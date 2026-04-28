Prințul Harry încă se consideră un membru activ al familiei regale. Ce a declarat acesta celor care îi critică activitatea?

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Prințul Harry a renunțat la titlurile regale în urmă cu 6 ani, dar ține să își contrazică detractorii, care consideră că acesta nu mai este acum un membru activ al familiei regale. Recent, el a făcut o serie de declarații într-un interviu acordat pe când era într-o vizită în Ucraina. Conform respectivelor declarații, Harry „va fi întotdeauna parte din familia regală” și va face „ce s-a născut să facă”.

Deși conflictul mocnit cu familia sa rămâne nerezolvat, Ducele de Sussex, în vârstă de 41 de ani, a vorbit cu ITV în cadrul vizitei sale în Ucraina despre cum e în continuare membru al uneia dintre cele mai puternice familii ale lumii. În interviul acordat pe 24 aprilie, acesta a declarat, când a fost întrebat, că nu s-ar descrie, așa cum a fost numit de detractori, drept un „membru inactiv al familiei regale” britanice.

„Voi fi întotdeauna parte din familia regală. (…) Sunt aici muncind, făcând lucrurile pe care m-am născut să le fac. Și, știi ceva, să mă bucur să le fac. Îmi place să vin în aceste vizite și să susțin aceste cauze, să îi văd pe prietenii pe care mi i-am făcut, și, sper, să pun reflectorul asupra unor lucruri care, dintr-un motiv sau altul, ajung să nu mai țină prima pagină a știrilor atunci când apare un alt subiect major”, a declarat Harry.

De altfel, chiar vizita în Ucraina e, din punctul de vedere al Prințului Harry, un moment care demonstrează faptul că este un membru activ al familiei regale. Aceasta a mers în Ucraina alăturându-se organizației HALO, care înlătură minele din zonă într-o amplă campanie umanitară. Ducele de Sussex a examinat cele mai recent tehnologii de înlăturare a minelor, într-un proiect care se află în apropierea localității Bucha, cunoscută pentru masacrul care a avut loc acolo la scurtă vreme după ce Rusia a invadat Ucraina. Misiunea Prințului Harry o continuă, în acest fel, pe cea a mamei sale, regretata Prințesă Diana, printre ale cărei cauze umanitare de suflet se număra și cea de a interzice utilizarea minelor în teatrele de război. De altfel, Diana a atras atenția întregii lumi asupra acestei practici, atunci când, în 1997, a participat la o misiune în Angola, alături de aceeași organizație, mergând printr-un câmp care încă nu fusese deminat.

Totuși, la mijloc este și faptul că Prințul Harry alături de Meghan Markle, soția sa, au renunțat în 2020 la obligațiile regale, declarând la acel moment că planul lor este să „conceapă un nou rol, mai progresist” al lor în cadrul familiei regale și să „echilibreze timpul petrecut în Marea Britanie cu cel petrecut în America de Nord”.

„Intenționăm să facem un pas în spate ca membri ‘seniori’ ai familiei regale și să lucrăm înspre a devenit independenți financiar, în vreme ce vom continua să susținem pe deplin pe Maiestatea Sa Regina”, au anunțat Harry și Meghan atunci.

Ceva mai târziu, în urma unei întâlniri cu tatăl său, devenit ulterior Regele Charles al III-lea, și cu bunica sa, Regina Elisabeta, la Sandringham, s-a stabilit o perioadă de tranziție de un an, pe parcursul căreia Harry și Meghan nu ar mai fi avut de îndeplinit îndatoriri ale membrilor familiei regale britanice, iar după ce anul respectiv s-a scurt, anunțul oficial a fost acela că cei doi nu se vor mai întoarce la statutul de dinainte. De altfel, Regina Elisabeta a subliniat că nu este posibil un angajament pe jumătate ca membri ai familiei regale, punând accentul pe contradicția dintre rolurile regale și activitățile private, aducătoare de venit. Harry și Meghan au contrazis-o pe Regină, spunând că „responsabilitatea e universală” și că nu trebuie să fie legați de o instituție pentru a-și onora datoria.

În 2021, Prințul Harry și soția sa au vorbit într-un interviu acordat lui Oprah Winfrey despre problemele pe care le-au întâmpinat ca membri ai familiei regale și despre felul în care au fost tratați în cadrul familiei. În 2022, în cadrul unui documentar difuzat de Netflix, dar și în volumul autobiografic al Prințului Harry, acesta a continuat să critice casa regală britanică, adâncind conflictul cu propria familie, deși acesta a încercat ulterior să repare din daunele produse la nivel personal, declarând chiar că i-ar plăcea ideea unei împăcări. „Viața e prețioasă. Nu știu cât mai are de trăit tatăl meu”, spunea acesta la un moment dat, referindu-se la diagnosticul de cancer pe care l-a primit Regele Charles.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro