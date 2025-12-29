Lora, momente dramatice din fostele relații. Artista, dezvăluiri sincere: „Despre cântărețe s-au spus foarte multe lucruri”

Lora a vorbit fără menajamente despre viața sa sentimentală, despre relațiile din trecut și despre modul în care a depășit provocările emoționale cu care s-a confruntat.

Lora, despre fostele relații

Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, artista a împărtășit experiențele prin care a trecut și a recunoscut că multe dintre relațiile sale anterioare nu erau potrivite pentru ea. Ea a dezvăluit, de asemenea, că gelozia și neîncrederea au fost probleme constante în unele cupluri.

„Am trecut prin multe aspecte negative. În majoritatea relației, toate relațiile mele au fost cu persoane nepotrivite. Mereu era un moment în care spuneam gata și situațiile erau diferite, fiecare relație a fost diferită. M-am despărțit după o relație de șapte ani pentru că eu voiam să vin la București să fac muzică. El voia să rămână în Galaţi. M-am despărţit în altă relaţie pentru că eu voiam să fac muzică. Mereu a fost muzica. De cele mai multe ori a fost muzica. 99,9% din timp a fost muzica. Stârneam gelozii, stârneam neîncredere. Pentru că despre cântărețe s-au spus foarte multe lucruri și e trist. Pentru că în același timp oamenii care te judecă pe baza unei meserii, cum este aceea de a fi artistă, sunt aceiași oameni care urăsc să fie la rândul lor judecați pentru că sunt români, pentru că nu câștigă nu știu cât, pentru că nu au nu știu ce mașină. Și același lucru îl dau mai departe. Este o chestie care, nu știu, la mine vreau să se oprească asta. Nu vreau nici să judec, nici să fiu judecată pentru că sunt femeie, sunt blondă, sunt sexy în videoclipuri sau sunt nu știu cum. Nu are nici o legătură chestia asta cu integritatea.”, a spus Lora pentru Fresh by Unica.

Artista a povestit și despre un incident șocant din trecut, în care un fost partener i-a încălcat intimitatea.

„Întotdeauna am suferit pe chestia asta. În toate relațiile mele am suferit pentru că nu exista această încredere. Și am avut un fost iubit care a escaladat balconul de la studioul MOGA, până la etajul 1. Și a intrat în studio noaptea… Era, nu știu, 22:30, 23:00, să vadă ce fac. Pentru că eu lucram cu un băiat din echipă de compoziție și producție. Și era un băiat la butoane, iar eu eram pe texte”, a povestit Lora pentru aceeași sursă.

În prezent, cântăreața trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ionuț Ghenu, cu care s-a căsătorit civil pe 19 septembrie 2024, după nouă ani de relație. În ziua în care au mers la Starea Civilă, cei doi și-au spus „Da” în fața familiei și a prietenilor apropiați, marcând un moment de bucurie și emoție.

În trecut, Lora a mai fost căsătorită cu comediantul Dan Badea, însă mariajul lor s-a încheiat în 2014, după doi ani.

Lora și Ionuț Ghenu nu au sărbătorit un an de căsnicie

Lora și soțul ei, Ionuț Ghenu, nu au apucat să sărbătorească un an de căsnicie. Cântăreața a dezvăluit motivul pentru care ea și soțul ei nu au celebrat acest moment. Artista a fost întrebată acest lucru pe Instagram, iar ea a răspuns cu foarte multă sinceritate.

„Nu am sărbătorit, sunt un pic supărățică pe chestia asta, pentru că nu am sărbătorit weekendul ăsta, dar urmează să sărbătorim și asta e foarte important. Am avut în ziua aia un botez, un prieten foarte bun de-al nostru, deci nu aveam cum să ne ducem noi în altă parte, să plecăm noi în altă parte în weekend. Deci, asta cumva a compensat faptul că noi nu am făcut ceva. Am avut un motiv bun, dar în același timp, există tristețea aia că nu am punctat, dar o să facem asta, adică ce ne oprește până la urmă”, a spus Lora pe Instagram.

