O nouă eliminare din echipa Faimoșilor de la Survivor 2026. Cine a părăsit competiția: „Mi-aș fi dorit să pot mai mult”

Patru săptămâni deja încheiate. Eliminări pe bază de Duel sau motive medicale, momente de cumpănă și de regăsire de sine, probe dure duse la capăt cu succes. Singurul show în care limitele sunt făcute pentru a fi depășite, în care oamenii lasă deoparte confortul casei și învață să se descurce într-o junglă deloc prietenoasă, Survivor continuă la Antena 1 de trei ori pe săptămână, în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la ora 20:00.

O nouă eliminare din echipa Faimoșilor de la Survivor 2026

Faimoșii au învins constant la recompense, dar nu par să depășească complexul jocului vital pentru rămânerea în Survivor. După o nouă înfrângere, au ajuns la Jocul pentru Imunitatea Individuală, iar acolo Larisa Uță a continuat forma excelentă și a câștigat colanul.

A venit vremea pentru un nou vot colectiv, dar și pentru o alegere făcută fără să stea pe gânduri, de către Larisa. Doi concurenți au intrat în lupta pentru ultima șansă la Duel!

Mai exact, este vorba despre Marina Dina și Cristian Boureanu, care s-au confruntat aprig pentru a reuși să își păstreze locul în competiție. De această dată, cel care s-a descurcat mai bine a fost Cristian Boureanu, care a reușit să o învingă pe adversara sa de două ori la rând, deși jocul a fost foarte strâns.

„Am spus că fiecare traseu vreau să îl fac cu bucurie, am dat tot ce am putut. Mi-aș fi dorit să pot mai mult. Mă bucur foarte tare de echipa asta care îmi este ca o familie. O să le țin pumnii și o să îi urmăresc de acasă. Știu că o să învingeți. Nu aș vrea să plec cu niciun regret. A fost o experiență foarte frumoasă, iar ei au contribuit la treaba asta. Mi-e greu să mă despart de colegii mei, pe de altă parte, știu că mă așteaptă doi omuleți acasă și asta îmi dă putere”, a declarat Marina Dina, la Survivor.

Patru concurenți s-au alăturat triburilor, la Survivor

Faimoșii și Războinicii au suferit deja primele pierderi din triburi. Au învățat ce înseamnă să pierzi Imunitatea și să ajungi la Consiliul Tribal, au descoperit ce presiune se pune pe ei la jocuri când au mai puțin membrii în echipă și acum știu că au nevoie de forțe proaspete!

În acest weekend, au venit întăririle la fața locului! Câte doi noi concurenți s-au alăturat fiecărui trib de la Survivor, cu o motivație clară – să demonstreze că se pot integra rapid și că pot merge până la capăt!

În rândul Faimoșilor s-au alăturat Marian Godină și Andreea Munteanu. Marian este unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din țară, relevant în mediul online pentru conținutul creat, dar și pentru cărțile lansate. Spune mereu lucrurilor pe nume și are un simț al dreptății bine conturat, pe care vrea să-l aducă și-n competiție. De cealaltă parte, Andreea a făcut parte din echipa națională de gimnastică a României și a urcat pe cele mai înalte trepte prin performanțele ei sportive. Este ambițioasă și extrem de competitivă și vede Survivor ca fiind un pas natural în parcursul ei.

La Războinici s-au adăugat Maria Dumitru și CAV! Maria are 24 de ani și vrea să se autodepășească, considerând show-ul ca fiind o experiență complet nouă. Este antrenoare de judo și vrea să folosească aptitudinile sportive ca avantaj în luptele de pe traseu. La 47 de ani, CAV este managerul unei firme și spune că nu-l sperie nimic în competiție. Vrea să se descopere și e sigur că orice situație limită te ajută să afli cine ești cu adevărat.

