Ce crede Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”

Aris Eram, fiul Andreei Esca, a acceptat provocarea de a participa în emisiunea Survivor România 2026 de la Antena 1. Concurentul face parte din echipa Faimoșilor, iar prezentatoarea TV a spus ce părere are despre prezența băiatului ei în competiția de la Antena 1.

Andreea Esca, despre prezența fiului ei, Aris, la Survivor

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a făcut mărturisiri despre cum privește participarea fiului ei, Aris, la Survivor România 2026.

„Eu am o părere despre fiul meu, punct. E fiul meu și atât pentru mine, ceea ce e foarte mult. Și despre el și despre Alexia, cred că sunt doi copii de care nu pot să fiu decât foarte mândră. Cred că am reușit să le așezăm cumva principiile pe care mi-am dorit să le insuflăm și acum sunt niște adulți care merg în viață cu ce am plantat noi ca părinți în copilărie și în adolescența lor”, a spus Andreea Esca pentru Paginademedia.ro.

Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris

Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, sunt împreună din 1996. S-au căsătorit în luna aprilie a anului 2000 și au împreună doi copii, pe Aris și pe Alexia.

Alexia și Aris Eram s-au remarcat ca o echipă carismatică în competiția Asia Express, unde au cucerit publicul prin naturalețea lor. Potrivit mamei lor, relația frumoasă pe care o au și maturitatea de care dau dovadă sunt rezultatul unei educații bazate pe coerență și colaborare între părinți.

Alexia Eram este creatoare de conținut de mai multă vreme, iar pe social media are diferite proiecte cu tot felul de brand-uri. În ceea ce îl privește pe fratele ei, Aris, el după terminarea emisiunii America Express a început să aibă diverse colaborări pe rețelele de socializare cu tot soiul de brand-uri. În unele dintre aceste colaborări, apare chiar alături de sora lui, cei doi reușind să facă o echipă și în ceea ce privește planul profesional. De asemenea, după show, a devenit prezentator al emisiunii „Neatza” de weekend de la Antena 1.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a vorbit despre avantajele și dezavantajele pe care le-au avut cei doi copii ai ei, crescând în lumina reflectoarelor.

„Desigur că i-a ‘amprentat celebritatea mea. Au avut multe avantaje, dar și dezavantaje. Au fost nevoiți să muncească mult mai mult ca să nu se spună despre ei că au reușit ceva doar pentru că sunt copiii lui… Dar poate că asta a fost și bine. Au învățat repede cum e cu gura lumii și au fost motivați să-și depășească limitele. Altfel, când erau copii, eu eram doar mama lor, care avea un serviciu despre care putea să vorbească toată lumea”, a declarat ea pentru VIVA!

Prezentatoarea a vorbit în termeni laudativi despre cei doi copii ai săi și modul în care au fost educați.

„N-am luat nicio măsură. I-am crescut cum i-aș fi crescut și dacă nu eram „vedetă.” Au fost în contact mereu cu tot felul de copii, din toate mediile, la cercuri școlare de la Palatul Copiilor, la înot la bazinul „Lia Manoliu”, la școală au mers la una publică a Statului Francez, doar că în România există o taxă și poate părea din acest motiv o școală privată (în alte țări este pur și simplu o școală publică, subvenționată de Statul Francez), au petrecut vacanțele și în Franța, și la Porumbacu de Sus, și la Susai, și în Sölden. Nu am exagerat cu nimic și în niciun sens. Le-am cultivat respectul față de oameni și muncă și i-am învățat valoarea banilor și a cuvântului dat.”

Andreea Esca a evidențiat și calitățile celor doi copii ai ei și aspectele care îi diferențiază.

„Alexia e foarte sensibilă, empatică, muncitoare, frumoasă, determinată, vorbăreață, amuzantă. Aris e calm, relaxat, un bon vivant, șarmant și extrem de funny. Alexia e atentă la orice detaliu și ține lucrurile sub control, ca să iasă perfect și să fie toată lumea mulțumită. Aris crede în improvizație și în faptul că ‘sigur o să iasă bine. Și oricum… ‘nimic nu e atât de grav. Cam atât sunt de diferiți. Eu, când sunt pusă la mijloc, sunt foarte corectă. Nu țin cu unul sau cu altul, le spun exact ce gândesc despre situația în cauză. Cert este că, atunci când fiecare își folosește atuurile, sunt un combo adorabil”, a mai spus ea pentru sursa citată.

