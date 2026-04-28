Ioana Țiriac se bucură de o vacanță de vis. Imaginile din locația exotică au atras atenția

Ioana Țiriac a reușit din nou să capteze atenția în mediul online, după ce a publicat imagini dintr-o vacanță exotică. Deși preferă să rămână departe de lumina reflectoarelor, tânăra în vârstă de 28 de ani nu trece neobservată atunci când își face apariția.

Fiica lui Ion Țiriac și a jurnalistei Sophie Ayad a stârnit numeroase reacții după ce a postat fotografii dintr-o destinație de vis. Apariția sa a fost apreciată pentru naturalețe, dar și pentru stilul elegant, care o definește de fiecare dată.

Deși face parte dintr-o familie extrem de cunoscută, Ioana Țiriac a ales întotdeauna discreția. Nu apare frecvent în spațiul public, însă atunci când o face, impresionează prin rafinament și simplitate. În cele mai recente imagini, aceasta afișează o siluetă impecabilă și un look relaxat, perfect adaptat atmosferei exotice.

Viața sa se desfășoară în prezent departe de România. Ioana locuiește în Miami, unde și-a construit propriul parcurs profesional. După terminarea liceului în București, a ales să își continue studiile peste ocean, urmând cursuri de Jurnalism și Economie la Miami Herbert Business School.

În ultimii ani, au apărut informații potrivit cărora Ioana Țiriac ar activa în domeniul imobiliar, existând inclusiv speculații că ar fi lucrat ca agentă imobiliară în Emiratele Arabe Unite. Cu toate acestea, Ioana preferă să nu ofere prea multe detalii despre cariera sa, păstrând o distanță clară față de expunerea publică.

În 2022, Ioana Țiriac a absolvit Universitatea din Miami, acolo unde a studiat economia. La vremea respectivă, a publicat pe Instagram mai multe imagini de la ceremonia de absolvire.

Ioana Natalia Țiriac s-a numărat printre principalele persoane care au organizat în 2018 „Bucharest Charity Fashion Show”, un show de modă caritabil. La acel eveniment a fost prezent și tatăl ei. Ion Țiriac a povestit în trecut că este mândru de fiica lui, Ioana Natalia, în special de faptul că organizează singură tipul acesta de evenimente și consideră că este meritul ei.

„Bănuiesc că un copil norocos se numește cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai multă decât are ea de anumite lucruri sau de lucrurile normale în viaţă, asta a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine şi cu maică-sa de multe ori, e meritul ei, nu e meritul meu absolut deloc”, a declarat Ion Țiriac în 2018 pentru Antena Stars.

Citește și:

Lewis Hamilton și Kim Kardashian, momente pasionale la plajă, după ce și-au făcut publică relația

