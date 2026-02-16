Încă o eliminare din echipa Faimoșilor de la Survivor 2026. Cine a părăsit emisiunea și ce conflict major a izbucnit: „Manipulările, trădările și vulgaritățile…”

Faimoșii au fost cei care au pierdut jocul pentru imunitate în fața Războinicilor.

  Andreea Ilie
Încă o eliminare din echipa Faimoșilor de la Survivor 2026. Cine a părăsit emisiunea și ce conflict major a izbucnit: "Manipulările, trădările și vulgaritățile..."

Liniștea apei care le înconjoară insulele este des umbrită de agitația din trib și de discuțiile care ascund, de fapt, dorința fiecăruia de a câștiga, de a obține hrana și de a simți o urmă de confort într-un loc lipsit de condiții. La Survivor, triburile sunt într-o schimbare constantă de energii, marcată de o motivație comună – victoria!

Încă o eliminare din echipa Faimoșilor de la Survivor 2026

Faimoșii s-au văzut nevoiți să meargă la jocul pentru Imunitate Personală, unde după o luptă foarte strânsă între Larisa și Andreea, cea din urmă a reușit să obțină colanul și dreptul de a trimite pe cineva la Duelul de eliminare.

Faimoșii au fost cei care au pierdut jocul pentru imunitate în fața Războinicilor.

„Nu este nimic personal. El este unul dintre cei mai slabi din echipa noastră. Fără nicio supărare, îl votez pe Cristi”, a spus Andreea Munteanu, câștigătoarea totemului pentru imunitate. Astfel, la duel au intrat Larisa Uță și Cristian Boureanu.

Larisa Uță a fost eliminată din competiția Survivor, după duelul tensionat cu Cristian Boureanu.

„Mi-am atins toate scopurile pe care le-am avut aici. Manipulările, trădările și vulgaritățile nu mă reprezintă. Nu vreau să-mi încalc principiile. Am simțit că este momentul să plec acasă”, a declarat Larisa Uță.

Conflict între Cristian Boureanu și Aris Eram

Aris Eram și Cristian Boureanu și-au aruncat replici acide, după ce o afirmație făcută de omul de afaceri l-a scos din sărite pe tânăr. Cristian Boureanu și Andreea Munteanu au intrat în conflict, iar afaceristul i-a vorbit nepotrivit concurentei, lucru pe care el însuși l-a recunoscut ulterior. Aris Eram nu a rămas nepăsător și a evidențiat întreaga situație.

„Mi se pare că întrece măsura foarte tare. Înțeleg certurile cu bărbați, cum vorbește, dar atunci când este vorba despre fete… Eu nu am putut niciodată să vorbesc urât unei fete, așa cum a făcut-o el. Mi se pare urât și nu am putut să mă abțin să nu intervin. Nu poți să îți ceri scuze după ce vorbe ai avut la adresa Andreei. Mai mult decât atât, ai zis că nu ți-ai cerut scuze pentru ce ai zis, ci pentru cum ai zis”, a spus Aris Eram, la Survivor.

Cristian Boureanu nu s-a putut abține și i-a dat o replică destul de dură colegului său.

„Nu te-am văzut așa săritor când Călin făcea bullying cu Larisa. Dimpotrivă…ești tânăr, ți-ai ținut ciocul mic și ți-ai urmărit interesul. Două săptămâni de bullying asupra uneia dintre cele mai bune fete din echipă, fără niciun motiv, din prima zi, doar pentru că Călin era frustrat și încercat cu un grup de cinci oameni să eliminați persoanele de aici… Acolo nu ai mai fost atât de bărbat, acolo ai fost băiețel. Ai prins curaj, ai crescut. Te-a maturizat jocul ăsta, e bine”, a adăugat Cristian Boureanu.

Cine este Adi Vasile, prezentatorul emisiunii

A antrenat sute de campioane. A câștigat Champions League. A fost dirijorul tigroaicelor. A luat cupe europene la fete și la băieți. Știe să calmeze furtuni. Știe să aprindă ambiții. Și acum intră în cea mai dură competiție a vieții lui – este Adi Vasile – Campion România, Lider Survivor.

Adi Vasile este unul dintre cei mai de succes antrenori de handbal din România, iar cea mai mare parte a activității de tehnician a avut-o la clubul CSM București, unde și-a început cariera, în 2014, în calitate de antrenor secund. Din 2019 și până în 2025, acesta s-a aflat la cârma celor de la CSM București, iar în perioada 2021-2022 a fost antrenor al echipei naționale de handbal feminin a României.

Adi Vasile aduce telespectatorilor cea mai așteptată luptă a începutului de an – cea dintre Faimoși și Războinici. Cea în care orgolile ating cote înalte, iar motivațiile vin din interior și se resimt ca supra puteri în cele mai grele momente.

„Toată viața am căutat noi provocări, iar acum, am știut din prima clipă, că este formatul perfect pentru mine! Survivor este singurul show care duce concurenții dincolo de limite, este mediul în care rezistența psihică trebuie să atingă cote înalte pentru a putea performa, iar cea fizică este pusă la grea încercare pe fiecare traseu. Într-o competiție atât de acerbă, știu că voi trăi fiecare moment, exact cum am trăit și meciurile de handbal! Faimoși versus Războinici reprezintă esența Survivor, iar asta le vom aduce celor de acasă – competiție, situații limită și oameni care înțeleg jocul! Vă aștept alături de noi, din ianuarie!”, declară Adi Vasile, înainte de startul filmărilor.

Foto: PR

