Lora, dezvăluiri despre gelozie, limite și căsnicia cu Ionuț Ghenu: „Cea mai mare lecție”

Lora se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat povestea de dragoste prin căsătorie. Artista este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit, de-a lungul timpului, despre relații dificile și experiențe personale marcante.

Lora vorbește deschis despre gelozie

Într-un interviu acordat recent, Lora a fost întrebată dacă sinceritatea sa publică a avut vreodată efecte asupra relațiilor sale, mai ales în ceea ce privește gelozia sau nesiguranța partenerilor.

„Cred că sinceritatea este un filtru foarte puternic. Da, uneori poate activa insecurități în oameni, mai ales dacă nu sunt obișnuiți cu transparența. Dar, pe termen lung, este un lucru bun. Prefer să fiu exact cine sunt și să rămână lângă mine oamenii care pot gestiona asta. Doar așa, relațiile devin mai autentice și mai sănătoase. Oamenii care ascund multe, care se prefac sunt cei care vor lua transparența ta și ți-o vor reproșa sau îi vor spune falsitate. Cea mai mare lecție a fost să învăț să-mi respect limitele. Mult timp am crezut că iubirea înseamnă să dai fără măsură, să înțelegi tot, să ierți tot. Astăzi, știu că iubirea sănătoasă presupune și limite, și respect reciproc. Am învățat, de asemenea, că intuiția noastră ne spune de multe ori adevărul foarte devreme… doar că uneori alegem să nu o ascultăm. Și am învățat că iubirea de sine nu este narcisism. Respectul și grija pe care ți le oferi sunt standardul la care ceilalți se vor raporta”, a declarat artista pentru revista Viva!.

Tot în cadrul discuției, Lora a vorbit și despre viața de cuplu și despre modul în care arată căsnicia ei în prezent, după ani de relație.

„După atâția ani, surprizele nu mai sunt neapărat spectaculoase, dar sunt autentice. Uneori e o cină pregătită acasă, alteori o idee spontană de a pleca undeva sau pur și simplu momentele în care ne oprim din tot ce facem și ne acordăm timp unul altuia. Într-o lume plină de surprize, e bine să știi că liniștea de acasă nu e o altă surpriză, ci o constantă, o certitudine”, a mai spus Lora.

Lora, dezvăluiri sincere despre căsnicia cu Ionuț Ghenu

Lora susține că nu s-a schimbat foarte mult dinamica dintre ea și Ionuț Ghenu după ce s-au căsătorit, pentru că amândoi formau o echipă solidă, atât din punct de vedere personal, cât și profesional, de dinainte.

„Sincer, foaia semnată nu a schimbat foarte mult dinamica dintre noi, pentru că noi eram deja o echipă de foarte mulți ani. Căsătoria a fost mai degrabă o confirmare oficială a unui drum pe care îl parcurgeam deja împreună. Cred că relația noastră se bazează pe respect, multă comunicare și, foarte important, pe umor. Sunt o femeie cu destule traume care câteodată își fac prezența, iar fără umor, fără răbdarea, empatia și înțelegerea soțului, relația asta nu m-ar fi ajutat să cresc ca femeie. Am învățat multe unul de la altul din dorința de a evolua ca oameni și de a păstra iubirea într-o formă cât mai frumoasă”, a spus Lora pentru VIVA!

Foto: Arhiva ELLE

