegerea minții umane.

Cătălina Grama a început o nouă facultate

Într-un interviu recent, Cătălina Grama a povestit despre proiectele sale curente și despre noile provocări academice. Ea se declară entuziasmată de premierele recente și de parcursul profesional. Ba mai mult, vedeta a anunțat că a început și cursurile Facultății de Psihologie, fiind foarte încântată.

„Sunt foarte încântată și mândră că am ajuns la această a doua premieră Maidan. Apoi, continuăm filmările la Tătuțu. Sezonul 3 l-am încheiat. Urmează să fie difuzat de PRO TV și ne pregătim pentru sezonul 4 deja. Și mai am partea de cursuri de actorie care funcționează minunat, îi pregătesc pe copii pentru festival și de când nu ne-am mai văzut, da, am intrat la Psihologie și am fost în sesiune. Este primul meu an la Psihologie și sunt foarte încântată.”, a spus ea pentru Click!

Pe termen lung, Cătălina Grama și-ar dori să îmbine pasiunea pentru copii cu studiile de psihologie, însă planurile ei sunt bine conturate:

„Da, dar nu acum, după ce voi fi terminat facultatea, masterul, formările, da mi-aș dori foarte mult, mi-aș dori să lucrez cu copiii, mai ales că eu am cursurile de actorie deja de trei ani, intrăm în cel de-al patrulea an, și îmi place foarte tare să lucrez cu copiii de toate vârstele și acesta a fost motivul principal pentru care m-am îndreptat și către zona aceasta de terapie, de psihologie, dar pe partea de terapie cu copiii. Copiii îmi plac extraordinar de tare și simt că au nevoie.”

În ceea ce privește familia, Cătălina Grama spune că nu plănuiește să mai aibă alți copii și că toată energia ei se îndreaptă spre cei pe care îi însoțește la cursuri: „A, nu! Numai. Capitolul acesta e terminat. Am copii de la 6 la 16 ani la cursuri și îi consider pe toți ai mei. Sunt înconjurată de copii și îi ador.”

Cătălina Grama, despre creșterea celor doi copii

Cătălina Grama este mândră că fiul ei urmează cursurile școlii ei de actorie. Achim este acum adolescent, iar actrița îi este alături în această perioadă în care descoperă altfel viața. Vedeta consideră că este important să construiască cu cei doi copii ai ei o legătură autentică, bazată pe încredere, blândețe și răbdare și să le respecte spațiul personal.

„Achim a înflorit la cursurile mele de actorie la Becoming și în cadrul lucrului în grup. Acolo unde eu, ca părinte, n-am reușit întotdeauna să pătrund, a făcut-o puterea grupului. De aceea, cred cu atâta convingere în terapia de grup și în dinamica ei vindecătoare. Însă, dincolo de grup, conexiunea la această vârstă se construiește prin alte forme. Prin a-i asculta muzica preferată, prin a privi împreună un meci de fotbal sau de baschet sau, pur și simplu, prin a povesti, atunci când își dorește, despre ce i s-a întâmplat într-o zi. Atenția se mută, așadar, nu doar de pe joc, ci și pe poveste și pe personajele din ea. Fotbalul este o poveste. Muzica este o poveste. Filmele văzute împreună sunt o poveste. Iar prin intermediul lor putem pătrunde, cu delicatețe, în povestea complexă a adolescenței. Cuvintele-cheie rămân mereu aceleași: răbdare, înțelegere și spațiu. Și, dincolo de toate, sprijin și blândețe. Cele mai dificile sunt momentele de izbucnire, tipic adolescentine, care apar chiar și la cei mai liniștiți dintre adolescenți. Atunci este esențial să creăm o distanță sănătoasă – acel spațiu despre care vorbeam – și să nu transformăm situația într-un conflict doar pentru că o anumită atitudine ne-a apăsat nouă, ca adulți, un ‘buton’. Nu e nimic personal. Am fost și noi acolo. Trebuie doar să ne reamintim cum se simte. Pentru mine, ca părinte, cel mai important este să fiu acolo, atunci când are nevoie de mine, și să știu să-i ofer spațiu, atunci când are nevoie de el”, a spus Cătălina Grama într-un interviu pentru paginadepsihologie.

Citește și:

Anca Dinicu, dezvăluiri rare despre lupta cu depresia post-natală: „Am simțit o diferență enormă în starea mea de spirit când…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro