Prințul Harry încă se consideră un membru activ al familiei regale. Ce a declarat acesta celor care îi critică activitatea?

  de  ELLE.ro
Prințul Harry a renunțat la titlurile regale în urmă cu 6 ani, dar ține să își contrazică detractorii, care consideră că acesta nu mai este acum un membru activ al familiei regale. Recent, el a făcut o serie de declarații într-un interviu acordat pe când era într-o vizită în Ucraina. Conform respectivelor declarații, Harry „va fi întotdeauna parte din familia regală” și va face „ce s-a născut să facă”.

Deși conflictul mocnit cu familia sa rămâne nerezolvat, Ducele de Sussex, în vârstă de 41 de ani, a vorbit cu ITV în cadrul vizitei sale în Ucraina despre cum e în continuare membru al uneia dintre cele mai puternice familii ale lumii. În interviul acordat pe 24 aprilie, acesta a declarat, când a fost întrebat, că nu s-ar descrie, așa cum a fost numit de detractori, drept un „membru inactiv al familiei regale” britanice.

„Voi fi întotdeauna parte din familia regală. (…) Sunt aici muncind, făcând lucrurile pe care m-am născut să le fac. Și, știi ceva, să mă bucur să le fac. Îmi place să vin în aceste vizite și să susțin aceste cauze, să îi văd pe prietenii pe care mi i-am făcut, și, sper, să pun reflectorul asupra unor lucruri care, dintr-un motiv sau altul, ajung să nu mai țină prima pagină a știrilor atunci când apare un alt subiect major”, a declarat Harry.

De altfel, chiar vizita în Ucraina e, din punctul de vedere al Prințului Harry, un moment care demonstrează faptul că este un membru activ al familiei regale. Aceasta a mers în Ucraina alăturându-se organizației HALO, care înlătură minele din zonă într-o amplă campanie umanitară. Ducele de Sussex a examinat cele mai recent tehnologii de înlăturare a minelor, într-un proiect care se află în apropierea localității Bucha, cunoscută pentru masacrul care a avut loc acolo la scurtă vreme după ce Rusia a invadat Ucraina. Misiunea Prințului Harry o continuă, în acest fel, pe cea a mamei sale, regretata Prințesă Diana, printre ale cărei cauze umanitare de suflet se număra și cea de a interzice utilizarea minelor în teatrele de război. De altfel, Diana a atras atenția întregii lumi asupra acestei practici, atunci când, în 1997, a participat la o misiune în Angola, alături de aceeași organizație, mergând printr-un câmp care încă nu fusese deminat.

Totuși, la mijloc este și faptul că Prințul Harry alături de Meghan Markle, soția sa, au renunțat în 2020 la obligațiile regale, declarând la acel moment că planul lor este să „conceapă un nou rol, mai progresist” al lor în cadrul familiei regale și să „echilibreze timpul petrecut în Marea Britanie cu cel petrecut în America de Nord”.

„Intenționăm să facem un pas în spate ca membri ‘seniori’ ai familiei regale și să lucrăm înspre a devenit independenți financiar, în vreme ce vom continua să susținem pe deplin pe Maiestatea Sa Regina”, au anunțat Harry și Meghan atunci.

Ceva mai târziu, în urma unei întâlniri cu tatăl său, devenit ulterior Regele Charles al III-lea, și cu bunica sa, Regina Elisabeta, la Sandringham, s-a stabilit o perioadă de tranziție de un an, pe parcursul căreia Harry și Meghan nu ar mai fi avut de îndeplinit îndatoriri ale membrilor familiei regale britanice, iar după ce anul respectiv s-a scurt, anunțul oficial a fost acela că cei doi nu se vor mai întoarce la statutul de dinainte. De altfel, Regina Elisabeta a subliniat că nu este posibil un angajament pe jumătate ca membri ai familiei regale, punând accentul pe contradicția dintre rolurile regale și activitățile private, aducătoare de venit. Harry și Meghan au contrazis-o pe Regină, spunând că „responsabilitatea e universală” și că nu trebuie să fie legați de o instituție pentru a-și onora datoria.

În 2021, Prințul Harry și soția sa au vorbit într-un interviu acordat lui Oprah Winfrey despre problemele pe care le-au întâmpinat ca membri ai familiei regale și despre felul în care au fost tratați în cadrul familiei. În 2022, în cadrul unui documentar difuzat de Netflix, dar și în volumul autobiografic al Prințului Harry, acesta a continuat să critice casa regală britanică, adâncind conflictul cu propria familie, deși acesta a încercat ulterior să repare din daunele produse la nivel personal, declarând chiar că i-ar plăcea ideea unei împăcări. „Viața e prețioasă. Nu știu cât mai are de trăit tatăl meu”, spunea acesta la un moment dat, referindu-se la diagnosticul de cancer pe care l-a primit Regele Charles.

Citește și:
Sebastian Stan și Annabelle Wallis confirmă că așteaptă primul lor copil împreună. Actrița nu a mai ascuns sarcina

Recomandari
Lora, dezvăluiri despre gelozie, limite și căsnicia cu Ionuț Ghenu: "Cea mai mare lecție"
People
Lora, dezvăluiri despre gelozie, limite și căsnicia cu Ionuț Ghenu: "Cea mai mare lecție"
Zahara, fiica Angelinei Jolie, declarație rară despre actriță într-un discurs emoționant: "Avem o legătură unică"
People
Zahara, fiica Angelinei Jolie, declarație rară despre actriță într-un discurs emoționant: "Avem o legătură unică"
Ioana Țiriac se bucură de o vacanță de vis. Imaginile din locația exotică au atras atenția
People
Ioana Țiriac se bucură de o vacanță de vis. Imaginile din locația exotică au atras atenția
Ce rutină urmează Anca Țurcașiu pentru a fi în formă. Artista a dezvăluit ce antrenamente face acasă: "Nici nu costă nimic"
People
Ce rutină urmează Anca Țurcașiu pentru a fi în formă. Artista a dezvăluit ce antrenamente face acasă: "Nici nu costă nimic"
George și Amal Clooney, apariție glam pe covorul roșu. Actorul a obținut un premiu special
People
George și Amal Clooney, apariție glam pe covorul roșu. Actorul a obținut un premiu special
Motivul pentru care Sorin Bontea riscă să plătească 100.000 de euro către Antena Group. Ce a încălcat celebrul chef
People
Motivul pentru care Sorin Bontea riscă să plătească 100.000 de euro către Antena Group. Ce a încălcat celebrul chef
Libertatea
Cum arată cea mai pufoasă și drăgălașă mașină din lume: noul BYD cu tapițerie plușată și tematică „My Little Pony” a cucerit Beijingul
Cum arată cea mai pufoasă și drăgălașă mașină din lume: noul BYD cu tapițerie plușată și tematică „My Little Pony” a cucerit Beijingul
O femeie misterioasă a șterpelit sticlele de vin de pe mesele evenimentului la care a avut loc tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump
O femeie misterioasă a șterpelit sticlele de vin de pe mesele evenimentului la care a avut loc tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump
Mihaela Rădulescu, atac la familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ceea ce am făcut doar în ultimii 11 ani”
Mihaela Rădulescu, atac la familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ceea ce am făcut doar în ultimii 11 ani”
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Cum a arătat Bianca Stoica la proba costumului de baie de la castingul pentru Survivor 2026. Imagine nemaivăzută cu tânăra
Cum a arătat Bianca Stoica la proba costumului de baie de la castingul pentru Survivor 2026. Imagine nemaivăzută cu tânăra
Oase și Maria Pitică de la Power Couple și-au cumpărat casă. Cum arată noua locuință a câștigătorilor sezonului 3
Oase și Maria Pitică de la Power Couple și-au cumpărat casă. Cum arată noua locuință a câștigătorilor sezonului 3
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Elena Udrea a apărut în public în colanți, la 52 de ani. Mii de oameni au reacționat când au văzut poza. Valuri de comentarii curg / FOTO
Elena Udrea a apărut în public în colanți, la 52 de ani. Mii de oameni au reacționat când au văzut poza. Valuri de comentarii curg / FOTO
Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Jessica Biel, ultimatum în relația cu Justin Timberlake. Ce i-ar fi impus actrița soțului său?
Jessica Biel, ultimatum în relația cu Justin Timberlake. Ce i-ar fi impus actrița soțului său?
People

Jessica Biel i-ar fi dat un ultimatum soțului său, Justin Timberlake, al cărui comportament public îi periclitează imaginea. Ce i-a impus actrița, conform unor surse?

+ Mai multe
Alexandra Stan, confesiuni sincere despre sarcină. Prin ce momente au trecut artista și iubitul ei: "Am crezut că există posibilitatea să o pierdem pe Eva"
Alexandra Stan, confesiuni sincere despre sarcină. Prin ce momente au trecut artista și iubitul ei: "Am crezut că există posibilitatea să o pierdem pe Eva"
People

Alexandra Stan a vorbit cu sinceritate despre momentele dificile din perioada sarcinii.

+ Mai multe
Chris Brown a devenit tată din nou. Partenera lui, Jada Wallace, a născut un băiețel
Chris Brown a devenit tată din nou. Partenera lui, Jada Wallace, a născut un băiețel
People

Chris Brown a devenit tată alături de partenera lui, Jada Wallace.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

